Συνάντηση Μητσοτάκη - Τζιτζικώστα

Με τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα, o οποίος θα προταθεί για τη θέση του Έλληνα Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα υπηρετήσει κατά τον νέο ευρωπαϊκό κύκλο συναντήθηκε ο πρωθυπουργός.

Ο Πρωθυπουργός εκτίμησε πως θα γνωρίζουμε στο τέλος του μήνα και το χαρτοφυλάκιο το οποίο θα αναλάβει η πατρίδα μας. Υπενθύμισε επίσης, πως είναι αποκλειστικό προνόμιο της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η κατανομή των χαρτοφυλακίων. Πρόσθεσε όμως πως πιστεύει ότι "η Ελλάδα θα μπορέσει να διεκδικήσει ένα χαρτοφυλάκιο το οποίο θα αντανακλά και τη σημαντική πρόοδο που έχει πετύχει τα τελευταία χρόνια, αλλά και τον ιδιαίτερο, θα έλεγα, γεωστρατηγικό και γεωπολιτικό ρόλο που η χώρα μας έχει στα ευρύτερα Βαλκάνια, στη νοτιοανατολική Ευρώπη."

Ειδικότερα, κατά την έναρξη της συνάντησης ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Απόστολος Τζιτζικώστας είχαν τον παρακάτω διάλογο:

Απόστολος Τζιτζικώστας: Θέλω πρώτα απ’ όλα να σας ευχαριστήσω θερμά για την απόφασή σας να με προτείνετε ως τον επόμενο Έλληνα Επίτροπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Είναι για εμένα, θέλω να το ξέρετε αυτό, μοναδική τιμή και ευθύνη. Με την εμπειρία μου στους ευρωπαϊκούς θεσμούς γνωρίζω καλά ποιες είναι οι προκλήσεις σήμερα που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και είμαι αποφασισμένος να εργαστώ σκληρά προκειμένου να δημιουργήσουμε μια Ευρώπη που να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των συμπολιτών μας.

Και βέβαια, η απόφασή σας αυτή συνιστά και μια αναγνώριση του ρόλου και της δυναμικής της βόρειας Ελλάδας και της Μακεδονίας, στην οποία άλλωστε τα τελευταία χρόνια έχετε επενδύσει προσωπικά με πολλά και σημαντικά έργα.

Θέλω να γνωρίζετε και θέλω να γνωρίζουν και οι συμπολίτες μας ότι δέσμευσή μου είναι να συνεχίσω να δουλεύω για την ανάπτυξη και τη βελτίωση της καθημερινότητας των συμπολιτών μας, υπηρετώντας την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση με αίσθημα καθήκοντος και ευθύνης.

Οδηγός μου, όπως όλα αυτά τα χρόνια σε αυτή την πορεία έτσι και τώρα, θα συνεχίσει να είναι η ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες. Σας ευχαριστώ και πάλι, Πρόεδρε.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Κύριε Περιφερειάρχα, αγαπητέ Απόστολε, με μεγάλη ικανοποίηση σε υποδέχομαι σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου μετά και την επίσημη ανακοίνωση της κυβέρνησης ότι θα είσαι η πρόταση της Ελλάδος για να αναλάβεις τα χρέη του επόμενου Έλληνα Επιτρόπου στις Βρυξέλλες.



Είσαι ένα πρόσωπο που έχεις διαδραματίσει μια σπουδαία πορεία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, εκλεγμένος Περιφερειάρχης για μία δεκαετία και με πολύ υψηλά ποσοστά, κάτι το οποίο δείχνει μια ευρύτερη πολιτική αποδοχή, στη δεύτερη μεγαλύτερη Περιφέρεια της χώρας. Αλλά ταυτόχρονα είσαι και ένας άνθρωπος που γνωρίζει καλά τους ευρωπαϊκούς θεσμούς καθώς έχεις διατελέσει Πρόεδρος της Επιτροπής των Περιφερειών.

Πιστεύω ότι ακριβώς η σύνδεση μεταξύ της δυνατότητας να ενώνει κανείς τις τοπικές και περιφερειακές προτεραιότητες με τις μεγάλες ευρωπαϊκές επιταγές σε καθιστούν ένα πρόσωπο το οποίο έχει όλα τα εχέγγυα να φέρει εις πέρας αυτή την πολύ δύσκολη και εθνικά απαιτητική αποστολή του να είσαι ο επόμενος Έλληνας Επίτροπος στις Βρυξέλλες.

Να ευχηθώ καλή επιτυχία, καλή δύναμη, καλή προετοιμασία στη διαδικασία, γιατί υπάρχει -γνωρίζουν και οι συμπολίτες μας- μια απαιτητική διαδικασία ακρόασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Νομίζω στο τέλος του μήνα θα γνωρίζουμε και το χαρτοφυλάκιο το οποίο θα αναλάβει η πατρίδα μας. Να θυμίσω ότι είναι αποκλειστικό προνόμιο της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η κατανομή των χαρτοφυλακίων αλλά πιστεύω ότι η Ελλάδα θα μπορέσει να διεκδικήσει ένα χαρτοφυλάκιο το οποίο θα αντανακλά και τη σημαντική πρόοδο που έχει πετύχει τα τελευταία χρόνια, αλλά και τον ιδιαίτερο, θα έλεγα, γεωστρατηγικό και γεωπολιτικό ρόλο που η χώρα μας έχει στα ευρύτερα Βαλκάνια, στη νοτιοανατολική Ευρώπη.

Οπότε, καλή δύναμη, καλή επιτυχία και το λέω πιστεύω διερμηνεύοντας τα αισθήματα όλων των Ελληνίδων και όλων των Ελλήνων.

Τέλος, θα ήθελα να πω και ένα «ευχαριστώ» στον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον νυν Έλληνα Επίτροπο, τον Μαργαρίτη Σχοινά, είχαμε πραγματικά μία εξαιρετική συνεργασία σε κρίσιμα ζητήματα, όπως το χαρτοφυλάκιο της μετανάστευσης, το οποίο αποτελεί μια μεγάλη ανοιχτή πρόκληση και για την πατρίδα μας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.