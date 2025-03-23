Ελπιδοφόρος: Ευγνώμων για την αναγνώριση από την πόλη της Νέας Υόρκης της επετείου της Επανάστασης του 1821

Την ευγνωμοσύνη του και την εκτίμησή του για την αναγνώριση από την πόλη της Νέας Υόρκης της επετείου της Επανάστασης του 1821, δηλαδή της 25ης Μαρτίου του 1821, εξέφρασε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος προς τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Έρικ 'Ανταμς, ο οποίος τον υποδέχτηκε, όπως και εκατοντάδες ορθόδοξους Νεοϋορκέζους στη δεξίωση που παρέθεσε στο Gracie Mansion, την οικία του εκάστοτε δημάρχου της πόλης.

Όπως τόνισε ο Αρχιεπίσκοπος, «οι Έλληνες πριν από 2.500 χρόνια προσέφεραν στην ανθρωπότητα την έννοια της Δημοκρατίας και από τότε άνδρες και γυναίκες, με θάρρος και ακεραιότητα, αγωνίζονται για να τελειοποιήσουν το δημοκρατικό πρότυπο της Αθήνας». «Σήμερα, συνέχισε, σηκώνουμε τα χέρια μαζί σας για να κάνουμε την πόλη μας καλύτερο μέρος για όλους τους πολίτες της. Αναμένουμε, μάλιστα, την Κυριακή 30 Μαρτίου για να παρελάσουμε και πάλι με υπερηφάνεια και χαρά στην 5η Λεωφόρο κρατώντας ψηλά τις σημαίες της Ελλάδας και της Κύπρου, μαζί με τους περήφανους εύζωνες».

Η ετήσια εκδήλωση στο Gracie Mansion τιμά την ελληνική κοινότητα αλλά και τη συμβολή των Ελληνοαμερικανών στην πόλη της Νέας Υόρκης. Φέτος, ο δήμαρχος Έρικ 'Ανταμς τίμησε τρεις διακεκριμένες προσωπικότητες, τον πρωτοσύγκελο της Αρχιεπισκοπής Αμερικής, επίσκοπο Διοκλείας Νεκτάριο, τη σύζυγο του Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία και αντιπροέδρου του Αρχιεπισκοπικού Συμβουλίου Τζον Κατσιματίδη, Μάργκο, και τον πρώην πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων Μείζονος Νέας Υόρκης και 'Αρχοντα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, Δημήτριο Καλαμαρά.

«Στο πρόσωπο των τιμωμένων», είπε ο Αρχιεπίσκοπος, «τιμάτε, κύριε δήμαρχε, κάθε Έλληνα της Νέας Υόρκης.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος, Έρικ 'Ανταμς, παρουσία και της γενικής προξένου της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη, Ιφιγένειας Καναρά, και του προξένου Πέτρου Δώριζα, αποκάλεσε τη ΝΥ ως Αθήνα της Αμερικής και εξήρε την κοινωνική προσφορά και το πολιτιστικό αποτύπωμα που έχουν αφήσει στην πόλη οι Έλληνες από το 1844 μέχρι και σήμερα.

Εκτός από τον δήμαρχο, την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου τίμησε και φέτος η Πολιτεία της Νέας Υόρκης με την καθιερωμένη εκδήλωση στο Πολιτειακό Καπιτώλιο, στην πρωτεύουσα Όλμπανι.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του αναπληρωτή επικεφαλής της Πολιτειακής Γερουσίας, Μιχάλη Γιάνναρη, των πολιτειακών γερουσιαστών Ανδρέα Γουνάρδη και Τζέιμς Σκουφή

και των πολιτειακών βουλευτών Μιχάλη Τανούση και Τζον Λεμόνδη.

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, παρουσία εκατοντάδων ομογενών, της γενικής προξένου της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη και του γενικού προξένου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Μιχάλη Φυρίλλα, τόνισε ότι «Η Πολιτεία και η πόλη της Νέας Υόρκης, που φιλοξενούν τα εθνικά γραφεία της Εκκλησίας μας, κατέχουν ξεχωριστή θέση στις σκέψεις και στις καρδιές των Ελληνορθόδοξων Αμερικανών».

Μάλιστα, ο κύριος Γιάνναρης έθεσε προς ψήφιση και συνυπέγραψε το ψήφισμα προκειμένου η κυβερνήτις της Νέας Υόρκης, Κάθι Χόκουλ, να ανακηρύξει τον φετινό Μάρτιο ως Μήνα Ελληνικής Ιστορίας στην Πολιτεία παροτρύνοντας τους πολίτες της να αναλογιστούν τη συνεισφορά της ελληνικής κοινότητας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

