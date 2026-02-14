Γερουλάνος: Δεν έχουν χώρο στο ΠΑΣΟΚ όσοι δεν το σεβάστηκαν

«Οι άνθρωποι που είναι στο σπίτι τους είναι πολιτικοποιημένοι άνθρωποι που δεν τους έχουμε δώσει τον λόγο για μία αλλαγή. Έτσι, θεωρώ ότι η μεγαλύτερη διεύρυνση που μπορεί να κάνει το ΠΑΣΟΚ είναι προς τα εκεί», δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Γερουλάνος, στο νέο επεισόδιο του Pet Stories στον ΣΚΑΪ.

Ο ίδιος, αναφερόμενος στο θέμα της διεύρυνσης, πρόσθεσε πως σε επίπεδο στελεχών όλοι ευπρόσδεκτοι είναι« ξεκινώντας όμως με κάποιες αρχές και πρώτα απ’ όλα είναι να ασπάζονται τις αρχές και τις αξίες του ΠΑΟΚ». Ο κ. Γερουλάνος σημείωσε πως «πρέπει να μπουν κάποια όρια σε ανθρώπους που έχουν κακοποιήσει το ΠΑΣΟΚ στο παρελθόν».

«Αυτοί οι άνθρωποι που φεύγοντας από το ΠΑΣΟΚ δεν κατάλαβαν ότι έπρεπε να το σεβαστούν, δεν νομίζω ότι έχουν χώρο στο ΠΑΣΟΚ και δεν νομίζω ότι θα ήθελαν να έρθουν και στο ΠΑΣΟΚ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Παύλος Γερουλάνος, μίλησε επιπλέον για τη βαθιά σχέση που έχει με τα ζώα και ιδιαίτερα με τη Φίλη, την οποία θεωρεί μέλος της οικογένειάς του.

Όπως λέει, στην οικογένειά του «υιοθετούν πάντα αδέσποτα», ενώ θυμάται πως, από μικρή ηλικία, είχε καλή σχέση με τα ζώα.

Ο ίδιος τοποθετήθηκε με σαφήνεια γύρω από τη φιλοζωία και τη θεσμική προστασία των ζώων, επισημαίνοντας ότι «η Ελλάδα έχει κάνει άλματα στο επίπεδο νομοθεσίας», ενώ αναφέρθηκε και στο φαινόμενο της κακοποίησης. Παράλληλα, συζητήθηκαν και τα ζητήματα της καθημερινότητας, όπως η ενοικίαση κατοικίας με κατοικίδιο και η παρουσία ζώων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Πηγή: skai.gr

