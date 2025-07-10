Εντοπίστηκε σώος και περισυνελέγη ο Έλληνας ένοπλος φρουρός που επέβαινε στο πλοίο «Eternity C» στην Ερυθρά Θάλασσα, το οποίο βυθίστηκε μετά από επίθεση των Χούθι.

Σύμφωνα και με την Καθημερινή, περισυνελέγη από τους διασώστες των εταιρειών Διάπλους και Ambrey, που επιχειρούν στην περιοχή από χθες τα ξημερώματα. Εκτιμάται ότι βρισκόταν στη θάλασσα για περίπου 48 ώρες, ενώ μέχρι και χθες υπήρχαν υποψίες ότι είχε απαχθεί από τους αντάρτες.

Με βάση επίσημη ενημέρωση, μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί οκτώ μέλη του πληρώματος (όλοι Φιλιππινέζοι) και δύο μέλη της ομάδας ασφαλείας (ένας Έλληνας και ένας Ινδός).

Στο πλοίο «Eternity C» επέβαιναν 22 μέλη πληρώματος, οι περισσότεροι υπήκοοι Φιλιππίνων, και τρεις ένοπλοι φρουροί, δύο Ινδοί και ο Έλληνας επικεφαλής τους που βρέθηκε σήμερα.

Από τους 22 ναυτικούς τέσσερις θεωρούνται επιβεβαιωμένα νεκροί. Οι τρεις τη στιγμή της επίθεσης βρίσκονταν στο μηχανοστάσιο και εγκλωβίστηκαν εκεί από την έκρηξη.

Ακόμη ένας Ρώσος ναυτικός ακρωτηριάστηκε και παρέμεινε στο πλοίο μέχρι τη βύθισή του, καθώς λόγω της κατάστασής του ήταν αδύνατο να πέσει στη θάλασσα.

Μέχρι στιγμής, δεκαπέντε μέλη του πληρώματος αγνοούνται.

