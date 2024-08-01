«Για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, Αύγουστος είναι ο μήνας που ξεπλένει τα ίχνη του καθεστώτος του», αναφέρει ο Στέφανος Κασσελάκης σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Ειδικότερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ αναφέρει:
«Προχθές:
Στο αρχείο οι υποκλοπές, νόμιμες οι παρακολουθήσεις των υπουργών (και παραμένουν υπουργοί!).
Χθες:
Φιάσκο η σύλληψη των ”δολοφόνων” του Καραϊβάζ.
Σήμερα:
Ελεύθερος ο σταθμάρχης των Τεμπών, το διορισμένο από τον Κώστα Καραμανλή ”ανθρώπινο λάθος” στο οποίο φορτώθηκε όλη η ευθύνη του κρατικού εγκλήματος».
Ο κ. Κασσελάκης προσθέτει ότι «η ”σύγχρονη Δεξιά” έχει το δόγμα ”κάτσε λίγο στην άκρη και θα σε φροντίσουμε εμείς”». Σχολιάζει, τέλος, ότι «για τον Ουμπέρτο Έκο, Αύγουστος ήταν ο μήνας που δεν υπάρχουν ειδήσεις. Για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, Αύγουστος είναι ο μήνας που ξεπλένει τα ίχνη του καθεστώτος του». «Τώρα που λείπουν οι πολίτες, χορεύουν τα τρωκτικά», προσθέτει.
