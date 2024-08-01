Την αντίδραση κυβερνητικών πηγών προκάλεσε σχόλιο από το περιβάλλον του Δημάρχου Αθηναίων και υποψήφιου για την προεδρία του ΠΑΣΟΚ, Χάρη Δούκα, για την επιλογή του Απόστολου Τζιτζικώστα από τον πρωθυπουργό για τη θέση του Επιτρόπου στην ΕΕ.

Ειδικότερα, νωρίτερα κύκλοι του κ. Δούκα σχολίασαν «Όταν το 2015 ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας ήταν υποψήφιος αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Όταν σήμερα, ένα χρόνο μετά την εκλογή του διορίζεται από τον κ. Μητσοτάκη ως Επίτροπος στην ΕΕ, επίσης για την ΝΔ δεν υπάρχει πρόβλημα».

«Όταν βέβαια ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας διεκδικεί με εκλογή (όχι διορισμό )την προεδρία του ΠΑΣΟΚ, η ΝΔ και οι βραχίονες της στα ΜΜΕ ωρύονται και επιτίθενται καθημερινά. Υποκρισία, αλλά όχι μόνο... Εδώ υπάρχει και ο φόβος», ανέφεραν συνεργάτες του Δημάρχου.

«Όλοι κατανοούν πως η ΝΔ έχει λόγους να μη θέλει τον Χάρη Δούκα ως Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Αλλά γι' αυτό θα αποφασίσουν μόνο οι δημοκρατικοί πολίτες και όχι το Μαξίμου», καταλήγουν.

Με ένα δηκτικό σχόλιο απάντησαν κυβερνητικές πηγές στις αναφορές των συνεργατών του κ. Δούκα, λέγοντας:

«Ο Δήμαρχος Αθηναίων που δεν είναι σχεδόν ποτέ στον Δήμο του αγνοεί 2 βασικές διάφορές του με τον κ. Τζιτζκωστα:

Πρώτη ότι ο ίδιος είναι δήμαρχος ολίγων μηνών, ενώ ο κ. Τζιτζικώστας περιφερειάρχης 10 ετών, με ποσοστά εκλογής άνω του 60% σε 3 εκλογικές διαδικασίες.

Δεύτερη και σημαντικότερη πως ο κ. Τζιτζικώστας θα παραιτηθεί από περιφερειάρχης ενώ ο κ. Δούκας έχει ήδη προεξοφλήσει ότι θα είναι διπλοθεσίτης αν εκλεγεί».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.