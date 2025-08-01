Τουλάχιστον δύο πλοία φορτωμένα με ρωσικό πετρέλαιο που προορίζονταν για διυλιστήρια στην Ινδία έχουν εκτραπεί προς άλλους προορισμούς μετά τις νέες κυρώσεις των ΗΠΑ, δήλωσαν εμπορικές πηγές.

Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ επέβαλε αυτή την εβδομάδα κυρώσεις σε περισσότερα από 115 άτομα, οντότητες και πλοία που συνδέονται με το Ιράν, ορισμένα από τα οποία εμπλέκονται στη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου, σημειώνει το Reuters.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει καλέσει τις χώρες να σταματήσουν τις αγορές πετρελαίου από τη Μόσχα, απειλώντας με δασμούς 100%, εκτός εάν η Ρωσία επιτύχει ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία.

Τρία πλοία - τα Aframaxes Tagor και Guanyin και το Suezmax Tassos - ήταν προγραμματισμένο να παραδώσουν ρωσικό πετρέλαιο σε λιμάνια της Ινδίας αυτόν τον μήνα, ανέφεραν εμπορικές πηγές. Και τα τρία πλοία βρίσκονται υπό τις κυρώσεις των ΗΠΑ.

Το Tagor είχε προορισμό το Τσενάι στην ανατολική ακτή της Ινδίας, ενώ το Guanyin και το Tassos κατευθύνονταν σε λιμάνια της δυτικής Ινδίας, σύμφωνα με εμπορικές πηγές και στοιχεία ρωσικών λιμανιών.

Οι αυστηρότερες δυτικές κυρώσεις που αποσκοπούν στην περικοπή των εσόδων της Ρωσίας από το πετρέλαιο, που θεωρείται ότι χρηματοδοτεί τον πόλεμό της κατά της Ουκρανίας, πλήττουν όλο και περισσότερο τις ρωσικές προμήθειες πετρελαίου για την Ινδία, η οποία αγοράζει περισσότερο από το ένα τρίτο των αναγκών της από τη Μόσχα.

Το Tagor κατευθύνεται τώρα προς το Νταλιάν της Κίνας, ενώ το Tassos εκτρέπεται προς το Πορτ Σάιντ της Αιγύπτου, σύμφωνα με τα στοιχεία.

Το Guanyin παραμένει σε πορεία προς το Sikka, ένα λιμάνι που χρησιμοποιείται από την Reliance Industries και την Bharat Petroleum.

Ξεχωριστά, δύο άλλα πλοία, το Achilles και το Elyte, φορτωμένα με ρωσικό πετρέλαιο, ετοιμάζονται να εκφορτώσουν ρωσικό Urals για τη Reliance, σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG. Και στα δύο αυτά πλοία έχουν επιβληθεί κυρώσεις από τη Βρετανία και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ινδία έχει καταδικάσει τις κυρώσεις της ΕΕ.

