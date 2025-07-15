Της Δέσποινας Βλεπάκη

Σφοδρή επίθεση στην Κυβέρνηση εξαπολύουν από τη Χαριλάου Τρικούπη για την εξεταστική που ετοιμάζει η Πλειοψηφία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στελέχη της πράσινης παράταξης κάνουν λόγο για «εξεταστική πλυντήριο» και για ομερτά από τη ΝΔ.

Ο κ. Μητσοτάκης δεν είναι μόνο ο Πρωθυπουργός του «αποτύχαμε», αλλά και «του αδιαλείπτως συγκαλύπτουμε»... Έπεσαν οριστικά οι μάσκες και άρχισε να ξεδιπλώνεται το οργανωμένο σχέδιο συγκάλυψης των πολιτικών ευθυνών της κυβέρνησης και των ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών των πρώην Υπουργών της Νέας Δημοκρατίας, αναφέρει στην ανακοίνωση του ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ Κώστας Τσουκαλάς.

Τελευταίες πινελιές για την Προανακριτική του ΠΑΣΟΚ

Η νομική ομάδα του ΠΑΣΟΚ βάζει τις τελευταίες πινελιές στην πρόταση Προανακριτικής Επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη για κακούργημα - συνέργεια ή ηθική αυτουργία σε απιστία για κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα κατατεθεί τις επόμενες ώρες, με πιθανότερη ημερομηνία κατάθεσης την Τετάρτη μέχρι την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές. Το βέβαιο είναι ότι θα προηγηθεί συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος ώστε να ενημερωθούν αναλυτικά οι 33 βουλευτές του κινήματος πριν βάλουν τις υπογραφές τους στο κείμενο, ενώ δεν έχει ακόμα κλειδώσει αν οι βουλευτές θα κληθούν σήμερα ή αύριο να μετέχουν στη συζήτηση.

Στη Χαριλάου Τρικούπη κρούουν τον κώδωνα για τον κίνδυνο παραγραφής ενδεχόμενων αδικημάτων υπουργών λόγω της αποσβεστικής προθεσμίας που λήγει στις 6 Οκτωβρίου. Η κυβέρνηση με την απόρριψη του αιτήματός μας και την εξεταστική «σούπα» που προτείνει για να «μάθουμε» τι έχει συμβεί εδώ και τριάντα χρόνια στον ΟΠΕΚΕΠΕ έχει ως στόχο να κρυφτούν οι ευθύνες που προκύπτουν από τη δικογραφία και έχουν και ονοματεπώνυμα, σχολιάζουν στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη.Στο θέμα της παραγραφής ενδεχόμενων αδικημάτων του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης αναφέρθηκε αναλυτικά ο τομεάρχης Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ και βασικός συντάκτης της προανακριτικής επιτροπής για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Χρήστος Κακλαμάνης.

«Ο Υπουργός θα μπορούσε να πει ότι αγνοούσε την πραγματικότητα ή ότι παραπλανήθηκε και να εξεταστεί αυτός ο ισχυρισμός του. Εφόσον όμως γίνει εξεταστική επιτροπή δεν θα χρειαστεί να δώσει καν εξηγήσεις, διότι η πράξη του αυτή έγινε ΠΡΙΝ την αναθεώρηση του Συντάγματος. Αποτέλεσμα αυτού είναι ότι ισχύει κανονικά η αποσβεστική προθεσμία του άρθρου 86 Σ. που επιτάσσει να κινηθεί η σχετική δίωξη μέχρι το τέλος της δεύτερης Συνόδου της επόμενης βουλευτικής Περιόδου, δηλαδή – πρακτικά – μέχρι τις 6 Οκτωβρίου 2025.

Προφανώς, αυτό δεν πρόκειται πλέον να συμβεί, επομένως μαζί με την Εξεταστική έρχεται και η παραγραφή» καταλήγει ο Χρήστος Κακλαμάνης.

Αναλυτικά η ανάρτηση του τομεάρχη Δικαιοσύνης Χρήστου Κακλαμάνη

ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Μ. ΒΟΡΙΔΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Με απλά λόγια, σε πέντε σημεία και χωρίς ιδιαίτερη νομική ορολογία, τα πράγματα έχουν ως εξής:

1. Η περίφημη «τεχνική λύση» εφαρμόστηκε από το 2015 με τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 873/55993/2015 (ΦΕΚ Β΄ 942/26.5.2015), η οποία ίσχυσε έτσι ως τις 5.10.2021 που τροποποιήθηκε με νεότερη ΚΥΑ (δεν μας αφορά εδώ). Τα άρθρα 4 και 5 της ΚΥΑ χώρισαν τη χώρα σε 9 Περιφέρειες και επέτρεψαν ρητά την κατανομή βοσκοτόπων ΜΟΝΟ εντός της Περιφέρειας εγκατάστασης του κτηνοτρόφου ή μετακινούμενων κτηνοτρόφων μεταξύ Περιφερειών της ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ χώρας.

2. Στο πλαίσιο της ως άνω ΚΥΑ, η οποία ίσχυε κανονικά τον Σεπτέμβριο του 2019, κάθε κατανομή βοσκοτόπου εκτός Χωρικής Ενότητας και πολύ περισσότερο η κατανομή βοσκοτόπων προς αγρότες της Κρήτης σε Χωρικές Ενότητες της Ηπειρωτικής Ελλάδας ή σε άλλα νησιά, ήταν ευθέως ΠΑΡΑΝΟΜΗ. Φυσικά είχε ξαναγίνει (σε πολύ μικρότερη έκταση) τα προηγούμενα χρόνια, αλλά ως γνωστόν «δεν υπάρχει ισότητα στην παρανομία».

3. Στις 28.9.2019 ο τότε Υπουργός υπέγραψε την κατανομή για τους παραγωγούς της Κρήτης, η οποία προτάθηκε από τον Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Αθανάσιο Καπρέλη και η οποία περιελάμβανε ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ εκτάσεις: 483.950 στρέμματα στη Δυτική Μακεδονία, 381.400 στην Πελοπόννησο, 85.850 στην Κάρπαθο, 29.170 στην Κω και 89.020 στη Ρόδο, δηλαδή συνολικά περισσότερα από 1.000.000 στρέμματα, τα οποία κατά παράβαση του νόμου (της ως άνω ΚΥΑ) κατανεμήθηκαν προς «δικαιούχους» της Κρητης σε περιοχές εκτός Κρήτης.

4. Η απόφαση αυτή κατανομής για πρώτη φορά προς τους δικαιούχους ειδικά της Κρήτης μιας τόσο μεγάλης έκτασης εκτός Κρήτης (25 ΦΟΡΕΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ από την προηγουμένως κατανεμηθείσα, εξίσου παρανόμως, το 2018, που ήταν 40.000 στρέμματα στην Πελοπόννησο) χωρίς την οποία δεν θα ήταν δυνατή η σε τέτοια έκταση εγκληματική δραστηριότητα των εμπλεκομένων, είναι παντελώς αδικαιολόγητη και αντίθετη προς τις κοινοτικές και εθνικές διατάξεις που θέτουν τους κανόνες επιμελούς διαχείρισης των κοινοτικών κονδυλίων και προβλέπουν περί απαγόρευσης καταστρατήγηςής τους, περί στήριξης μόνο της ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ γεωργοκτηνοτροφικής δραστηριότητας και περί των νομίμων κριτηρίων κατανομής των βοσκοτόπων στην ως άνω εφαρμοζόμενη ΚΥΑ.

5. Ο Υπουργός θα μπορούσε να πει ότι αγνοούσε την πραγματικότητα ή ότι παραπλανήθηκε και να εξεταστεί αυτός ο ισχυρισμός του. Εφόσον όμως γίνει εξεταστική επιτροπή δεν θα χρειαστεί να δώσει καν εξηγήσεις, διότι η πράξη του αυτή έγινε ΠΡΙΝ την αναθεώρηση του Συντάγματος. Αποτέλεσμα αυτού είναι ότι ισχύει κανονικά η αποσβεστική προθεσμία του άρθρου 86 Σ. που επιτάσσει να κινηθεί η σχετική δίωξη μέχρι το τέλος της δεύτερης Συνόδου της επόμενης βουλευτικής Περιόδου, δηλαδή – πρακτικά – μέχρι τις 6 Οκτωβρίου 2025.

Προφανώς αυτό δεν πρόκειται πλέον να συμβεί, επομένως μαζί με την Εξεταστική έρχεται και η παραγραφή.

Edit: Βέβαια όπως μου επισήμανε καλός φίλος, εκτός από την παραγραφή, με την προδιαγραφόμενη πρόθεση απόρριψης της πρότασης που θα καταθέσει το ΠΑΣΟΚ θα έχουμε και ένα όμορφο (οιονεί) δεδικασμένο αθώωσης όλων.

