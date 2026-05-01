Οι ΗΠΑ απειλούν με κυρώσεις τις ναυτιλιακές που πληρώνουν διόδια στο Ορμούζ - «Ούτε ως δωρεές»

Οποιαδήποτε ναυτιλιακή εταιρεία καταβάλλει διόδια στο Ιράν για τη διέλευση από το Στενό του Ορμούζ, ακόμη και υπό τη μορφή «φιλανθρωπικών δωρεών» προς οργανισμούς όπως η Ιρανική Ερυθρά Ημισέληνος, διατρέχει κίνδυνο επιβολής κυρώσεων, προειδοποίησε την Παρασκευή το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών.

Το Στενό του Ορμούζ αποτελεί μία από τις πιο κρίσιμες θαλάσσιες οδούς παγκοσμίως, καθώς περίπου το 20% των θαλάσσιων μεταφορών αργού πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου διέρχεται από αυτό.

Η Τεχεράνη έχει προτείνει την επιβολή τελών ή διοδίων στα πλοία που διέρχονται από το Στενό, στο πλαίσιο προτάσεων για τον τερματισμό του πολέμου με το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Υπηρεσίας Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών, οι ΗΠΑ είναι ενήμερες για τις απειλές του Ιράν προς τη ναυτιλία, καθώς και για τις απαιτήσεις πληρωμών με αντάλλαγμα την ασφαλή διέλευση.

Η προειδοποίηση εκδόθηκε την ώρα που έγινε γνωστό ότι το Ιράν απέστειλε τη νέα του πρόταση για διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ μέσω των Πακιστανών διαμεσολαβητών, μια εξέλιξη που ενδέχεται να ενισχύσει τις προοπτικές άρσης του αδιεξόδου για τον τερματισμό του πολέμου.

Η OFAC επισημαίνει ότι οι απαιτήσεις πληρωμών μπορεί να περιλαμβάνουν διάφορες μορφές, όπως μετρητά, ψηφιακά νομίσματα, συμψηφισμούς, άτυπες ανταλλαγές ή άλλου είδους παροχές , ακόμη και ονομαστικές δωρεές προς οργανισμούς όπως η Ιρανική Ερυθρά Ημισέληνος, το Bonyad Mostazafan ή λογαριασμούς ιρανικών πρεσβειών.

«Η OFAC εκδίδει αυτή την προειδοποίηση για να ενημερώσει Αμερικανούς και μη σχετικά με τους κινδύνους κυρώσεων που προκύπτουν από την πραγματοποίηση αυτών των πληρωμών προς το ιρανικό καθεστώς ή την αναζήτηση εγγυήσεων για ασφαλή διέλευση», αναφέρεται χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι «οι κίνδυνοι αυτοί υφίστανται ανεξαρτήτως του τρόπου πληρωμής».



Πηγή: skai.gr

