Ζάκερμπεργκ: Καθησυχάζει το προσωπικό της Meta για τις αξίες της εταιρείας

Ο διευθύνων σύμβουλος της Meta, Μαρκ Ζάκερμπεργκ, επιχείρησε να διαβεβαιώσει το εργατικό δυναμικό του την Τετάρτη ότι οι αξίες του γίγαντα των κοινωνικών μέσων δεν έχουν αλλάξει, παρά τις αλλαγές πολιτικής που περιλάμβαναν τον τερματισμό των προγραμμάτων διαφορετικότητας, ισότητας και ενσωμάτωσης (DEI) και πολιτικών ελέγχου γεγονότων.



Σε μια συνάντηση με όλο το προσωπικό της εταιρείας, ο Ζάκερμπεργκ είπε στους υπαλλήλους ότι το 2025 θα είναι μια «μεγάλη χρονιά για την επαναφορά της σχέσης μας με τις κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο». Ωστόσο, διευκρίνισε ότι η Meta δεν θα εγκαταλείψει τις αξίες της, σύμφωνα με ηχογράφηση του γεγονότος που έλαβε η Washington Post.

Πηγή: The Washington Post

«Έχουμε τώρα την ευκαιρία να έχουμεμε την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών και θα την εκμεταλλευτούμε», είπε. Αλλά «δενγια καμία από τις αρχές ή τις αξίες μας για να το κάνουμε αυτό».Το μήνυμα φάνηκε να είναι μια προσπάθεια κατευνασμού των ανησυχιών των εργαζομένων μετά από τις δραματικές αλλαγές στην εταιρεία τις τελευταίες εβδομάδες. Ο Ζάκερμπεργκ απέσυρε τα προγράμματα DEI και ελέγχου γεγονότων, ενώ παράλληλα το φιλελεύθερο εργατικό δυναμικό της εταιρείας τον παρακολουθούσε να ενισχύει την προσωπική του σχέση με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ , να κάνει ιδιωτικές συναντήσεις στο Μαρ α Λάγκο και να συνοδεύεται από τον Τραμπ κατά τη διάρκεια της ορκωμοσίας του.Πολλοί υπάλληλοι έχουν προσφύγει σε εσωτερικές πλατφόρμες μηνυμάτων, υποστηρίζοντας ότι η εταιρεία υποχωρεί στην πολιτική πίεση ενώ ο Τραμπ αναλαμβάνει τα καθήκοντά του, και παραιτείται από τις δικές της αξίες, σύμφωνα με αντίγραφα των μηνυμάτων που είδε η The Post. Παράλληλα, η Meta είπε στους υπαλλήλους ότι θα περικόψειγια λόγους που βασίζονται στην απόδοση, δημιουργώντας μεγαλύτερη αβεβαιότητα για το εργατικό δυναμικό.Ο Ζάκερμπεργκ υπερασπίστηκε σε μεγάλο βαθμό τις αλλαγές ως μέρος της ταυτότητας της Meta, υποστηρίζοντας ότι ανέκαθεν αγαπούσε την ελεύθερη έκφραση. Ο διευθύνων σύμβουλος της Meta δήλωσε επίσης ότι τα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης της εταιρείας δεν πρέπει να περιορίζουν μείζονα ζητήματα ή θέματα που συζητούνται στο Κογκρέσο, ενώ υποστήριξε ότι η εφαρμογή ενός μοντέλου ελέγχου των γεγονότων, παρόμοιο με τις σημειώσειςθα απέφερε καλύτερα αποτελέσματα.«Δεν μου αρέσει να κάνω λάθος, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να μπορείς να παραδεχτείς όταν ένα διαφορετικό σύστημα λειτουργεί καλύτερα», είπε. «Οι σημειώσεις της κοινότητας θα είναι ένα ανώτερο σύστημα που θα βοηθήσει να προστεθεί ένα πλαίσιο σε όλες τις συζητήσεις που διεξάγονται με λιγότερο προκατειλημμένο τρόπο από το τρέχον σύστημα που έχουμε».Ο Ζάκερμπεργκ διαβεβαίωσε επίσης ότι η εταιρεία παραμένει προσηλωμένη στη διασφάλιση της διαφορετικότητας στο εργατικό δυναμικό της, παρόλο που το ρυθμιστικό περιβάλλον φαίνεται να ενθαρρύνει τις εταιρείες να παραιτηθούν από προγράμματα που βοηθούσαν συγκεκριμένες ομάδες.«Εννοώ, είναι λίγο τρελό που χρειάζεται να το πούμε αυτό», είπε ο Ζάκερμπεργκ. «Συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι η διαφορετικότητα είναι δύναμη».

