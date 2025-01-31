Αύξηση 0,6% σημείωσε η δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου τον περασμένο Νοέμβριο σε σύγκριση με την αντίστοιχη δύναμη του Νοεμβρίου 2023, έναντι μείωσης 0,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Νοεμβρίου 2023 προς τον Νοέμβριο 2022, και πλέον αριθμεί 1.832 πλοία.

Σύμφωνα επίσης με την ΕΛΣΤΑΤ, η ολική χωρητικότητα του ελληνικού εμπορικού στόλου (πλοία 100 κόρων και άνω) ανήλθε σε 35.798.080 κόρους και παρουσίασε μείωση 4,1% τον Νοέμβριο 2024 σε σύγκριση με την αντίστοιχη χωρητικότητα του Νοεμβρίου 2023, έναντι μείωσης 2,8% που είχε σημειωθεί κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Νοεμβρίου 2023 προς τον Νοέμβριο 2022.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

