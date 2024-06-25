Της Ιωάννας Μάνδρου

Σε κατάθεση ως μάρτυρας, σύμφωνα με πληροφορίες κλήθηκε από τον αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αχιλλέα Ζήση, ο Γρηγόρης Δημητριάδης για την υπόθεση των υποκλοπών.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο αντεισαγγελέας του ανωτάτου δικαστηρίου καλεί μάρτυρες προκειμένου να ολοκληρώσει την έρευνα του και να συντάξει το σχετικό πόρισμα, το οποίο θα υποβάλλει στην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργία Αδειλίνη που θα αποφασίσει τελικά για την υπόθεση.

Ο Γρηγόρης Δημητριάδης που είχε διατελέσει σε νευραλγική θέση στο Μέγαρο Μαξίμου σύμφωνα με πληροφορίες έχει κληθεί σε κατάθεση για την υπόθεση καθώς το όνομα του είχε βρεθεί στο επίκεντρο των επικρίσεων για τις υποκλοπές.

Πηγή: skai.gr

