Η ελληνική εταιρεία δεξαμενόπλοιων και χύδην φορτηγών πλοίων Centrofin Management αύξησε το βιβλίο παραγγελιών της με δύο ακόμη πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου που θα κατασκευαστούν σε κινεζικό ναυπηγείο, σύμφωνα με το Trade Winds.

Η εταιρεία υπό την ηγεσία του Δημήτρη Προκοπίου επέστρεψε στην Hengli Heavy Industry και υπέγραψε συμβόλαια για ένα ακόμη ζεύγος bulkers τύπου kamsarmax χωρητικότητας 82.000-dwt.

Η συμφωνία αυξάνει τον συνολικό αριθμό των πλοίων μεταφοράς χύδην φορτίου kamsarmax που έχει παραγγείλει η Centrofin στο ναυπηγείο με έδρα το Dalian, σε οκτώ.

Τα προηγούμενα έξι νεότευκτα πλοία της εταιρείας παραγγέλθηκαν πέρσι.

Το τελευταίο ζεύγος φορτηγών πλοίων χύδην φορτίου kamsarmax της Centrofin είναι ήδη καταχωρημένο στην ιστοσελίδα της Centrofin.

Η εταιρεία θα παραλάβει όλα τα νεότευκτα της Hengli το 2026.

Λεπτομέρειες για την τιμολόγηση του τελευταίου ζεύγους kamsarmax της Centrofin δεν έχουν ακόμη προκύψει.

Ο μεσίτης Clarksons αναφέρει ότι η τιμή νεότευκτης ναυπήγησης του τύπου πλοίου έχει αποδυναμωθεί κατά 1 εκατ. δολάρια από την περσινή τιμολόγηση των 37,5 εκατ. δολαρίων. Ένα νεότευκτο πλοίο εκτιμάται τώρα ότι θα κοστίσει 36,5 εκατ. δολάρια.

Επέκταση του στόλου

Η Centrofin βρίσκεται σε φάση επέκτασης του στόλου της. Εκτός από την επένδυση σε πλοία μεταφοράς χύδην φορτίων, η εταιρεία ενισχύει επίσης τον στόλο των δεξαμενόπλοιων της.

Τον Απρίλιο προέκυψε ότι η εταιρεία βρίσκεται πίσω από μια σειρά δεξαμενόπλοιων suezmax που παραγγέλθηκαν στη Samsung Heavy Industries (SHI).

Η πλοιοκτήτρια εταιρεία φέρεται να έχει κλείσει τέσσερα πλοία μεταφοράς αργού πετρελαίου χωρητικότητας 157.000-dwt με το νοτιοκορεατικό ναυπηγείο έναντι 83 εκατ. δολαρίων το καθένα.

Τα νεότευκτα δεξαμενόπλοια suezmax της Centrofin θα ναυπηγηθούν από την PaxOcean Zhoushan στην Κίνα, καθώς η Samsung έχει αναθέσει τα νεότευκτα στην PaxOcean Group, η οποία ανήκει στον όμιλο Kuok Maritime Group.

Η SHI παρέχει το σχέδιο για τα suezmaxes και θα κανονίσει εγγυήσεις επιστροφής χρημάτων. Θα προμηθεύεται επίσης τις μηχανές και τα υλικά των πλοίων, ενώ ο ρόλος της PaxOcean είναι να κατασκευάσει τα δεξαμενόπλοια.

Η PaxOcean έχει προγραμματίσει να παραδώσει τα δεξαμενόπλοια suezmax το 2028.

Η Centrofin διαθέτει έναν μικτό στόλο 25 δεξαμενόπλοιων και 18 bulkers στο νερό, όλα κατασκευασμένα μεταξύ 2005 και 2023.

Ο στόλος των χύδην φορτηγών της αποτελείται από έξι capesizes, επτά kamsarmaxes, δύο panamaxes, τρία ultramaxes και ένα supramax.

Όσον αφορά τον στόλο των δεξαμενόπλοιων, υπάρχουν 12 suezmaxes, επτά LR2, τρία LR1 και τρία δεξαμενόπλοια MR.

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1992 και έκτοτε έχει δρομολογήσει περισσότερα από 100 πλοία. Η τεχνική διαχείριση του στόλου γίνεται από την εταιρεία Marine Trust.

Πηγή: skai.gr

