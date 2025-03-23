Υπόθεση Ιμάμογλου: Διχασμένοι οι Τούρκοι της Γερμανίας

Ανταπόκριση από το Βερολίνο

H προφυλάκιση του Εκρέμ Ιμάμογλου, διεκδικητή της τουρκικής προεδρίας για το αντιπολιτευόμενο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα CHP και εκλεγμένου δημάρχου Κωνσταντινούπολης, επιφέρει κλυδωνισμούς και στη Γερμανία, όπου ζουν περίπου 1,2 εκατομμύρια πολίτες τουρκικής καταγωγής με δικαίωμα ψήφου στις τουρκικές εκλογές. Σύμφωνα με τη γερμανική στατιστική υπηρεσία το 2023 ο αριθμός των Τούρκων που ζουν στη Γερμανία ανερχόταν συνολικά σε 1,5 εκατομμύρια.



Η τουρκική κοινότητα στη Γερμανία είναι πάντως διχασμένη, διότι δεν πρέπει να ξεχνάει κανείς ότι στις προεδρικές εκλογές του 2023 είχε στηρίξει ξεκάθαρα τον Ταγίπ Ερντογάν και το κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ). Συγκεκριμένα τότε οι Τούρκοι ψηφοφόροι της Γερμανίας χάρισαν στον Ερντογάν το εκπληκτικό ποσοστό του 65%, με τον υποψήφιο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου να περιορίζεται σε χαμηλό ποσοστό, γύρω στο 33%. Έκτοτε η τάση αυτή δεν φαίνεται να έχει ανατραπεί.

Πώς αντιδρούν οι τουρκικές οργανώσεις

Παρόλα αυτά στη Γερμανία ζει και μια δραστήρια πολιτικά και κοινωνικά αντιπολιτευόμενη διασπορά, καθώς επίσης μια μεγάλη κουρδική κοινότητα με σοβαρά ερείσματα στη γερμανική κοινωνία. Σε πολλές γερμανικές πόλεις, από το Βερολίνο μέχρι την Κολωνία, σημειώθηκαν τις τελευταίες μέρες διαδηλώσεις κατά της σύλληψης (πλέον επίσημα προφυλάκισης) του Εκρέμ Ιμάμογλου με σύνθημα: «Ελευθερία και Δικαιοσύνη για τον Εκρέμ Ιμάμογλου».



Τουρκικές οργανώσεις που πρόσκεινται στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και δραστηριοποιούνται στη Γερμανία καλούν τους Τούρκους της Γερμανίας σε πορείες αλληλεγγύης για τον Εκρέμ Ιμάμογλου το επόμενο διάστημα. «Είναι σημαντικό να είμαστε ενωμένοι για το Δίκαιο και για μια ανεξάρτητη Δικαιοσύνη» ανέφερε στο δίκτυο ZDF ο Ντιλέκ Ντεμιρκάν Ντουρσούν, από την κομματική οργάνωση του CHP στη Γερμανία.



Ταυτόχρονα όμως υπάρχουν και οι Τούρκοι της Γερμανίας που βγαίνουν στους δρόμους υπέρ του Ερντογάν και κατά του Ιμάμογλου. «Ο νόμος είναι νόμος. Αν κάποιος έχει παραβεί τον νόμο πρέπει να τιμωρηθεί» υποστήριζαν σε διαδήλωση τους Τούρκοι της Κολωνίας, σύμφωνα πάλι με το ZDF.



Στο ίδιο ρεπορτάζ ο Κανέρ Αβέρ, ερευνητής στο γερμανικό Κέντρο Τουρκικών Σπουδών και Έρευνας Κοινωνικής Ένταξης, θεωρεί ότι οι κινητοποιήσεις στη Γερμανία δεν θα επηρεάσουν πάντως τη λήψη αποφάσεων από τον Ερντογάν. Για τον ερευνητή είναι σημαντικότερο να ασκηθεί πολιτική πίεση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγχρόνως, όπως επισημαίνει ο ειδικός, ο Ερντογάν γνωρίζει ότι η Ευρώπη προσπαθεί να αλλάξει πλεύση πλέον στην αρχιτεκτονική ασφαλείας της το τελευταίο διάστημα και ότι οι Βρυξέλλες γνωρίζουν καλά ότι η Τουρκία είναι η χώρα με τα δεύτερα κατά σειρά ισχυρότερα στρατεύματα στους κόλπους του ΝΑΤΟ.

Προσεκτικές πολιτικές αντιδράσεις

Στο μεταξύ δεν έχουν υπάρξει ακόμη αντιδράσεις σε υψηλό πολιτικό επίπεδο στη Γερμανία για τη σημερινή απόφαση προφυλάκισης του Ιμάμογλου για διαφθορά, όμως τις τελευταίες μέρες καταγράφεται κύμα αλληλεγγύης προς τον έκπτωτο πλέον δήμαρχο.



Στο πλευρό του τάσσονται βουλευτές τουρκικής καταγωγής, όπως ο υπουργός Παιδείας, Τζεμ Έζντεμιρ, από τους Πρασίνους ή η Ντέρια Τουρκ Ναχμπάουρ από τους Σοσιαλδημοκράτες, ειδική σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας φιλίας Γερμανίας-Kύπρου.



Τη σύλληψη Ιμάμογλου είχαν καταδικάσει της προηγούμενες μέρες, τόσο ο υπηρεσιακός καγκελάριος Όλαφ Σολτς από τις Βρυξέλλες, όσο και ο επικεφαλής των Χριστιανοδημοκρατών και πιθανότατα επόμενος καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, όπως και η επίσης υπηρεσιακή υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ.

