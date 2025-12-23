Η αρχή της διώρυγας του Σουέζ ανακοίνωσε ότι τα πλοία CMA CGM Jacques Saade και CMA CGM Adonis διέσχισαν τη διώρυγα την Τρίτη.

Η Maersk ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι ένα από τα πλοία της διέσχισε με επιτυχία την Ερυθρά Θάλασσα και το στενό Bab el-Mandeb για πρώτη φορά μετά από σχεδόν δύο χρόνια, καθώς οι ναυτιλιακές εταιρείες εξετάζουν το ενδεχόμενο επιστροφής στον κρίσιμο εμπορικό διάδρομο Ασίας-Ευρώπης, σημειώνει το Reuters.

Πηγή: skai.gr

