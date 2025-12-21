Νέο ακτοπλοϊκό δρομολόγιο συνδέει την Πέτρα της Λέσβου με το επίνειο του Αδραμυτίου

Πολυπληθής αντιπροσωπεία από τον Δήμο Αδραμυτίου στη βορειοδυτική Τουρκία, με επικεφαλής τον δήμαρχο Μεχμέτ Ερτάς και τον ιστορικό, πρώην δήμαρχο της πόλης, Καμίλ Σακά, επισκέφθηκαν τον Δήμο Δυτικής Λέσβου και τον δήμαρχο Ταξιάρχη Βέρρο. Την αποστολή συνόδευαν υπηρεσιακοί παράγοντες, στο πλαίσιο της σταθερής και αδιάκοπης συνεργασίας των δύο απέναντι δήμων, με βασικό στόχο την ενίσχυση των επισκέψεων από και προς τη Λέσβο.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, που πραγματοποιήθηκε στην έδρα του Δήμου Δυτικής Λέσβου, στην Καλλονή, οριστικοποιήθηκε το νέο ακτοπλοϊκό δρομολόγιο μεταξύ Πέτρας και του επίνειου του Αδραμυτίου, Ακτσάι. Η νέα αυτή σύνδεση αναμένεται να ξεκινήσει με τη νέα τουριστική περίοδο, καθώς βρίσκονται στην τελική φάση οι εργασίες του υπό κατασκευή τελωνείου.

Πρόκειται για την υλοποίηση μιας υπόσχεσης που είχε δοθεί πέρυσι από τον δήμαρχο του Μητροπολιτικού Δήμου Μπαλικεσίρ, Αχμέτ Ακίν (σσ περιφερειάρχη στο ελληνικό διοικητικό σύστημα), με τον οποίο ο Δήμος Δυτικής Λέσβου διατηρεί άριστες σχέσεις και πολυετή συνεργασία.

Όπως τόνισε ο δήμαρχος Ταξιάρχης Βέρρος, η νέα αυτή «γέφυρα» αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στην αύξηση της επισκεψιμότητας στη Δυτική Λέσβο, καθώς συνδέει το νησί με έναν μεγάλο μητροπολιτικό δήμο.

Πέραν του μόνιμου πληθυσμού της Περιφέρειας Μπαλικεσίρ που αριθμεί περίπου 1.300.000 κατοίκους, κατά τους θερινούς μήνες διαμένουν στην περιοχή περισσότεροι από 4 εκατομμύρια Τούρκοι πολίτες, ιδιοκτήτες θερινών κατοικιών, οι οποίοι αποτελούν σημαντικό πληθυσμό-στόχο για την τουριστική προβολή της Λέσβου.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο δήμαρχος Αδραμυτίου Μεχμέτ Ερτάς, αντιδήμαρχοι και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου επισκέφθηκαν το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Σιγρίου όπου πραγματοποιήθηκε παρουσίαση των εκθεμάτων και της ιστορίας του Μουσείου, ξεναγήθηκαν στον υδροβιότοπο του Κόλπου Καλλονής και επισκέφτηκαν το Μανταμάδο και την εκεί Μονή των Ταξιαρχών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

