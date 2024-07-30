Του Γιάννη Ανυφαντή

Τα ξίφη τους διασταυρώνουν στην Ολομέλεια της Βουλής κυβέρνηση και αντιπολίτευση για την υπόθεση των παρακολουθήσεων, μετά το πόρισμα της έρευνας του Αρείου Πάγου για ενδεχόμενη συσχέτιση του παράνομου λογισμικού παρακολούθησης Predator με τις κρατικές υπηρεσίες της χώρας.

«Ήρθε η μέρα, ναι είναι σήμερα που η δικαιοσύνη απεφάνθη. Και είπε ότι όλες οι ύβρεις που εκτοξεύσατε όλο αυτό το χρονικό διάστημα ήταν συκοφαντίες, ήταν ψέματα ήταν έωλα πράγματα δεν στηρίζονται στο νόμο και στα πραγματικά περιστατικά και γεγονότα που είχε αυτή η έρευνα», τόνισε από τα κυβερνητικά έδρανα ο Μάκης Βορίδης, καλώντας την αντιπολίτευση να σταματήσει να αναζητά σκευωρίες και σκάνδαλα: «Δεν υπηρετήθηκε η πολιτική σας εξιστόρηση από τα πράγματα. Τι να κάνουμε; Όλοι οι θεσμοί της Δημοκρατίας μας κατέληξαν ότι ναι δεν εμπλέκεται η κυβέρνηση σε αυτό που ήταν οι παράνομες παρακολουθήσεις. Το έχουν πει όλοι σε όλους τους τόνους. Δεν σας αρέσει; Το καταλαβαίνω».

Ο Υπουργός Επικρατείας, απαντώντας στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης, σχολίασε δηκτικά πως «όλες οι μυθολογίες που εξυφαίνει η Αριστερά, συστηματικά οδηγούνται στο τίποτα», κατηγορώντας την προκατασκευασμένη υπόθεση εργασίας: «Έχετε έρθει εδώ με μια προκατασκευασμένη υπόθεση εργασίας και με συγκεκριμένη απόδοση ευθυνών και επειδή η δικαιοσύνη δεν συμφωνεί μαζί σας πρέπει να την ψέξουμε γιατί δεν εξυπηρετεί την πολιτική σας εξιστόρηση. Γιατί δε λέτε ότι δεν θέλετε δικαιοσύνη;»

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: Προσωρινό πλυντήριο ευθυνών η σημερινή απόφαση

Νωρίτερα πάντως, ο Νίκος Ανδρουλάκης, εξαπέλυσε δριμεία επίθεση τόσο κατά της κυβέρνησης όσο και της απόφασης του Αρείου Πάγου, διαμηνύοντας πως δεν θα σταματήσει τον δικαστικό αγώνα.

«Η σημερινή απόφαση για αρχειοθέτηση, λειτουργεί ως ένα προσωρινό πλυντήριο ευθυνών των σημερινών κυβερνώντων. Όσο θα είστε. Γιατί τα πράγματα σε κάθε δημοκρατία αλλάζουν και όταν αλλάξουν όλα θα μπουν σε έναν άλλο δρόμο, θα λειτουργούν κανονικά οι θεσμοί», τόνισε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κατηγορώντας την κυβέρνηση πως η προσπάθεια να κρύψει «τις ευθύνες του Μαξίμου και του βαθέως κράτους έχουν επιμολύνει τις συντεταγμένες εξουσίες αυτής της χώρας και την δικαιοσύνη».

«Όχι μόνο δε θα σιωπήσουμε, αλλά θα συνεχίσουμε τον αγώνα κατά του παρακράτους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σφράγισε ανεξίτηλα την πολιτική του κληρονομιά. Ο ιστορικός του μέλλοντος θα τον καταγράψει ως τον εντολέα της λειτουργίας του σκοτεινού παρακρατικού μηχανισμού», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Ν. Ανδρουλάκης.

ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Σήμερα ζούμε μια ακόμα πράξη στο σκάνδαλο συγκάλυψης

«Η κοινοβουλευτική ομάδα μας ο Στέφανος Κασσελάκης με το που ανακοινώθηκε κάτι τέτοιο νιώσαμε μια βαθιά έκπληξη και ανησυχία. Δεν περιμέναμε μια τέτοια εξέλιξη, πιστεύαμε ότι η δικαστική έρευνα θα ρίξει άπλετο φως», σχολίασε από το βήμα ο πρόεδρος της Κ.Ο του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, με τον ίδιο να συμφωνεί με τον Νίκο Ανδρουλάκης πως η ανακοίνωση της εισαγγελέως «δεν δίνει απαντήσεις σε μεγάλα ερωτήματα που έχουν τεθεί».

«Έρχεται σήμερα η εισαγγελέας να μας πει ότι αυτό ήταν σύμπτωση. Δεν οφείλουμε να πούμε ότι εμάς μας φαίνεται απολύτως παράλογο και αναληθές; Τι να πούμε; Να κρύψουμε την αλήθεια;», διερωτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελλος, ξεκαθαρίζοντας πως «Οι δικαστικές αποφάσεις είναι σεβαστές αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν επιδέχονται κρίσεις».

