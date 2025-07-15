Τρόπους ενίσχυσης των διμερών σχέσεων με τη μεταβατική κυβέρνηση της Τρίπολης- επισήμως αναγνωρισμένη από τον ΟΗΕ και την ΕΕ- αναμένεται να αναζητήσει ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατά τη διάρκεια του ολιγόωρου ταξιδιού που θα πραγματοποιήσει στην πρωτεύουσα της Λιβύης, όπου και θα συναντηθεί μεταξύ άλλων με τον πρωθυπουργό της χώρας Αμπντούλ Χαμίτ Ντιμπεϊμπά.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών- προγραμματισμένη ήδη από τα τέλη Ιουνίου- πραγματοποιείται και υπό τις επιπλέον σκιές που δημιουργήθηκαν μετά την κατάθεση της ρηματικής διακοίνωσης από την Τρίπολη στα Ηνωμένα Έθνη, με βάση την οποία η μεταβατική κυβέρνηση αμφισβητεί τη μέση γραμμή ως λογική αφετηρία οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών μεταξύ των δύο χωρών στην Ανατολική Μεσόγειο, υιοθετώντας ουσιαστικά τις παράνομες προβλέψεις του τουρκολιβυκού μνημονίου.

Μέσω της εν λόγω κίνησης η Λιβύη αμφισβήτησε ουσιαστικά τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα στην περιοχή, αλλά και τη δικαιοδοσία ερευνών στα θαλάσσια τεμάχια Κρήτη- 1 και Κρήτη-2 για το οποία έχει εκφράσει ενδιαφέρον η αμερικανική πετρελαϊκή εταιρεία Chevron, ενώ διαπιστώνεται ότι η Τρίπολη σύρεται στις θέσεις της Τουρκίας όσον αφορά τη μέθοδο οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών, αγνοώντας την ύπαρξη των ελληνικών νησιών– ανεξαρτήτως μεγέθους- και προβάλλοντας τη θέση ότι αυτά δεν διαθέτουν κυριαρχικά δικαιώματα πέραν των χωρικών υδάτων στα 6 ναυτικά μίλια.

Ο κ. Γεραπετρίτης αναμένεται να αναπτύξει στην Τρίπολη τις πάγιες θέσεις της Αθήνας, με γνώμονα το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας, απορρίπτοντας την ανυπόστατη λογική του τουρκολιβυκού μνημονίου, ενώ θα επαναλάβει- όπως έκανε και στη Βεγγάζη– τη διάθεση της ελληνικής πρωτεύουσας για επανέναρξη των συζητήσεων περί οριοθέτησης από το σημείο που είχαν διακοπεί το 2009-10.

Από την πλευρά της κυβέρνησης, και παρά τη ρηματική διακοίνωση, επισημαίνεται ότι η Λιβύη επί του πεδίου έχει δείξει να σέβεται τη μέση γραμμή, όπως τουλάχιστον αποτυπώθηκε στην παραχώρηση θαλάσσιων τεμαχίων προς έρευνα στην τουρκική Κρατική Εταιρεία Πετρελαίου, ενώ οι αντιδράσεις της Λιβύης θεωρούνται λογικές από τη στιγμή που η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά δικαιώματά της επί πεδίου.

Η Αθήνα, προφανώς, δεν παραβλέπει τον βαθμό της επιρροής που ασκεί η Άγκυρα στη μεταβατική κυβέρνηση της Λιβύης, αλλά υψηλόβαθμες διπλωματικές πηγές βλέπουν στην τρέχουσα συγκυρία μια ευκαιρία να φέρουν την Τρίπολη ενώπιον μιας συζήτησης που θα γίνει υπό τους όρους της διεθνούς νομιμότητας.

Οι ίδιες πηγές λένε στην ΕΡΤ ότι δεν αναμένονται θεαματικά αποτελέσματα στο κεφάλαιο των διμερών σχέσεων, ενώ δεν μπορεί να αγνοηθεί το γεγονός ότι η κυβέρνηση Ντιμπεϊμπά βρίσκεται σε τροχιά αποσταθεροποίησης, με τις συγκρούσεις ανάμεσα στις διάφορες πολιτοφυλακές που διεκδικούν μερίδιο στη νομή της εξουσίας να πληθαίνουν, την ώρα που ο αντικειμενικός σκοπός ύπαρξης της εν λόγω αρχής, δηλαδή η διεξαγωγή ελεύθερων εκλογών, φαίνεται ότι εκλείπει καθώς τίποτα δεν υποδεικνύει ότι εντός του επόμενου εύλογου χρονικού διαστήματος η Λιβύη θα μπορέσει να ξεφύγει από τις βαριές επιπτώσεις του πολυετούς εμφυλίου. Εν ολίγοις, ακόμα και αν η Τρίπολη δείξει διάθεση συζήτησης για τις θαλάσσιες ζώνες ουδείς γνωρίζει ποιο θα είναι το μέλλον της μεταβατικής κυβέρνησης ειδικά, αλλά και της χώρας γενικότερα. Παρά το γεγονός αυτό, η Ελλάδα θα αναδείξει τη διάθεσή της για θεσμικό διάλογο με τις υπάρχουσες αρχές της χώρας.

Τέλος, η Αθήνα θα διερευνήσει πιθανές προοπτικές εμπορικής, οικονομικής και επιχειρηματικής συνεργασίας, ενώ στην ατζέντα του κ. Γεραπετρίτη θα βρεθεί και το μεταναστευτικό, παρά το γεγονός ότι από τη δυτική Λιβύη δεν καταγράφονται ροές προς τα νότια ελληνικά παράλια, με τον Έλληνα υπουργό να κομίζει στην Τρίπολη συγκεκριμένες προτάσεις συνεργασίας όπως συνέβη και στις επαφές της Βεγγάζης με τον στρατάρχη Χαφτάρ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.