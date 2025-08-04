Η νεοϊδρυθείσα ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία Carlova Maritime δεν χάνει χρόνο για την επέκταση του στόλου της, σύμφωνα με το Trade Winds.

Η εταιρεία υπό την ηγεσία του εφοπλιστή Αντώνη Ιγγλέση, φέρεται να βρίσκεται κοντά στην παραγγελία ενός νεότευκτου VLCC σε ναυπηγείο της Νότιας Κορέας.

Ναυπήγηση νέου πλοίου

Αρκετοί ναυπηγικοί παράγοντες δήλωσαν ότι η Carlova έχει συνάψει προσωρινή σύμβαση με την Hanwha Ocean για ένα συμβατικό πλοίο 320.000-dwt.

Είναι άγνωστο αν η συμφωνία περιλαμβάνει δικαιώματα προαίρεσης.

Ναυτιλιακή πηγή προσκείμενη στην Carlova επιβεβαίωσε την παραγγελία VLCC, λέγοντας ότι η εταιρεία βρίσκεται σε φάση επέκτασης του στόλου της.

Ναυπηγικές πηγές δήλωσαν ότι η Carlova πληρώνει μεταξύ 125 και 126 εκατ. δολαρίων για το VLCC και η Hanwha Ocean θα παραδώσει το δεξαμενόπλοιο το 2027.

Η Carlova ιδρύθηκε τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους και αναφέρει στην ιστοσελίδα της ότι είναι μια εταιρεία διαχείρισης πλοίων που αποτελεί την άμεση συνέχεια της Samos Steamship - μιας από τις παλαιότερες ναυτιλιακές εταιρείες στην Ελλάδα, η οποία ιδρύθηκε από την οικογένεια Ιγγλέση το 1911.

Η Samos Steamship παραδοσιακά,παραγγέλνει νεότευκτα πλοία από ναυπηγεία της Ιαπωνίας.

Σύμφωνα με ναυπηγικές πηγές, η Carlova προσελκύστηκε από την Hanwha Ocean υπό τον συνδυασμό μιας ανταγωνιστικής τιμής και της υπόσχεσης για έγκαιρη παράδοση.

Ένας ναυτιλιακός εμπειρογνώμονας που παρακολουθεί την ιαπωνική ναυπηγική βιομηχανία δήλωσε ότι το ναυπηγείο Ariake της Japan Marine United (JMU) είναι το μοναδικό ναυπηγείο VLCC στη χώρα.

Πρόσθεσε ότι το χρονοδιάγραμμα παράδοσης που μπορεί να προσφέρει το ιαπωνικό ναυπηγείο είναι το νωρίτερο στο δεύτερο εξάμηνο του 2028.

Σημείωσε ότι υπάρχει μικρή διαφορά στην τιμολόγηση μεταξύ της JMU και της Hanwha Ocean και ότι η ποιότητα των πλοίων και από τα δύο ναυπηγεία είναι συγκρίσιμη.

Ο ειδικός σε θέματα ναυτιλίας, ανέφερε ότι τα ιαπωνικά ναυπηγεία δεν επιδιώκουν επιθετικά παραγγελίες δεξαμενόπλοιων αργού πετρελαίου, καθώς οι περισσότεροι Ιάπωνες πλοιοκτήτες αποφεύγουν τον τύπο πλοίου λόγω της προτίμησης των τοπικών τραπεζών για πλοία καθαρού καυσίμου.

«Έτσι, δεν είναι πολλά τα συνεργατικά οφέλη για [τα ιαπωνικά] ναυπηγεία να επικεντρωθούν στα VLCC», δήλωσε.

Η Carlova διαθέτει 7 πλοία

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Carlova, η εταιρεία διαθέτει σήμερα πέντε δεξαμενόπλοια και δύο πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου.

Ο στόλος των δεξαμενόπλοιων αποτελείται από ένα VLCC, ένα suezmax και τρία aframaxes.

Από την πλευρά των χύδην φορτηγών, διαθέτει ένα capesize και ένα kamsarmax.

Και τα επτά πλοία ήταν προηγουμένως εισηγμένα υπό τη σημαία της Samos Steamship.

Πηγή προσκείμενη στην Carlova, δήλωσε ότι ο στόλος της εταιρείας πρόκειται να αυξηθεί σε εννέα πλοία μέχρι τα μέσα Αυγούστου, όταν παραλάβει ένα δεξαμενόπλοιο και ένα bulker.

Με την τελευταία παραγγελία δεξαμενόπλοιου της Carlova, η Hanwha Ocean έχει πλέον εξασφαλίσει συμβόλαια για 11 VLCC μέχρι στιγμής φέτος.

Άλλοι αναφερόμενοι αγοραστές περιλαμβάνουν τις Tsakos Energy Navigation, Advantage Tankers, Capital Group και Hanwha Shipping.

