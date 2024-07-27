Της Ιωάννας Μάνδρου

Κρίσιμες καταθέσεις μαρτύρων για τις παράνομες παρακολουθήσεις, ευρήματα από έρευνες της Εισαγγελίας στην ΕΥΠ και υπομνήματα τεσσάρων προσώπων που κλήθηκαν για εξηγήσει ως ύποπτοι περιλαμβάνονται στην ογκωδέστατη δικογραφία για τις υποκλοπές που έχει προκαλέσει σκληρή πολιτική αντιπαράθεση.

Από το σύνολο της δικογραφίας προκύπτει ότι από την έρευνα του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αχιλλέα Ζήση που πραγματοποιήθηκε μαζί με δύο πραγματογνώμονες του Πρωτοδικείου Αθηνών στην ΕΥΠ βρέθηκαν ότι:

- από τις 116 περιπτώσεις παράνομων παρακολουθήσεων στις 28 από αυτές υπήρξαν κατά διαστήματα και νόμιμες επισυνδέσεις από την ΕΥΠ.

Το ποσοστό αυτό κατά το πόρισμα των πραγματογνωμόνων ανέρχεται σε 24%, το οποίο είναι σημαντικό. Ομως σε σχέση με τις 15.304 νόμιμες επισυνδέσεις που πραγματοποίησε η ΕΥΠ από το 2020 ως το 2023 το ποσοστό πέφτει στο 1%, κάτι που εκτιμάται από τους πραγματογνώμονες, ως εξαιρετικά χαμηλό για να στηρίξει όσα έχουν καταγγελθεί για παράλληλες παρακολουθήσεις με pretador και από την ΕΥΠ.

Από τις δεκάδες καταθέσεις, περί τις 40 που υπάρχουν στη δικογραφία, ανάμεσα τους του πρώην διοικητή της ΕΥΠ Παναγιώτη Κοντολέοντα, της αρμόδιας εισαγγελέως για την ΕΥΠ Βασιλικής Βλάχου και του τότε Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη, προκύπτει ότι

-ουδέποτε η ΕΥΠ η άλλη κρατική υπηρεσία, όπως η Αντικροματική, είχαν σχέση με το pretador, ούτε το χρησιμοποίησαν καθ οιονδήποτε τρόπο.

Επίσης από τις καταθέσεις, κυρίως του Παναγιώτη Κοντολέοντος, κατηγορηματικά προκύπτει 'οτι

- ο πρωθυπουργός δεν είχε οποιαδήποτε ενημέρωση για τις νόμιμες επισυνδέσεις της ΕΥΠ, παρά μόνον για θέματα εθνικής ασφαλείας μείζονος σπουδαιότητας. Μόνον για αυτά είτε ζητούσε ο ίδιος ενημέρωση είτε την παρείχε ο τότε διοικητής της ΕΥΠ.

Οσο για τον Γρηγόρη Δημητριάδη, από την κατάθεση Κοντολέοντος και άλλες στελεχών της ΕΥΠ προκύπτει ότι ουδέποτε είχε ενημέρωση για νόμιμες επισυνδέσεις της ΕΥΠ, πρόσωπα, λόγους που επέβαλαν την παρακολούθηση και λοιπά.

Ολα τα στοιχεία της δικογραφίας μελετώνται από τον αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αχιλλέα Ζήση ο οποίος και αναμένεται με την έναρξη του νέου δικαστικού έτους να προχωρήσει ενδεχομένως και σε άλλες ενέργειες η να συντάξει πόρισμα το οποίο και θα παραδώσει στην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργία Αδειλίνη που θα έχει και τον τελευταίο λόγο για τον χειρισμό του όλου θέματος.

Αναλυτικά τα κυριότερα σημεία της επίμαχης δικογραφία.

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΗΚΑΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΤΟΥ Α.Π ΑΧ.ΖΗΣΗ :



Ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου έχει εξετάσει πάνω από 40 πρόσωπα προερχόμενα από το χώρο της ΕΥΠ και Ελληνικής Αστυνομίας τα οποία αρνούνται ότι υπήρχε προμήθεια του επίμαχου λογισμικού από την ΕΥΠ.

Επίσης ενώπιον του κ. Ζήση έχουν καταθέσει ως μάρτυρες και εκπρόσωποι εταιρειών κινητής τηλεφωνίας , όπως επίσης και όλοι οι δημοσιογράφοι, που κατά καιρούς με δημοσιεύματα στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο έχουν αναφερθεί στην υπόθεση αυτή με καταγγελίες η αποκαλύψεις.

Eιδικότερα μεταξύ των καταθέσεων που έχουν ληφθεί από τον αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αχιλλέα Ζήση, περιλαμβάνονται και οι εξής.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ.

Κατά τη διάρκεια της εξέτασής του ο πρώην διοικητής της ΕΥΠ Παναγιώτης Κοντολέων αναφέρθηκε σε όλα στα στάδια της ακολουθούμενης διαδικασίας που ακολουθείται στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών από την υποβολή ενός αιτήματος μέχρι την έκδοση εισαγγελικής διάταξης για νόμιμη επισύνδεση . Στη συνέχεια της κατάθεσής ο πρώην διοικητής της ΕΥΠ μεταξύ άλλων τονίζει, ότι είναι κατηγορηματικός ότι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών ούτε αγόρασε, ούτε ενοίκιασε, ούτε έκανε χρήση παράνομου κατασκοπευτικού λογισμικού predator.

. Σημειώνει δε ότι η διαδικασία της νόμιμης επισύνδεσης λαμβάνει αυστηρά χώρα μόνο εντός του Ελλαδικού χώρου, ενώ η προέλευση μηνυμάτων με το παράνομο λογισμικό predator, από ότι γνωρίζει και από τις συνεργαζόμενες υπηρεσίες, μπορεί να έχει χώρα προέλευσης από Αμερική, Γαλλία κλπ και δη από οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη, δεδομένου ότι κινείται μέσω του ίντερνετ. Για την εταιρεία Krikel ο μάρτυρας επισημαίνει ότι είχε υπογράψει συμβάσεις με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και δη σε θέματα υποστήριξης τηλεπικοινωνιών, ενώ η ΕΥΠ επί θητείας του, δεν έχει συνάψει καμία σύμβαση με τη συγκεκριμένη εταιρεία.

Την εταιρεία Intellexa, αναφέρει ο κ. Κοντολέων, ότι την γνωρίζει γιατί συζητείται παγκοσμίως για τις δραστηριότητες της στον τομέα των παράνομων λογισμικών. Τους εκπροσώπους αυτών των εταιρειών δεν τους γνωρίζει, ούτε τον Φέλιξ Μπίτζιο. Τον δε Γιάννη Λαβράνο τον γνωρίζει, αναφέρει κοινωνικά εδώ και δεκαπέντε έτη περίπου, επισημαίνει όμως ότι δεν γνωρίζει τι σχέση έχει, αν έχει, με τον Φέλιξ Μπίτζιο.

Τέλος, για τους πολιτικούς του προϊσταμένους, Γενικός Γραμματέας του πρωθυπουργού και ο Πρωθυπουργός, σε θέματα επιχειρησιακά (συγκέντρωση πηλοφοριών, επιλογή στόχων, μεθόδων, έκδοση Εισαγγελικών Διατάξεων κλπ) ο μάρτυρας τονίζει, δεν είχαν καμία ενημέρωση από τον ίδιο, ούτε κι οι ίδιοι το ζήτησαν ποτέ. Σε ότι αφορά τον τότε Γενικό Γραμματέα του πρωθυπουργού, ο μάρτυρας αναφέρει ότι ενημερωνόταν μόνο για θέματα οργανωτικά και αυστηρά υπηρεσιακά της ΕΥΠ και τίποτα παραπάνω. Σε ό,τι αφορά τον ίδιο πρωθυπουργό, υπογραμμίζει , μόνο εάν αφορούσε Εθνικό θέμα υψίστης σημασίας, ενημερωνόταν είτε με πρωτοβουλία του τότε διοικητή της ΕΥΠ ( δηλαδή του ίδιου του Παναγιώτη Κοντολέοντος) είτε με δική του.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΒΛΑΧΟΥ.



Στη δική της κατάθεση η πρώην εισαγγελέας της ΕΥΠ Βασιλική Βλάχου αναφέρθηκε με τη σειρά της στα βήματα που ακολουθούνται για την έκδοση εισαγγελικής διάταξης για νόμιμη επισύνδεση, τονίζοντας κατηγορηματικά, ότι δεν υπήρχε μηχανισμός παράνομου κατασκοπευτικού λογισμικού predator ή άλλου παράνομου λογισμικού στην ΕΥΠ.

Σχετικά με τις φερόμενες υποκλοπές αποκλείει κατηγορηματικά τη συμμετοχή κάποιου υπηρεσιακού παράγοντα από την ΕΥΠ, και τονίζει δεν υπέπεσε ποτέ ανάλογη πληροφορία στην αντίληψή της.

Σχετικά με τις εταιρείες που φέρονται ότι εμπλέκονται σε χρήση παράνομου κατασκοπευτικού λογισμικού (Intellexa, Krikel) όπως και φυσικά πρόσωπα Γιάννης Λαβράνος, Μπίτζιος κλπ, επισημαίνει, δεν τους έχει συναντήσει ποτέ.

Επίσης αναφέρει, ότι σε έλεγχο της αρμόδιας ελεγκτικής - εποπτικής αρχής της ΑΔΑΕ στις εγκαταστάσεις της ΕΥΠ, δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη μηχανισμού λειτουργίας κατασκοπευτικού λογισμικού, αλλά ούτε και η σύναψη οποιοσδήποτε συμβάσεως για προμήθεια ανάλογου λογισμού. Και τέλος, ότι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας τον Μάϊο του 2022 ζήτησε από την ΕΥΠ εάν είχαν συναφθεί σχετικές συμβάσεις για παράνομο κατασκοπευτικό λογισμικό ή γενικότερες συμβάσεις με τις παραπάνω εταιρείες και η απάντηση ήταν αρνητική, ενώ καταθέτει και τη σχετική δική της έκθεση.

Παράλληλα, προσθέτει, ότι ηάσκηση των καθηκόντων της κατά την διάρκεια της θητείας της, έγινε στα πλαίσια της νομιμότητας με γνώμονα πάντοτε την τήρηση κατά γράμμα των νόμων που προέβλεπαν τα καθήκοντα της, αλλά βεβαίως και την προστασία της Εθνικής Ασφάλειας της πατρίδας.

Τέλος τονίζει ότι Ουδεμία γνώση έχει ή εμπλοκή σε οτιδήποτε αφορά τη χρήση εντός του εδάφους της Ελληνικής Επικράτειας κατασκοπευτικών εν γένει κατασκοπευτικών προγραμμάτων, ούτε με τα πρόσωπα που πιθανόν να εμπλέκονται στη χρήση αυτών.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ

ΓΡΗΓΟΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ.

Στην κατάθεση του ο τότε Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού, αναφέρεται αναλυτικά στα καθήκοντά του και τονίζει, ότι απο την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ), καθημερινά αποστέλλονταν και παραλάμβανε αυθημερόν το σταθερό ενημερωτικό καθώς και ad hoc ενημερώσεις τα οποία στη συνέχεια παρέδιδε στον Πρωθυπουργό, ουδέποτε όμως επισημαίνει, ότι τον ενημέρωσε ο Διοικητής ή κάποιος άλλος για επισυνδέσεις κάποιου προσώπου. Ουδέποτε είχε, προσθέτει, ενημέρωση για την έκδοση εισαγγελικών διατάξεων νόμιμης επισύνδεσης, για ποια πρόσωπα αφορούσαν οι διατάξεις, χρονικά διαστήματα αυτών, τους λόγους έκδοσης αυτών και γενικότερα για όλη τη διαδικασία που προηγείται της έκδοσης εισαγγελικής διάταξης.

Σχετικά με τις μετατάξεις που έλαβαν χώρα μεταξύ 2021 - 2022 , τονίζει, ότι δεν έχει καμιά εμπλοκή και ότι όλες έγιναν με κριτήρια επιχειρησιακά και δη την ενίσχυση άλλων σωμάτων της Χώρας, όπως την Ελληνική Αστυνομία και τον στρατό και με πρωτοβουλία της Διοίκησης της ΕΥΠ, τηρήθηκαν δε όλες οι νόμιμες διαδικασίες και δεν γνωρίζει τι έγινε στη συνέχεια ενόψει του ότι παραιτήθηκε τον Αύγουστο του 2022.

Σχετικά με τα πρόσωπα (Ιωάννης Λαβράνος, Φέλιξ Μπίτζιος, Tai Dilian και Shara - Alexandra Xamou) που φέρονται ότι εμπλέκονται στη χρήση παράνομου κατασκοπευτικού λογισμικού Predator, κατά τα δημοσιεύματα, δηλώνει ότι δεν έχει ουδεμία σχέση πλην του πρώτου με τον οποίο είναι κουμπάρος, ανάδοχος του δεύτερου παιδιού του.

Επί θητείας του κατηγορηματικά καταθέτει ότι η ΕΥΠ αλλά και οποιαδήποτε άλλη Υπηρεσία (ΔΑΕΒ-Αντιτρομοκρατική, ΔΙΔΑΠ κλπ) προμηθεύτηκε οποιοδήποτε παράνομο λογισμικό τύπου Predator αλλά και ούτε έγινε χρήση του ως άνω λογισμικού και οποιουδήποτε άλλου από τις ως άνω Υπηρεσίες.

Σχετικά με τα επίμαχα μηνύματα - sms- που περιείχαν συνδέσμους που μόλυναν κινητό παραλήπτη με το λογισμικό Predator, και στάλθηκαν τις ημέρες της ονομαστικής εορτής του , τονίζει ότι αυτά είναι μηνύματα spout, δηλαδή φέρεται ότι είναι αυτός, ο αποστολέας, ενώ στην πραγματικότητα αποστολέας ήταν άλλο άγνωστο άτομο. Θύμα spout δεν ήταν μόνον αυτός, επισημαίνει μεταξύ άλλων ο Γρηγόρης Δημητριάδης στην καταθέση του,, αλλά υπήρξαν και άλλα πρόσωπα (πολιτικά και μη). Όπως αναφέρει ειδικότερα η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σε σχετικό έγγραφο της στις 20-7-2023, αποκαλύπτει, ότι τα μηνύματα αυτά έχουν αποσταλεί μέσω υπηρεσιών διαδικτύου, με χρήση παραπλανητικών καρτών. Ειδικότερα, σε αυτά τα μηνύματα sms -όπως διαπιστώθηκε από την Αρχή- τα στοιχεία του αποστολέα υπήρξαν τροποποιημένα και δεν αντιστοιχούσαν στον πραγματικό αποστολέα. Η Αρχή επιβεβαίωσε με κατηγορηματικό τρόπο, όπως τονίζει ο μάρτυρας στην κατάθεση του, ότι δεν ήταν αυτός (ο Γρηγόρης Δημητριάδης) ο πραγματικός αποστολέας των ως άνω sms, αλλά και οποιουδήποτε άλλου παραπλανητικού μηνύματος.

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΣΕ ΑΡΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΠ



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Από τη μελέτη των στοιχείων που παρασχέθηκαν, όπως αυτά παρουσιάζονται στην πραγματογνωμοσύνη προκύπτουν τα εξής.

Από τους 116 αριθμούς τηλεφωνικών αριθμών που εκδόθηκε διάταξη άρσης του απορρήτου, δηλαδή νόμιμη επισύνδεση και παράλληλα ελέγχονται και για παράνομη παρακολούθηση, εντονίστηκαν από τις έρευνες του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου με τη συνδρομή δύο πραγματογνωμόνων από τον επίσημο κατάλογο του Πρωτοδικείου Αθηνών, ότι σε 28 περιπτώσεις είχαν γίνει κατά καιρούς νόμιμες επισυνδέσεις.

Ποσοστό δηλαδή, όπως αναφέρεται στο σχετικό πόρισμα των πραγματογωμόνων 28%.

Σε σχέση με το σύνολο των διατάξεων άρσης απορρήτου, νόμιμες επισυνδέσεις, το ποσοστό κατά τους πραγματογνώμονες ανέρχεται σε 1% στο σύνολο των 15.304 διατάξεων άρσης του απορρήτου κατά το διάστημα 2020 ως 2023.

ΚΑΤΆΘΕΣΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΠΙΡΤΖΗ

Ο μάρτυρας, αναφέρθηκε

στο ιστορικό της υπόθεσης και εξέφρασε την άποψη, ότι μέσω της παγίδευσης του δικού του κινητού τηλεφώνου με PREDATOR παρακολουθούσαν τον Πρόεδρό του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ και τέως Πρωθυπουργό κο Τσίπρα τους διαλόγους τους, τις τακτικές που θα ακολουθούσαν για συγκεκριμένα ζητήματα, τις αποφάσεις και τις πρωτοβουλίες, που ελάμβαναν και, ταυτόχρονα, είχαν πρόσβαση καταγραφής με ήχο και εικόνα από τις συνεδριάσεις που γίνονταν στο γραφείο του. Όταν ρωτήθηκε από τον εισαγγελέα αν γνωρίζει ή αν υποψιάζεται ποια φυσικά πρόσωπα εμπλέκονται στην παγίδευση του κινητού τηλεφώνου σας;

Ο μάρτυρας έδωσε την εξής απάντηση, ότι από την αλληλουχία των διαφορετικών μεθόδων παρακολούθησης του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη, του Νίκου Ανδρουλάκη και της δικής του, είναι πεπεισμένος, ότι αναφέρονται στην Κυβέρνηση, ενώ θεωρεί, ότι τόσο η εξέταση των ιδιωτών και των στελεχών των εταιρειών που διαχειρίζονταν με κάθε τρόπο το PREDATOR, του τέως και του νυν Διοικητή της ΕΥΠ, στελεχών της ΕΥΠ και κυρίως των στελεχών της ΕΥΠ που απομακρύνθηκαν αμέσως μετά την απομάκρυνση του Παναγιώτη Κοντολέοντος θα αποδειχθεί, ποια στελέχη της Κυβέρνησης έδιναν εντολές για παρακολουθήσεις είτε μέσω PREDATOR είτε μέσω της ΕΥΠ είτε, πιθανά, μέσω άλλων κρατικών υπηρεσιών με εξοπλισμό και παρακολουθήσεις.

Στο ερώτημα αν υποψιάζεται τους λόγους για την παγίδευση του κινητού τηλεφώνου σας, καθώς και τους σκοπούς στους οποίους απέβλεπαν οι δράστες της, ο μάρτυρας απάντησε, ότι

Μέσω της παγίδευσης του κινητού του τηλεφώνου με PREDATOR, σκόπευαν να έχουν πλήρη γνώση για τις πληροφορίες, τις συνομιλίες, τα έγγραφα μέσω των μέιλ που έστελνε ή ελάμβανε για τα θέματα αρμοδιότητάς του, ως Τομεάρχη Προστασίας του Πολίτη, αρμόδιο και για τα θέματα της ΕΥΠ.

Ο μάρτυρας κατέληξε, ότι τα γεγονότα αυτά αποτελούν κατάλυση της λειτουργίας του δημοκρατικού πολιτεύματος και της δημοκρατικής λειτουργίας ακόμη και του Κοινοβουλίου. Επίσης, μέσω του ίδιου λογισμικού, τονίζει, ότι είχαν πρόσβαση και καταγραφή με ήχο και εικόνα στις συνομιλίες, αλλά και στη ζωή των ανήλικων παιδιών του, της οικογένειάς του, των προσωπικών στιγμών, ακόμη και εντός της οικογενειακής εστίας ή του επαγγελματικού του γραφείου, γεγονότα τα οποία καταπατούν τα στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα κάθε ανθρώπου και καταλύουν κάθε έννοια που προστατεύεται και από το Σύνταγμα και από τις Διεθνείς Συνθήκες των ατομικών δικαιωμάτων δημοκρατικών χωρών.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

Της SARA ALEKSANDRA HAMOU (ΣΑΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΑΜΟΥ)



Aρνςείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή της στα αδικήματα που διερευνώνται και επισημαίνει, πως η άρνηση της δεν είναι προσχηματική, αλλά ότι υποστηρίζεται από το σύνολο των αποδεικτικών στοιχείων που εμπεριέχονται στην δικογραφία και από τις επίσημες έρευνες και πραγματογνωμοσύνες που διενεργήθηκαν από τις Ανεξάρτητες Αρχές και τους διορισμένους Πραγματογνώμονες.



Η εταιρεία Ιntellexa , τονίζει, ότι είναι νόμιμη εταιρεία που συνεστήθη στο 2020 και της οποίας η ίδια είναι νόμιμη εκπρόσωπος. Επισημαίνει, ότι η εταιρεία, βρέθηκε στη μέση μιας ενορχηστρωμένης εκστρατείας, συγκεκριμένων ηλεκτρονικών και έντυπων Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, με αμέτρητα παραδείγματα αδιασταύρωτων δημοσιευμάτων, τα οποία κατέτειναν στην κατασυκοφάντηση της.

Κάνει λόγο για αυθαίρετες παραδοχές και λογικούς ακροβατισμούς . Και συμπληρώνει πως από κανένα στοιχείο της δικογραφίας, δεν προκύπτει οιαδήποτε σύνδεση της εταιρείας «Intellexa Α.Ε.» με το φερόμενο κακόβουλο λογισμικό στο οποίο αποδίδεται η ονομασία «Predator».

Προς τούτο στις εξηγήσεις της επικαλείται, πορίσματα της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και των πραγματογνωμόνων, που έκαναν την έρευνα στα αρχεία της ΕΥΠ παρουσία του αντεισαγγελέα του Α.Π Αχιλλέα Ζήση για να καταλήξει στο συμπέρασμα, ότι δεν προκύπτει κανένα στοιχείο σε βάρος της ίδιας προσωπικά και σε βάρος της εταιρείας της.



ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

Του TAL JONATHAN DILIAN (ΤΑΛ ΤΖΟΝΑΘΑΝ ΝΤΙΛΙΑΝ),

Στις εξηγήσεις του διατείνεται μεταξύ άλλων, ότι από την επισκόπηση της δικογραφίας, ελλείπει οποιοδήποτε στοιχείο, το οποίο να τον συνδέει με οιαδήποτε παράνομη και ποινικά κολάσιμη πράξη. Η αναφορά του ονόματος του, τονίζει, λαμβάνει χώρα με αποκλειστικό σκοπό την εμπλοκή του σε ποινικά κολάσιμες πράξεις, οι οποίες όχι μόνο δεν δύναται να του αποδοθούν, αλλά αντιθέτως, υπογραμμίζει στο υπόμνημά του, ότι ευχερώς προκύπτει ότι ουδεμία σχέση έχει με αυτές.



ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΞΗΓΗΣΕΩΝ

Ιωάννη ΛΑΒΡΑΝΟΥ



Στο υπόμνημά του ο ελεγχόμενος, τονίζει, ότι δεν έχει καμία απολύτως συμμετοχή στην υπόθεση υποκλοπών και δεν γνωρίζει για ποιο λόγο ενεπλάκη το όνομά του σ'αυτήν, από μερίδα του αντιπολιτευτικού Τύπου, που προσπάθησε με τον θόρυβο αυτό να δημιουργήσει εθνική και πολιτική κρίση στη Χώρα. Οι στρατευμένοι στην εν λόγω προσπάθεια δημοσιογράφοι προσπάθησαν, αναφέρει μεταξύ άλλων, να εκμεταλλευθούν την στενή φιλική σχέση και πνευματική συγγένεια (κουμπαριά) που είχε με τρία κορυφαία πολιτικά στελέχη της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας (Θάνο Πλεύρη, Νίκο Παναγιωτόπουλο και Γρηγόρη Δημητριάδη) με στόχο να τον διασύρουν με ψευδείς και έωλες κατηγορίες για παράνομες παρακολουθήσεις πολιτικών, δημοσιογράφων και άλλων πολιτών.

Σε άλλο σημείο των εξηγήσεων του επισημαίνει ότι η κλήση του ως υπόπτου στηρίζεται σε δημοσιεύματα που τον εμπλέκουν με την εταιρεία KRIKEL.

Με την εν λόγω εταιρία, τονίζει στις εξηγήσεις του, ότι δεν έχει κανενός είδους σχέση, ούτε ως νόμιμος εκπρόσωπος αυτής, ούτε ως πραγματικός δικαιούχος, ούτε ως εργαζόμενος και δηλώνει κατηγορηματικά ότι ουδέποτε υπήρξε διαχειριστής ή νόμιμος εκπρόσωπος της , ούτε είχε ποτέ οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση σχέση με αυτή ή με τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες.



ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΞΗΓΗΣΕΩΝ

Του Φελίξ Μπίτζιου



Στις εξηγήσεις του ενώπιον του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου μεταξύ άλλων ο ελεγχόμενος υπογραμμίζει, ότι ουδεμία εμπλοκή η οιαδήποτε εν γένει συμμετοχή είχε σε περιστατικά παράνομης παρακολούθησης μέσω του λογισμικού Predator ή οιουδήποτε άλλου λογισμικού προγράμματος. Ο ίδιος ουδέποτε, προσθέτει, Οτι είχε τη νόμιμη εκπροσώπηση η ανέλαβε οιαδήποτε διαχειριστικό η συμβουλευτικό καθήκον σε κάποιο από τα αναφερόμενα στη δικογραφία νομικά πρόσωπα. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί, όπως επισημαίνει, η περιορισμένη χρονική περίοδος από τα μέσα περίπου του μηνός Μάίόυ 2020 έως και τα τέλη Ιουνίου 2021,οπότε και διετέλεςε αναπληρωματικός σύμβουλος - διαχειριστής, με δικαίωμα άσκησης των καθηκόντων του μόνο σε περίπτωση κωλύματος της μοναδικής σύμβουλου - διαχειρίστριας των εταιρειών «INTELLEXA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,«APOLLO TECHNOLOGIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «HERMES TECHNOLOGIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Ακόμη δε, και κατά το ως άνω χρονικό διάστημα αυτών των μηνών, αναφέρει, με την ιδιότητα του αναπληρωτή συμβούλου - διαχειριστή, εν τοις πράγμασι ουδέποτε χρειάσθηκε να ασκήςει τέτοια συμβουλευτικά - διαχειριστικά - διοικητικά καθήκοντα μη προκύψαντος οιουδήποτε κωλύματος των τακτικών συμβούλων - διαχειριστών που διαχρονικά ασκούσαν και ασκούν τη διοίκηση των εν λόγω εταιρειών. Σημειωτέον δε, προσθέτει, ότι από τις εμπεριεχόμενες στη δικογραφία καταθέσεις όλων των προσώπων που φέρονται να έχουν πέσει θύματα παρακολούθησης ένεκα επισυνδέσεων, προκύπτει ότι οι σχετικές επισυνδέσεις έλαβαν χώρα (αν έλαβαν δεν το γνωρίζω), σε χρόνο προγενέστερο ή μεταγενέστερο του χρονικού διαστήματος της ως άνω ιδιότητάς του.

Και καταλήγει ότι Ουδέποτε, λοιπόν, παγίδευσε αθέμιτα ή συμμετείχε καθ' οιονδήποτε τρόπο στην παγίδευση συσκευής κινητής τηλεφωνίας, με σκοπό την πληροφόρηση του περιεχομένου τηλεφωνικής συνδιάλεξης μεταξύ τρίτων.

