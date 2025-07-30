Β. Κικίλιας: Νέο ΠΔ για την προσβασιμότητα ΑμεΑ και ατόμων με μειωμένη κινητικότητα στην ακτοπλοΐα

«Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με τους αρμόδιους φορείς, έχει δουλέψει σε πολιτικό επίπεδο το Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ) που θέλουμε να καταθέσουμε το φθινόπωρο και το οποίο αφορά σε τροποποιήσεις των ΠΔ του 2011 και του 2001 για τα συμβατικά πλοία και για τα ταχύπλοα αντίστοιχα, στο πλαίσιο της συμπερίληψης των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα. Στόχος μας είναι μια πιο φιλική και πιο συμπεριληπτική ακτοπλοΐα, σε ό,τι έχει να κάνει με τους ανθρώπους αυτούς, αλλά και τα λιμάνια μας», δήλωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, μετά τη συνάντηση που είχε σήμερα το πρωί με τον Πρόεδρο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.ΑμεΑ), Ιωάννη Βαρδακαστάνη και τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (ΣΕΕΝ), Διονύση Θεοδωράτο.

Ο Υπουργός γνωστοποίησε ότι το σχετικό σχέδιο ΠΔ βρίσκεται σε τελικό στάδιο επεξεργασίας και θα αποτελέσει τη βάση για την εφαρμογή υποχρεωτικών κανόνων προσβασιμότητας στα επιβατηγά πλοία. Η κατάρτισή του βασίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) και στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ.

Το νέο ΠΔ θα περιλαμβάνει – μεταξύ άλλων – τις παρακάτω παρεμβάσεις:

- Ράμπες με μέγιστη κλίση 5% για ασφαλή μετακίνηση αμαξιδίων.

- Ανελκυστήρες κατάλληλων διαστάσεων με ηχητικές/οπτικές ενδείξεις.

- Αναβατόρια όπου δεν είναι εφικτή η τοποθέτηση ανελκυστήρα.

- WC με σήμανση, χειρολαβές και σύστημα κλήσης βοήθειας.

- Καμπίνες με ελεύθερο κύκλο στροφής και ειδικές κλίνες.

- Θέσεις επιβατών και οχημάτων με σαφές ποσοστό για άτομα μειωμένης κινητικότητας.

- Έντονη χρωματική αντίθεση στις πόρτες, ακμές και σκάλες για άτομα με προβλήματα όρασης.

«Δεν υπάρχει άπλετος χρόνος στο μέλλον για να αφήνουμε κάτι τέτοιο να συνεχίζει να υφίσταται, όπως υφίσταται τώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κικίλιας, διευκρινίζοντας ότι έχουν ήδη δοθεί συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα στις υπηρεσίες του Υπουργείου.

Επιπλέον, προανήγγειλε τη διεύρυνση της διαβούλευσης και με την Ομοσπονδία που εκπροσωπεί τα τουριστικά πλοία, τα ημερόπλοια και τα ferry boats στα πορθμεία, σημειώνοντας ότι, παρά τις τεχνικές δυσκολίες στις συγκεκριμένες κατηγορίες, «σε κάθε περίπτωση, πρέπει να σκεφτόμαστε πάντα και πρώτα απ’ όλα ότι πρέπει να προσεγγίζουμε και να συμπεριφερόμαστε σε αυτούς τους ανθρώπους με σεβασμό, επαγγελματισμό και αγάπη».

Ακολουθούν αναλυτικά οι δηλώσεις του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, του Προέδρου της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία και του Προέδρου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας.

Βασίλης Κικίλιας, Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Πρόεδρο της Ε.Σ.ΑμεΑ και τον Πρόεδρο του ΣΕΕΝ, για την πολύ εποικοδομητική συνάντηση την οποία είχαμε. Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με τους αρμόδιους φορείς, έχει δουλέψει σε πολιτικό επίπεδο το Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ) που θέλουμε να καταθέσουμε το φθινόπωρο και το οποίο αφορά σε τροποποιήσεις των ΠΔ του 2011 και του 2001 για τα συμβατικά πλοία και για τα ταχύπλοα αντίστοιχα, στο πλαίσιο της συμπερίληψης των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα. Στόχος μας είναι μια πιο φιλική και πιο συμπεριληπτική ακτοπλοΐα, σε ό,τι έχει να κάνει με τους ανθρώπους αυτούς, αλλά και τα λιμάνια μας. Προς τα εκεί θα κινηθούμε. Επειδή η άποψή μου, πάντα, είναι ότι τα πράγματα πρέπει να ρυθμίζονται στο χρόνο τους και δεν υπάρχει άπλετος χρόνος στο μέλλον για να αφήνουμε κάτι τέτοιο να συνεχίζει να υφίσταται, όπως υφίσταται τώρα, θέλω να πω ότι έδωσα στις υπηρεσίες του Υπουργείου συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για αυτήν την πρωτοβουλία και βέβαια, θα δούμε και την άλλη Ομοσπονδία η οποία αφορά στα πιο μικρά πλοία, στις «παντόφλες», στα τουριστικά πλοία, στα ημερόπλοια, στα πορθμεία μας, που εκεί βέβαια, οι μετατροπές είναι πιο δύσκολες αλλά, σε κάθε περίπτωση, πρέπει να σκεφτόμαστε πάντα και πρώτα απ' όλα ότι, με σεβασμό, με επαγγελματισμό και με αγάπη πρέπει να προσεγγίζουμε και να συμπεριφερόμαστε σε αυτούς τους ανθρώπους».

Ιωάννης Βαρδακαστάνης, Πρόεδρος Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία: «Σήμερα με τον Υπουργό και τον Πρόεδρο του ΣΕΕΝ, συζητήσαμε για ένα θέμα που αναδεικνύεται συνήθως τους καλοκαιρινούς μήνες, λόγω της αυξημένης κίνησης που υπάρχει στην ακτοπλοΐα μας, ενώ υφίσταται καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος, εμφανίστηκε το πρόβλημα στη γραμμή Κεραμωτής - Θάσου. Θεωρώ ότι η προσέγγιση που συμφωνήσαμε σήμερα με τον Υπουργό και τον κύριο Θεοδωράτο, θέτει τις βάσεις για μια σοβαρή και υπεύθυνη προσέγγιση και λύση σε αυτό το δύσκολο θέμα. Η Συνομοσπονδία προσεγγίζει αυτή την υπόθεση με πολύ σεβασμό. Αρχικά, πρέπει να τονίσουμε ότι η προσβασιμότητα είναι υπόθεση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και που, πρωτίστως, πρέπει να αφορά στους ανθρώπους που ζουν στη χώρα, στους ανθρώπους που ταξιδεύουν όλο το χρόνο, κυρίως από τα νησιά στην ηπειρωτική Ελλάδα. Σε αυτή τη βάση, μπορούμε να προσφέρουμε και στους επισκέπτες μας ένα προσβάσιμο, συμπεριληπτικό περιβάλλον και στην ακτοπλοΐα. Εμείς στην Ε.Σ.ΑμεΑ, θα εργαστούμε σοβαρά, υπεύθυνα, με βάση την κοινή λογική, για τη διαμόρφωση των προδιαγραφών, των εποπτικών και λεκτικών διαδικασιών, έτσι ώστε να πετύχουμε το στόχο μας τόσο για τους κατοίκους όσο και για αυτούς που μας επισκέπτονται. Θέλω, επίσης, να επισημάνω ότι η εκπαίδευση του προσωπικού στα πλοία, ανεξαρτήτως τύπου και μεγέθους, είναι μια πάρα πολύ σημαντική υπόθεση. Στην περίπτωση που σε μια πορθμειακή γραμμή θα χρειαστεί να βοηθηθεί ένας άνθρωπος να ανέβει στο κατάστρωμα, ο εργαζόμενος που θα τον βοηθήσει πρέπει να είναι εκπαιδευμένος και για την αξιοπρεπή και για την ασφαλή μετακίνηση».

Διονύσης Θεοδωράτος, Πρόεδρος Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας: «Είμαστε εδώ σήμερα με πρωτοβουλία του Υπουργού Ναυτιλίας, μαζί με τον Πρόεδρο της Ε.Σ.ΑμεΑ, για να θέσουμε τις βάσεις να ολοκληρωθεί τελικά το πδ, το οποίο έχουμε συζητήσει το προηγούμενο διάστημα και έχουμε έρθει πολύ κοντά και με την Ε.Σ.ΑμεΑ Έχουν γίνει τεράστιες προσπάθειες τα τελευταία χρόνια και στέκομαι και στο θέμα της εκπαίδευσης που ανέφερε ο Πρόεδρος. Ήδη έχουν ξεκινήσει από τον προηγούμενο χειμώνα και εκπαιδεύονται τα πληρώματα ορισμένων πλοίων από την Ε.Σ.ΑμεΑ, για να μπορέσουν να προσφέρουν αναβαθμισμένες υπηρεσίες στους συνανθρώπους μας που τις χρειάζονται. Και πρέπει να τονίσω εδώ ότι, εκτός από την προσαρμογή του πλοίου, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο – το τόνισε και ο Υπουργός – και η προσαρμογή των λιμένων, ώστε να γίνουν και αυτά φιλικά προς τους επιβάτες και ειδικότερα, στα άτομα με αναπηρία. Αν και πολλά, πλέον, πλοία της ακτοπλοΐας, τα μεγάλα πλοία της ακτοπλοΐας παρέχουν τις δυνατότητες να κινούνται με αξιοπρέπεια και ευκολία οι άνθρωποι που έχουν αναπηρία. Νομίζω ότι πάμε να καλυτερεύσουμε ακόμη περαιτέρω την κατάσταση και σε συνδυασμό με τα λιμάνια, να έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Προχωράμε προς την σωστή κατεύθυνση πολύ πιο γρήγορα και με τις οδηγίες και του Υπουργού».

Πηγή: skai.gr

