Εκτίναξη στις ναυτιλιακές αγορές – Διπλασιασμός των ναύλων VLCC

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή έχουν ήδη επηρεάσει έντονα την αγορά δεξαμενοπλοίων. Οι ναύλοι έχουν εκτοξευθεί, καθώς οι πλοιοκτήτες επαναξιολογούν τον γεωπολιτικό κίνδυνο. Τα ναύλα για τα VLCC (Very Large Crude Carriers) υπερδιπλασιάστηκαν: από $27.670/ημέρα στις αρχές Ιουνίου, ξεπέρασαν τα $56.480/ημέρα, μετά την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Ιράν στις 13 Ιουνίου.

Το φαινόμενο δεν είναι πρωτόγνωρο: η εξάρτηση της παγκόσμιας αγοράς από τη Μέση Ανατολή έχει επανειλημμένα εκτεθεί ως διαρθρωτική αδυναμία -από το πετρελαϊκό εμπάργκο του 1973, τον πόλεμο Ιράν-Ιράκ τη δεκαετία του '80 και την εισβολή του Ιράκ στο Κουβέιτ το 1990-1991.

Η ανάγκη για στρατηγική διαφοροποίηση και ενεργειακή μετάβαση

Οι τελευταίες εξελίξεις ενισχύουν τη στρατηγική αναγκαιότητα για διαφοροποίηση των προμηθευτών ενέργειας. Σύμφωνα με τον ναυλομεσιτικό οίκο Intermodal, χώρες όπως η Βραζιλία, η Νορβηγία, οι ΗΠΑ και η Δυτική Αφρική προσφέρουν πιο σταθερές και αξιόπιστες εναλλακτικές. Παράλληλα, αναδεικνύεται επιτακτικά η ανάγκη για επίσπευση της ενεργειακής μετάβασης. «Η στροφή προς ανανεώσιμες πηγές, η ηλεκτροκίνηση και τα εναλλακτικά καύσιμα είναι απαραίτητα βήματα ώστε να θωρακιστεί η παγκόσμια οικονομία έναντι της αστάθειας των ορυκτών καυσίμων» αναφέρει ο Νίκος Ταγούλης, Επικεφαλής Αναλυτής.

Αγορές δεξαμενοπλοίων: VLCC κυριαρχούν, στασιμότητα στους Suezmax

Η γεωπολιτική ένταση έχει προσφέρει έδαφος στους πλοιοκτήτες να διαπραγματευτούν με περισσότερη σιγουριά. Ενώ οι μεγαλύτεροι μεταφορείς αργού (VLCC) απολαμβάνουν έντονη ζήτηση στην Ασία, η αγορά των δεξαμενόπλοιων Suezmax παρουσιάζει μικρότερη δραστηριότητα. Στη Δυτική Αφρική, η περιορισμένη φόρτωση περιόρισε την άνοδο των ναύλων, ενώ στη Μεσόγειο καταγράφηκαν ελαφρές αυξήσεις. Στον Κόλπο του Μεξικού (ή Κόλπο των ΗΠΑ) η ζήτηση απορροφήθηκε κυρίως από Aframax πλοία, καθιστώντας τα Suezmax λιγότερο ελκυστικά.

Ξηρό φορτίο: Εξασθένηση λόγω υπερπροσφοράς

Στον κλάδο των bulk carriers, η εικόνα ήταν αρνητική. Η επιβράδυνση των εξαγωγών σιδηρομεταλλεύματος από την Αυστραλία και η περιορισμένη ζήτηση σε σιτηρά και βιομηχανικά φορτία οδήγησαν σε καθοδικές πιέσεις στις κατηγορίες Capesize και Panamax. Εξαίρεση αποτέλεσε ο Νότιος Ατλαντικός, που παρουσίασε παροδική κινητικότητα. Για τα μικρότερα πλοία (Ultramax, Supramax, Handysize), οι επιδόσεις παρέμειναν μικτές με αδύναμα θεμελιώδη σε πολλές περιοχές, κυρίως στην Ινδική και Μεσόγειο.

