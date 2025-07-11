Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Δέκα διασωθέντες, εκ των οποίων ένας Έλληνας, από τη βύθιση του πλοίου Eternity C

Έως τώρα έχουν διασωθεί 8 Φιλιππινέζοι μέλη του πληρώματος καθώς και ένας Έλληνας και ένας Ινδός, μέλη της ομάδας προστασίας και φύλαξης του πλοίου

eternity-c

Στους δέκα ανέρχονται έως τώρα οι διασωθέντες από τη βύθιση του πλοίου Eternity C που δέχθηκε επίθεση από τους Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την ιδιωτική εταιρεία που ανέλαβε την επιχείρηση διάσωσης, έως τώρα έχουν διασωθεί 8 Φιλιππινέζοι μέλη του πληρώματος καθώς και ένας Έλληνας και ένας Ινδός, μέλη της ομάδας προστασίας και φύλαξης του πλοίου.

Μέχρι στιγμής, δεκαπέντε μέλη του πληρώματος αγνοούνται. 

Σημειώνεται πως ο Έλληνας φρουρός που επέβαινε στο πλοίο «Eternity C» εντοπίστηκε σώος χθες και περισυνελέγη στην Ερυθρά Θάλασσα.

Εκτιμάται ότι βρισκόταν στη θάλασσα για περίπου 48 ώρες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: βύθιση Επίθεση Χούθι πλοίο
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
14 0 Bookmark