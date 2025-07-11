Δέκα διασωθέντες, εκ των οποίων ένας Έλληνας, από τη βύθιση του πλοίου Eternity C

Στους δέκα ανέρχονται έως τώρα οι διασωθέντες από τη βύθιση του πλοίου Eternity C που δέχθηκε επίθεση από τους Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα.
Σύμφωνα με ενημέρωση από την ιδιωτική εταιρεία που ανέλαβε την επιχείρηση διάσωσης, έως τώρα έχουν διασωθεί 8 Φιλιππινέζοι μέλη του πληρώματος καθώς και ένας Έλληνας και ένας Ινδός, μέλη της ομάδας προστασίας και φύλαξης του πλοίου.
Μέχρι στιγμής, δεκαπέντε μέλη του πληρώματος αγνοούνται.
Σημειώνεται πως ο Έλληνας φρουρός που επέβαινε στο πλοίο «Eternity C» εντοπίστηκε σώος χθες και περισυνελέγη στην Ερυθρά Θάλασσα.
Εκτιμάται ότι βρισκόταν στη θάλασσα για περίπου 48 ώρες.
