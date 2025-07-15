Νέος γενικός γραμματέας Α΄θμιας, Β΄θμιας και Ειδικής Αγωγής του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, αναλαμβάνει ο Γιάννης Παπαδομαρκάκης, μετά από απόφαση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Παιδειας.

Τον νέο γενικό γραμματέα καλωσόρισαν η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, ο υφυπουργός ΥΠΑΙΘΑ, αρμόδιος για την ανώτατη εκπαίδευση, Νίκος Παπαϊωάννου, ο υφυπουργός ΥΠΑΙΘΑ, αρμόδιος για την Επαγγελματική Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Δια Βίου Μάθηση, Κώστας Βλάσης.

Επίσης, η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘΑ ευχαρίστησε τον απερχόμενο γενικό γραμματέα Α'θμιας, Β΄θμιας και Ειδικής Αγωγής, Γιάννη Κατσαρό για την άψογη συνεργασία τους αλλά και τις υπηρεσίες που προσέφερε στο υπουργείο.

Βιογραφικό σημείωμα:

Γεννήθηκε στην Άνω Βιάννο Ηρακλείου στις 30/01/1963.

Είναι διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός του Πολυτεχνείου Πλοϊεστίου, με επιπλέον πτυχίο Παιδαγωγικής Τεχνικής Σχολής (Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. Αθηνών) και με μεταπτυχιακές σπουδές στην «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Είναι κάτοχος δεύτερου πτυχίου ΑΕΙ, με θέμα τις «Μεσογειακές Σπουδές» και κατεύθυνση τις Διεθνείς Σχέσεις, διαθέτει διδακτορικό τίτλο σπουδών με θέμα τις «Επιστήμες της Αγωγής και Δημιουργική Επίλυση Προβλήματος: Στάσεις Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης σχετικά με τη διαχείριση κρίσεων. Συγκριτική μελέτη» και έχει ολοκληρώσει μεταδιδακτορική διατριβή με θέμα «Διαχείριση κρίσεων και επίλυση προβλήματος στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη», τίτλοι που αποκτήθηκαν στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Έχει διδάξει στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση σε επίπεδο δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και σε φορείς όπως το ΕΚΔΔΑ. Ειδικότερα, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου διδάσκει από το 2015 ως και σήμερα σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Είναι συγγραφέας βιβλίων, πληθώρας επιστημονικών άρθρων και παιδαγωγικού υλικού εγκεκριμένου από το ΙΕΠ.

Η επαγγελματική του προϋπηρεσία περιλαμβάνει τη θέση του αναπληρωτή διευθυντή ΙΕΚ, του υπευθύνου ΕΚΦΕ και του προϊσταμένου των Εκπαιδευτικών Θεμάτων Τεχνικής Εκπαίδευσης.

Υπηρέτησε ως διευθυντής σχολικής μονάδας και ως διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου από το 2010 έως το 2023. Επίσης, υπηρέτησε ως συντονιστής στην ΑΣΠΑΙΤΕ (παράρτημα ΡΟΔΟΥ).

Από το 2023 είναι αναπληρωτής περιφερειακός διευθυντής Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου. Γνωρίζει δύο ξένες γλώσσες, την αγγλική και τη ρουμάνικη και έχει διδαχθεί επί έξι εξάμηνα την αραβική γλώσσα (πτυχίο Μεσογειακών Σπουδών).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

