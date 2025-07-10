Ενενήντα πέντε πειρατείες και ένοπλες ληστείες εναντίον πλοίων στην Ασία καταγράφηκαν από τον Ιανουάριο μέχρι τον Ιούνιο φέτος, μια αύξηση 83% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι, σύμφωνα με δεδομένα από το Κέντρο Διαμοιρασμού Πληροφοριών της διακυβερνητικής ομάδας κατά της πειρατείας ReCAAP.

Τα περισσότερα συμβάντα καταγράφηκαν στα Στενά της Μαλάκα και της Σιγκαπούρης, που η ομάδα χαρακτηρίζει περιοχή ανησυχίας. Ογδόντα συμβάντα καταγράφηκαν στα ύδατα αυτά στη διάρκεια της προαναφερθείσας περιόδου, σε σύγκριση με 21 το πρώτο εξάμηνο του 2024.

Τα περισσότερα από αυτά δεν ήταν σοβαρά: κανένα μέλος πληρώματος δεν τραυματίστηκε στο 90% των περιπτώσεων. Εννέα στα δέκα επεισόδια συνέβησαν αφού έπεσε η νύχτα, ανέφερε το κέντρο πληροφόρησης της ReCAAP (Συμφωνία Περιφερειακής Συνεργασίας για την Καταπολέμηση της Πειρατείας και της Ένοπλης Ληστείας εναντίον Πλοίων στην Ασία).

Η ομάδα δήλωσε πως δεν υπάρχουν ενδείξεις που να υποδεικνύον ότι πλοία που φέρουν συγκεκριμένη σημαία τίθενται στο στόχαστρο, και τα περιστατικά τείνουν να λαμβάνουν χώρα σε πλοία που κινούνται αργά και το προσωπικό τους δεν είναι τόσο πολύ σε επαγρύπνηση.

"Οι δράστες αναλαμβάνουν μεγάλο κίνδυνο για τις ζωές τους στη διάρκεια επιθέσεων σε πλοία για να κλέψουν αντικείμενα μικρής αξίας. Αυτό δείχνει πως κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες οδηγούν τους δράστες να διαπράξουν εγκλήματα", ανέφερε η οργάνωση κατά της πειρατείας.

Στις μισές από τις 80 περιπτώσεις σ' αυτούς τους δύο διαύλους της Νοτιοανατολικής Ασίας, δεν εκλάπη τίποτα, ενώ στο 29% των συμβάντων οι επιτιθέμενοι πήραν ανταλλακτικά μηχανών.

Περίπου οι μισές επιθέσεις στα Στενά της Μαλάκα και της Σιγκαπούρης σημειώθηκαν σε φορτηγά πλοία και το ένα τέταρτο σε δεξαμενόπλοια, ανέφερε το κέντρο πληροφόρησης.

"Στα περισσότερα συμβάντα, οι εγκληματίες επιβιβάστηκαν σε πλοία που δεν ήταν καλά προετοιμασμένα, είχαν χαμηλά έξαλα και έκαναν ελιγμούς με χαμηλή ταχύτητα σε περιοχές των Στενών της Μαλάκα και της Σιγκαπούρης", στις οποίες παρατηρείται συμφόρηση και υπάρχει λιγότερος χώρος για ελιγμούς, ανέφερε το κέντρο ReCAAP.

Οι αρχές στην περιοχή θα πρέπει να αυξήσουν την παρουσία τους εκεί όπου πειρατεία και ένοπλες ληστείες σημειώνονται κατ' επανάληψη, δήλωσε ο Βιτζάι Ντ. Τσαφέκαρ, εκτελεστικός διευθυντής του Κέντρου Διαμοιρασμού Πληροφοριών της ReCAAP.

"Οι πλοίαρχοι που διέρχονται από περιοχές ανησυχίας πρέπει να αυξήσουν την επαγρύπνηση στο κατάστρωμα τις νυχτερινές ώρες και να εγκαταστήσουν προληπτικά μέτρα προκειμένου να αποτρέψουν μη εξουσιοδοτημένες επιβιβάσεις", δήλωσε ο Τσαφέκαρ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.