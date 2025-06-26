Ξενοκώστας (ONEX): Τις επόμενες εβδομάδες θα υπογράψουμε για πρώτη φορά με ελληνικών συμφερόντων εταιρεία, συμφωνία για 2 συν 2 ρυμουλκά

Συμφωνία που αφορά στην κατασκευή 20 νεότευκτων ρυμουλκών υπέγραψαν η ONEX Elefsis Shipyards και ο νηογνώμονας Bureau Veritas Marine & Offshore (BV), σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε, πρόσφατα, στον Πειραιά.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, η συμφωνία αφορά στην κατασκευή 20 νεότευκτων ρυμουλκών τύπου RAstar 2800 Tugboat στα ναυπηγεία της ONEX στην Ελευσίνα, σηματοδοτώντας την επίσημη επανεκκίνηση της ναυπηγικής δραστηριότητας νεότευκτων πλοίων στη χώρα μας.

Τη συμφωνία υπέγραψαν ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ONEX και πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων, Πάνος Ξενοκώστας, και η Senior Vice President BV Marine & Offshore Division, East Europe, Mediterranean Sea, Middle East, Africa and India (EMA) του Bureau Veritas, Παγιέτ Παλαιολόγου.

Ο κ. Ξενοκώστας τόνισε τη σημασία αυτού του ιστορικού βήματος για την ελληνική ναυπηγική βιομηχανία: «Από το 2018 που ξεκινήσαμε σε πολύ σκοτεινά χρόνια για την ναυπηγική βιομηχανία, ονειρευτήκαμε, οραματιστήκαμε, σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε αυτό το όνειρο. Σήμερα βλέπουμε τα ναυπηγεία να δουλεύουν, να έχουν ξανά πίσω άμεσα και έμμεσα χιλιάδες θέσεις εργασίας, με πάνω από 720 πλοία να έχουν επισκευαστεί στη Σύρο και στην Ελευσίνα».

Αναφερόμενος στη στρατηγική επιλογή των ρυμουλκών ως σημείο εκκίνησης για τα νεότευκτα πλοία, σημείωσε: «Αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε από τα ρυμουλκά καθώς πρόκειται για μια μικρή και ελεγχόμενη επενδυτική έκθεση. Μας επέτρεψε να δοκιμάσουμε να κάνουμε όλα αυτά που θέλαμε σε σχέση με το πώς να ετοιμάσουμε το ναυπηγείο και να κάνουμε συνεργασίες με μεγάλες βιομηχανίες και κορυφαίες εταιρείες όπως η Robert Allan Naval Architects, η MAN Energy Solutions SE, η SCHOTTEL GmbH, για τη σχεδίαση ενός ρυμουλκού για το οποίο θα είμαστε περήφανοι και θα προσφέρει "state of the art" τεχνολογίες».

Τα ρυμουλκά θα διαθέτουν κινητήρες τελευταίας γενιάς και θα προσαρμόζονται σε περιβάλλοντα LNG & LPG, ενώ θα μπορούν να επιχειρούν με πολυπλοκότητα σε διάφορους ρόλους, συμπεριλαμβανομένης της πυρόσβεσης και του καθαρισμού από πετρελαιοκηλίδες.

Ο κ. Ξενοκώστας ανακοίνωσε, επίσης, ότι «τις επόμενες εβδομάδες θα υπογράψουμε για πρώτη φορά με ελληνικών συμφερόντων εταιρεία, συμφωνία για 2+2 ρυμουλκά, ενώ θέλουμε το 2026 να επεκτείνουμε τη γραμμή παραγωγής μας με άλλα 20 ρυμουλκά. Η γραμμή παραγωγής μας είναι εξασφαλισμένη και τον Νοέμβριο κόβουμε την πρώτη λαμαρίνα. Επιπλέον, προσφέρουμε μια ολοκληρωμένη λύση στις επιχειρήσεις στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, μέσω χρηματοδοτικών πακέτων όπως το μοντέλο Performance Based Logistics».

Κλείνοντας τον χαιρετισμό του, θέλησε να ευχαριστήσει για την εμπιστοσύνη, όλους τους πελάτες, τους Έλληνες εφοπλιστές, τους εργαζομένους και τα στελέχη, και φυσικά την ελληνική κυβέρνηση για την έμπρακτη και συνεχή στήριξη από το 2019, καθώς όπως δήλωσε, «η αναβίωση των ναυπηγείων δεν είναι υπόθεση ενός ή δύο ανθρώπων. Είναι ένα παιχνίδι που για να το κερδίσουμε πρέπει να το παίξουμε ομαδικά. Το όραμά μας για μια ισχυρή ελληνική ναυπηγική βιομηχανία γίνεται σήμερα πραγματικότητα».

Η κ. Παγιέτ Παλαιολόγου μίλησε για τη βαθιά σύνδεση του BV με την ελληνική ναυτιλία, η οποία αποτελεί φάρο για όλον τον κόσμο, τονίζοντας την ιστορική σημασία της συμφωνίας: «Έχουμε δει καράβια να χτίζονται, να ταξιδεύουν και να γίνονται μέρος της παγκόσμιας ιστορίας, με την υπογραφή της ασφάλειας και της πληρότητας του Οργανισμού μας. Η δέσμευσή μας στην ελληνική ναυτιλία αλλά και στην τοπική ναυτική δραστηριότητα είναι κάτι περισσότερο από επαγγελματική σχέση. Είναι μια βαθιά συναισθηματική σύνδεση, βασισμένη στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και στο όραμα για πρόοδο και εξέλιξη. Βρισκόμαστε εδώ σήμερα για να σηματοδοτήσουμε την επανεκκίνηση της λειτουργίας της ναυπηγικής δραστηριότητας στη χώρα μας. Η ναυπηγική βιομηχανία είναι ένας τομέας αναπόσπαστα συνδεδεμένος με την ταυτότητά μας και πάντα καλλιεργούσε την ατελείωτη αγάπη του έθνους μας για τη θάλασσα».

Επιπλέον, επεσήμανε τη στρατηγική σημασία του έργου υπογραμμίζοντας ότι «η ναυπήγηση 20 νεότευκτων ρυμουλκών τύπου RAstar 2800 Tugboat αποτελεί ένα πολύ σημαντικό project για τα ναυπηγεία, για το BV, για την Ελλάδα και για την παγκόσμια βιομηχανία των ρυμουλκών». Όπως πρόσθεσε, το BV κατέχει το 27% της παγκόσμιας αγοράς στο classification των ρυμουλκών.

Αναφερόμενη στα τεχνικά χαρακτηριστικά των ρυμουλκών σημείωσε: «Ο νέος αυτός στόλος ρυμουλκών θα είναι εξαιρετικά ευέλικτος, αφού θα έχει εξοπλιστεί με συστήματα προώθησης υψηλού επιπέδου που θα του επιτρέπουν να λειτουργεί και ως ρυμουλκό συνοδείας. Θα διαθέτει επίσης δυνατότητες πυρόσβεσης και εξοπλισμό για επιχειρήσεις ανάκτησης πετρελαίου σε περίπτωση ρύπανσης».

«Η σημερινή συμφωνία σηματοδοτεί επίσης την έναρξη μιας ισχυρής συνεργασίας της εταιρείας μας με έναν όμιλο ναυπηγείων γνωστό για τη δέσμευσή του στην ποιότητα, αλλά και για το όραμά του για μια μεγάλη ελληνική ναυπηγική βιομηχανία» δήλωσε η κ. Παλαιολόγου, τονίζοντας: «Αυτό το όραμα το στηρίζουμε και θα το υποστηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις, καθώς πιστεύουμε ακράδαντα στη δυναμική και στις δυνατότητες της τοπικής ναυπηγικής βιομηχανίας».

Εκ μέρους του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο υφυπουργός, Στέφανος Γκίκας, χαρακτήρισε την ημέρα ως ιστορική για την ελληνική ναυπηγική βιομηχανία: «Είναι μια μέρα που βλέπουμε να αναγεννάται η ελληνική ναυπηγική βιομηχανία. Αυτό ήταν ένας στόχος που έθεσε από την πρώτη στιγμή ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, από την ημέρα που εξελέγη η κυβέρνησή μας το 2019», επεσήμανε.

Ο κ. Γκίκας υπογράμμισε τη διττή σημασία των ρυμουλκών: «Ειδικά αυτή η σύμβαση με τα ρυμουλκά, τα οποία φαντάζομαι ότι θα αξιοποιηθούν σε καίριους λιμένες της χώρας και όχι μόνο, θα παίξουν κι άλλον έναν ρόλο, Εθνικό». Κλείνοντας, ο υφυπουργός, ως αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού, ανέφερε: «Είναι στο DNA μας να φτιάχνουμε πλοία, είμαστε μια χώρα με μακρά ναυτική παράδοση. Με την αναγέννηση των ναυπηγείων μας, είμαι πολύ αισιόδοξος ότι σύντομα θα δούμε τόσο τα πολεμικά μας πλοία όσο και αυτά του Λιμενικού Σώματος να κατασκευάζονται από ελληνικά χέρια».

Τέλος, ο Τάσος Γαϊτάνης, γγ Έρευνας και Καινοτομίας του υπουργείου Ανάπτυξης, αναφέρθηκε στο ενδιαφέρον της κυβέρνησης για την εγχώρια ναυπηγική βιομηχανία που προσφέρει σημαντική οικονομική προοπτική και νέες θέσεις εργασίας, εξηγώντας: «Στο υπουργείο Ανάπτυξης έχουμε ως επιθυμία και προτεραιότητα να ενισχύσουμε την οικονομία. Προφανώς μιλάμε για την εφαρμοσμένη έρευνα, για προϊόντα, υπηρεσίες που μπορεί να είναι καινοτομικά σε όλο τον κλάδο της οικονομίας και κατά συνέπεια στην ναυτική οικονομία, στην ναυτική τεχνολογία που είναι αρκετά σημαντική και συνδέεται με την πλούσια ναυτική παράδοση».

