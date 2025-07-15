Προσανατολίζονται σε κοινό βηματισμό ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά για την προανακριτική

Του Αντώνη Αντζολέτου

Το κείμενο για σύσταση προανακριτικής επιτροπής που συντάσσει το ΠΑΣΟΚ είναι σχεδόν έτοιμο και αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή αύριο. Θα περιγράφει για τους δυο πρώην υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη, τη διερεύνηση τυχόν αδικημάτων για συνέργεια σε απιστία και ηθική αυτουργία σε απιστία. Όπως και στην προανακριτική για τα Τέμπη έτσι και τώρα στη Χαριλάου Τρικούπη κινούνται αυτόνομα, καθώς διαθέτουν τον απαιτούμενο αριθμό των 30 υπογραφών.

Τα μεγάλα κόμματα της αντιπολίτευσης, αυτό που τονίζουν είναι πως η δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας δεν γύρισε το χρόνο 30 χρόνια πίσω όπως επιχειρεί για συγκεκριμένο λόγο να κάνει η πλειοψηφία. Αναφέρεται σε δυο συγκεκριμένα πρόσωπα και περιγράφει έναν μηχανισμό που είχε στηθεί σε σχέση με τις κοινοτικές επιδοτήσεις, οι οποίες τελικώς σε μεγάλο βαθμό δεν έφταναν στους δικαιούχους. Οι τόνοι θα ανέβουν κατακόρυφα το επόμενο διάστημα, καθώς τα κόμματα της μειοψηφίας εκτιμούν, στο σύνολό τους, πως το Μαξίμου επιχειρεί να «κρυφτεί» μέσω της εξεταστικής επιτροπής που θα προτείνει και θα ξεκινήσει τις εργασίες της τον Σεπτέμβριο. Μια περίοδο που ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει βρεθεί ήδη στη ΔΕΘ και θα έχει εξαγγείλει ένα γενναίο πακέτο παροχών και φοροελαφρύνσεων αλλάζοντας την ατζέντα.

Τον ΣΥΡΙΖΑ η αρνητική εξέλιξη της έκπτωσης από τον θεσμικό ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με την αποχώρηση επιπλέον βουλευτών, τον έβαλε από την πρώτη στιγμή σε πολλές περιπέτειες. Μια από αυτές προέκυψε από το γεγονός ότι παρέμεινε με μόνο 26 μέλη στην κοινοβουλευτική του ομάδα. «Σύρθηκε» πίσω από το Κίνημα Δημοκρατίας του Στέφανου Κασσελάκη στην προηγούμενη προανακριτική για τον Κώστα Καραμανλή με τα νεύρα να χτυπούν «κόκκινο» στην Κουμουνδούρου όταν οι έξι ανεξάρτητοι βουλευτές που ανήκουν στο Κίνημα Δημοκρατίας απέσυραν στα «παρά πέντε» τις υπογραφές τους. Σε αυτή την περίπτωση ο Σωκράτης Φάμελλος δεν θα κάνει το λάθος να βγει «στη γύρα» αναζητώντας τέσσερις βουλευτές. Συνεννοήσεις έχουν γίνει μόνο με τη Νέα Αριστερά, ενώ από την αρχή είχε αποκλειστεί και η Πλεύση Ελευθερίας. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες οι επαφές μεταξύ τους βρίσκονται σε πολύ καλό επίπεδο και ενδεχομένως να είναι η πρώτη φορά που οι πρώην σύντροφοι θα συναντηθούν μετά από καιρό. Οι τελικές αποφάσεις θα παρθούν σήμερα.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες στην πρόταση που θα δημοσιοποιηθεί - και στην Κουμουνδούρου ευελπιστούν να κατατεθεί στη Βουλή ακόμα και εντός της ημέρας - ζητούν να διερευνηθούν για τους δυο πρώην υπουργούς τυχόν αδικήματα της συνέργειας σε κακουργηματική απιστία κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ηθικής αυτουργίας σε κακουργηματική απιστία επίσης κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε. Στο κείμενο του ΣΥΡΙΖΑ θα διατυπώνονται αρκετά ερωτήματα σε σχέση με το αν δίνονταν κοινοτικές ενισχύσεις σε μη δικαιούχους, αν υπήρχε παρεμπόδιση ή και τερματισμός των ελέγχων ή αν λάμβανε χώρα συγκάλυψη παρανομιών με το να «θάβονται» καταγγελίες.

Πρόταση με το δικό του σκεπτικό για ό,τι έχει συμβεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις ευθύνες που υπάρχουν θα δημοσιοποιήσει και το ΚΚΕ. Κατά την πάγια τακτική που ακολουθεί ο Περισσός δεν θα μπουν στη διαδικασία αναζήτησης υπογραφών προκειμένου να κατατεθεί στη Βουλή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.