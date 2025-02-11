Brokers θέλουν τον Γιώργο Προκοπίου αγοραστή τεσσάρων suezmax

Ποσό έως 140 εκατ. δολ. φέρεται να ετοιμάζεται να επενδύσει ο εφοπλιστής Γιώργος Προκοπίου για την αγορά έως και τεσσάρων suezmax από την Teekay Tankers.

Όπως αναφέρει το TradeWinds, οι πληροφορίες σχετικά με το πόσα πλοία θα αλλάξουν χέρια είναι μέχρι στιγμής συγκεχυμένες, με τον αριθμό να κυμαίνεται μεταξύ δυο και τεσσάρων.

Brokers στο Λονδίνο αναφέρουν ότι η αγοραπωλησία αφορά δυο τάνκερς, τα 159.000-dwt Shenlong Spirit και Tianlong Spirit (κατασκευής του 2009 και τα δυο) έναντι 35 εκατ. δολ. το καθένα.

Την ίδια στιγμή brokers στην Αθήνα βάζουν στο κάδρο και τα αδελφά πλοία Dilong Spirit και Jiaolong Spirit (κατασκευής 2009) επίσης στην τιμή των 35 εκατ. δολ. έκαστο.

Και τα τέσσερα χτίστηκαν στο Bohai Shipbuilding Heavy Industry στην Κίνα.

Σύμφωνα με το VesselsValue, τα πλοία έχουν πραγματοποιήσει ειδική επιθεώρηση (special survey), εκτός από το Dilong Spirit το οποίο είναι προγραμματισμένο για τον Μάρτιο.

Οπως αναφέρει το TradeWinds αρκετοί brokers αναφέρουν ότι πίσω από το deal βρίσκεται η Dynacom Tankers Management, η βασική εταιρεία της οικογένειας Προκοπίου.

Ενα ακόμη όνομα που κάνει συχνά την εμφάνισή του και παραπέμπει στην οικογένεια Προκοπίου είναι το Delos. Πρόκειται για την εταιρεία που διαθέτει πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου την οποία ίδρυσε πριν μερικά χρόνια η Μαριλένα Προκοπίου, η μικρότερη κόρη του Ελληνα μεγιστάνα.

Το TradeWinds απευθύνθηκε τόσο στην Teekay όσο και στην Dynacom οι οποίες αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

Η εκπρόσωπος της Teekay, Kristine Ayaay, δήλωσε στο TradeWinds ότι η εταιρεία θα παρουσιάσει τη δραστηριότητα της στις αγοραπωλησίες κατά την τηλεδιάσκεψη μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, την επόμενη εβδομάδα.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.