Γκίκας: Ανέκαθεν παραγωγικές οι ναυτιλιακές σχέσεις μας με τον αραβικό κόσμο

Ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Στέφανος Γκίκας, παρέστη σήμερα και μίλησε στο 2ο Αραβο-Ελληνικό Ναυτιλιακό Συνέδριο, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα.

Στην εναρκτήρια ομιλία του στο Συνέδριο, παρουσία της Υφυπουργού Εξωτερικών κας Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου και Πρέσβεων πολλών αραβικών χωρών, ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τοποθετήθηκε για τις παγκόσμιες εξελίξεις στον ναυτιλιακό κλάδο και ανέπτυξε τις θέσεις της ελληνικής κυβέρνησης, για τις δυνατότητες συνεργασίας, επενδύσεων και εμπορικών συναλλαγών, με τις αραβικές χώρες στην ναυτιλία.

Όπως χαρακτηριστικά τόνισε: «Οι ναυτιλιακές σχέσεις της χώρας μας με τον αραβικό κόσμο υπήρξαν ανέκαθεν παραγωγικές και αμοιβαία επωφελείς. Με τις περισσότερες χώρες που εκπροσωπούνται στο σημερινό συνέδριο έχουμε συνάψει διμερείς ναυτιλιακές συμφωνίες». Και συμπλήρωσε: «Δεδομένης της πολυπλοκότητας της παγκόσμιας συγκυρίας, η ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας είναι πιο αναγκαία από ποτέ για την αντιμετώπιση των γεωπολιτικών και οικονομικών προκλήσεων. Είναι βούληση της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη η ενίσχυση αυτής της περιφερειακής συνεργασίας».

Αναφερόμενος στην γεωπολιτική κρίση των τελευταίων ημερών, τόνισε: «Τα τελευταία χρόνια, η παγκόσμια ναυτιλία αντιμετωπίζει πολλαπλές γεωπολιτικές προκλήσεις, με τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή να επιτείνουν το κλίμα ανησυχίας, καθώς τα πλοία που δραστηριοποιούνται στις επίμαχες περιοχές βρίσκονται σε επισφαλή κατάσταση. Αυτό που προέχει είναι η ασφάλεια των πλοίων και των πληρωμάτων τους. Όμως, οι γεωπολιτικές αναταράξεις δεν επιφέρουν μόνο ανασφάλεια, έχουν άμεσο κόστος στην εφοδιαστική αλυσίδα, στα ναύλα, στα ασφάλιστρα, στην επάρκεια αγαθών και στην ενεργειακή ασφάλεια».

Έμφαση έδωσε ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, στην διεθνή υποχρέωση της ναυτιλίας για από-ανθρακοποίηση και αναφερόμενος στις κοινές δράσεις τόνισε: «Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σε παγκόσμιο επίπεδο για καύσιμα μηδενικού άνθρακα, για εκσυγχρονισμό των υποδομών των λιμένων προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της πράσινης μετάβασης και της ψηφιακής εποχής, δύνανται να αποτελέσουν τομείς διακρατικής συνεργασίας. Σε αυτό το πλαίσιο, συμμετέχουμε και υποστηρίζουμε "συνεργατικά σχήματα" όπως την Πρωτοβουλία "Clean Energy Marine Hubs", προκειμένου να ξεκλειδώσουμε την παγκόσμια παραγωγή, μεταφορά και χρήση ναυτιλιακών καυσίμων χαμηλών εκπομπών άνθρακα μέσω της δημιουργίας συνεργασιών στην αλυσίδα των ναυτιλιακών καυσίμων, των παραγωγών και των πλοιοκτητών».

Τέλος, αναφερόμενος στην Μεσόγειο, «στην κοινή μας θάλασσα», υπογράμμισε ότι: «προκειμένου να διατηρηθεί η ειρήνη και η σταθερότητα, είναι επιτακτική ανάγκη όλες οι δραστηριότητες να διεξάγονται σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και φυσικά με το Δίκαιο της Θάλασσας». Η σύνοδος διοργανώθηκε από το Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο , φορέα που εκπροσωπεί και αντιπροσωπεύει τα αραβικά επιμελητήρια και τις ενώσεις τους στην Ελλάδα, με κύριο στόχο το άνοιγμα και την ενίσχυση διαύλων επικοινωνίας μεταξύ Ελλήνων και Αράβων.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου υπογράφηκε Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ του Phoenicia Maritime Training Center της Συρίας και της Ελληνο - Αραβικής Ναυτιλιακής Ακαδημίας, με στόχο την διεύρυνση της συνεργασίας των δύο Οργανισμών σε θέματα ναυτικής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.