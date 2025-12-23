Λογαριασμός
Επιστροφή της Μaersk στην Ερυθρά Θάλασσα μετά από δύο χρόνια

Οι ναυτιλιακές εταιρείες εξετάζουν το ενδεχόμενο επιστροφής στην Ερυθρά Θάλασσα και τη Διώρυγα του Σουέζ, έναν κρίσιμο εμπορικό διάδρομο Ασίας-Ευρώπης

Η αρχή της διώρυγας του Σουέζ ανακοίνωσε ότι τα πλοία CMA CGM Jacques Saade και CMA CGM Adonis διέσχισαν τη διώρυγα την Τρίτη.

Η Maersk ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι ένα από τα πλοία της διέσχισε με επιτυχία την Ερυθρά Θάλασσα και το στενό Bab el-Mandeb για πρώτη φορά μετά από σχεδόν δύο χρόνια, καθώς οι ναυτιλιακές εταιρείες εξετάζουν το ενδεχόμενο επιστροφής στον κρίσιμο εμπορικό διάδρομο Ασίας-Ευρώπης, σημειώνει το Reuters.

