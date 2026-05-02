Bloomberg: Το καλοκαίρι των υπερπολυτελών γιοτ στη Μεσόγειο μετατοπίζεται φέτος δυτικά - Πιέσεις και στην Ελλάδα

Η καλοκαιρινή σεζόν των γιοτ αρχίζει να γεμίζει τα λιμάνια της Μεσογείου, αλλά όχι στις τοποθεσίες που πολλοί στον κλάδο περίμεναν πριν από λίγους μήνες, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Από τη Βαρκελώνη μέχρι τη Μαγιόρκα και την Κυανή Ακτή, οι μαρίνες προετοιμάζονται για μια ισχυρή σεζόν, καθώς οι ιδιοκτήτες γιοτ αναπροσαρμόζουν τα σχέδιά τους μακριά από την ανατολική Μεσόγειο, όπου οι εντάσεις που συνδέονται με τον πόλεμο στο Ιράν έχουν ενισχύσει τις ανησυχίες για την ασφάλεια σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους διαδρόμους πολυτελούς θαλάσσιας κρουαζιέρας στον κόσμο.

Η μετατόπιση αυτή αποδεικνύεται ευεργετική για τα λιμάνια της δυτικής Μεσογείου, ενώ ταυτόχρονα αφήνει ορισμένα από τα μεγαλύτερα γιοτ ουσιαστικά εγκλωβισμένα στον Κόλπο.

«Η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία θα έχουν μια πολύ καλή σεζόν», δήλωσε η Σάσα Ρομάσοβα, εμπορική διευθύντρια της Ocean Capital Partners, η οποία διαχειρίζεται λιμενικά περιουσιακά στοιχεία άνω του 1 δισ. ευρώ, μεταξύ των οποίων μαρίνες στη Μάλαγα, την Ίμπιζα και τη Σεβίλλη.

Παρότι η Μεσόγειος παραμένει ο βασικός καλοκαιρινός προορισμός για τον παγκόσμιο στόλο γιοτ, οι ανησυχίες για την ασφάλεια ήδη επηρεάζουν τα δρομολόγια στην περιοχή. Οι εξελίξεις αυτές έχουν σημαντική επίδραση τους τελευταίους μήνες - από την επίθεση με drone σε βρετανική αεροπορική βάση στην Κύπρο έως ιρανική δραστηριότητα πυραύλων με στόχο την Τουρκία - οδηγώντας ιδιοκτήτες και πελάτες να επανεξετάσουν το πού και αν θα ταξιδέψουν.

Το αποτέλεσμα είναι μια στροφή προς τα δυτικά. Στη Βαρκελώνη, το ναυπηγείο επισκευής υπερπολυτελών γιοτ MB92 λειτουργεί ήδη σχεδόν στο μέγιστο της χωρητικότητάς του, με παρόμοια πίεση να καταγράφεται και στις εγκαταστάσεις του στη Γαλλία.

«Το μεγάλο ερώτημα όταν ξέσπασε ο πόλεμος ήταν αν τα σκάφη θα έρχονταν καθόλου στη Μεσόγειο», δήλωσε ο Τσέμα Ρούμπιο, εμπορικός διευθυντής της MB92, προσθέτοντας ότι η εταιρεία αναμένει αύξηση εσόδων κατά 5% έως 10% φέτος. «Αλλά τα γιοτ επέστρεψαν. Το ναυπηγείο μας είναι γεμάτο».

Το ίδιο μοτίβο καταγράφεται και στις μαρίνες. Στο Club de Mar στη Μαγιόρκα, το οποίο πρόσφατα επεκτάθηκε για να φιλοξενεί μεγαλύτερα σκάφη, οι κρατήσεις ενισχύονται εν μέρει από την αίσθηση μεγαλύτερης ασφάλειας. «Θεωρείται ως ασφαλές καταφύγιο για αυτά τα σκάφη», δήλωσε ο Χοσέ Λουίς Άρομ, διευθυντής του ναυτικού ομίλου.

Στα ανατολικά, η κατάσταση είναι πιο περίπλοκη. Ακόμη και τα λιμάνια της Ελλάδας πλήττονται από τη σύγκρουση, σημειώνει το Bloomberg, καθώς ορισμένοι πελάτες θεωρούν ότι η χώρα βρίσκεται σε ανησυχητικά κοντινή απόσταση από τις εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή, ενώ οι παραδοσιακοί πελάτες από τον Κόλπο περιορίζουν τα ταξίδια τους.

Μερικά από τα μεγαλύτερα γιοτ του κόσμου παραμένουν στον Κόλπο, με περιορισμένη δυνατότητα μετακίνησης μέσω του Στενού του Ορμούζ, σύμφωνα με τον Χένρι Σμιθ, εταίρο της μεσιτικής εταιρείας Cecil Wright με έδρα το Μονακό. Για τα σκάφη αυτά, η συνήθης εποχική μετακίνηση προς τη Μεσόγειο ενδέχεται να μην αποτελεί επιλογή. «Αναμένουμε ότι οι ιδιοκτήτες αυτών των πολύ μεγάλων σκαφών στη Μέση Ανατολή δεν θα έχουν άλλη επιλογή από το να τα ναυλώσουν», δήλωσε ο Σμιθ.

Μεταξύ αυτών βρίσκονται μερικά από τα πιο γνωστά ονόματα του κλάδου, όπως το “Azzam” μήκους 180 μέτρων και το “Opera” μήκους 146 μέτρων, τα οποία στο παρελθόν είχαν συνδεθεί με μέλη της βασιλικής οικογένειας του Άμπου Ντάμπι, καθώς και το “Motor Yacht A”, ένα γιοτ που συνδέεται με τον Ρώσο δισεκατομμυριούχο Αντρέι Μελνιτσένκο, ο οποίος βρίσκεται υπό κυρώσεις.

Ακόμη και για όσους μπορούν να κινούνται ελεύθερα, τα φετινά καλοκαιρινά δρομολόγια ενδέχεται να είναι διαφορετικά. Οι εταιρείες αναμένουν μικρότερες αποστάσεις μεταξύ των στάσεων και μεγαλύτερη παραμονή σε λιγότερους προορισμούς, καθώς οι ιδιοκτήτες λαμβάνουν στα υπόψη το κόστος καυσίμων μαζί με τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα για την ασφάλεια στην περιοχή. Αν και για τους πλούσιους ιδιοκτήτες πολυτελών γιοτ το κόστος των καυσίμων είναι σχεδόν αμελητέο.

«Δεν είναι τόσο μεγάλο κόστος, εκτός αν έχεις ένα πολύ γρήγορο γιοτ που καταναλώνει τεράστιες ποσότητες καυσίμων», είπε ο Σμιθ. «Πιθανότατα θα ξοδέψεις περισσότερα σε σαμπάνια απ’ ό,τι σε καύσιμα».

Πηγή: skai.gr

