Η Meta σκέφτεται να «μετακομίσει» στο Τέξας

Η Meta Platforms φέρεται να βρίσκεται σε συζητήσεις για τη μεταφορά της έδρας της από το Ντέλαγουερ στο Τέξας ή σε κάποια άλλη πολιτεία, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η Wall Street Journal.

Ο κολοσσός των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχει ξεκινήσει συνομιλίες με αξιωματούχους του Τέξας για την πιθανή «μετακόμιση», κίνηση που όπως σημειώνει η WSJ, είχαν ξεκινήσει πριν αναλάβει πρόεδρος ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ενδεχόμενη μεταφορά της έδρας, πάντως, δεν θα συνοδευτεί με μετακόμιση και των κεντρικών γραφείων της Meta, που θα παραμείνουν στο Ντελάγουερ.

Η Meta δεν ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα του Reuters να σχολιάσει το δημοσίευμα της WSJ.

Το Τέξας θεωρείται από ορισμένες επιχειρήσεις ότι έχει πιο ευνοϊκό νομικό και ρυθμιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον, ιδιαίτερα σε τομείς όπως η φορολογία και η εταιρική διακυβέρνηση, κάτι που μπορεί να είναι ελκυστικό για εταιρείες που θέλουν να μειώσουν τα κόστη τους και να εξορθολογίσουν τις λειτουργίες τους.



Πηγή: skai.gr

