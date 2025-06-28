Απαγορεύτηκε ο απόπλους του E/Γ-O/Γ-T/X CHAMPION JET 3 σημαίας Κύπρου από το λιμάνι της Πάρου μετά την πρόσκρουσή του στην προβλήτα κατά τον κατάπλου του.

Στο πλοίο υπήρχαν 1.012 επιβάτες 79 αυτοκίνητα και 13 δίκυκλα.

Το πλοίο εκτελούσε δρομολόγιο από Πειραιά για Πάρο-Νάξο-Κουφονήσι-Σχοινούσα-Ηρακλειά-Νάξο-Πάρο-Πειραιά.

Οι επιβάτες θα προωθηθούν στον προορισμό τους με μέριμνα της εταιρείας.

Πηγή: skai.gr

