ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 0,8% στη δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου τον Μάιο

Αύξηση 0,8% σημείωσε η δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου τον Μάιο εφέτος σε σύγκριση με την αντίστοιχη δύναμη του Μαΐου 2024, έναντι αύξησης 0,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Μαΐου 2024 προς τον Μάιο 2023, και πλέον αριθμεί 1.838 πλοία.
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η ολική χωρητικότητα του ελληνικού εμπορικού στόλου (πλοία 100 κόρων και άνω) ανήλθε σε 35.105.595 κόρους και παρουσίασε μείωση 3,5% τον Μάιο 2025 σε σύγκριση με την αντίστοιχη χωρητικότητα του Μαΐου 2024, έναντι μείωσης επίσης 3,5% που είχε σημειωθεί κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Μαΐου 2024 προς τον Μάιο 2023.
