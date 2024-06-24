Της Ιωάννας Μάνδρου

Ελεγχο στα αρχεία της ΕΥΠ πραγματοποίησε, σύμφωνα με πληροφορίες, αιφνιδιαστικά την περασμένη εβδομάδα ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αχιλλέας Ζήσης, που χειρίζεται την έρευνα για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων, μετά τις καταγγελίες του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη και άλλωνση.

Ο αντεισαγγελέας του ανωτάτου δικαστηρίου, που έχει αναλάβει την έρευνα της υπόθεσης, σύμφωνα με πληροφορίες, μετέβη στην ΕΥΠ συνοδευόμενος από δύο ειδικούς πραγματογνώμονες, από τον κατάλογο που διαθέτει το Πρωτοδικείο Αθηνών.

Ο έλεγχος στα αρχεία της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, πραγματοποιήθηκε προκειμένου να διαπιστωθεί, αν υπήρξε παρακολούθηση και από την ΕΥΠ των προσώπων εκείνων, που έλαβαν μήνυμα (sms) με στόχο να εγκατασταθεί για την παρακολούθησή τους το παράνομο λογισμικό pretador.

Η επιβεβαίωση η μη της ύπαρξης παρακολούθησης και από την ΕΥΠ των προσώπων που συγκροτούν τη λεγόμενη «λίστα pretador”, η «λίστα Μενουδάκου» όπως συνηθίζεται να λέγεται από την έρευνα που διενήργησε η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (πρόεδρος ο επίτιμος πρόεδρος του ΣτΕ Κωνσταντίνος Μενουδάκος), είναι το πλέον κρίσιμο στοιχείο της έρευνας για την υπόθεση των υποκλοπών.

Αν από τον αιφνιδιαστικό έλεγχο του κ. Ζήση, βρέθηκαν στοιχεία, κάτι που δεν έγινε γνωστό, που να επιβεβαιώνουν ότι κάποιοι η όλοι που είναι στη «λίστα Μενουδάκου» είχαν παρακολούθηση και από την ΕΥΠ η έρευνα της υπόθεσης προσλαμβάνει νέα τροπή.

Πάντως ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μετέβη ο ίδιος στην ΕΥΠ, προκειμένου να διασταυρώσει τη εν λόγω λίστα, καθώς σε προγενέστερο στάδιο της έρευνας (όταν ήταν στα χέρια εισαγγελέων πρωτοδικών) η όποια προσπάθεια είχε γίνει προς την ΑΔΑΕ αλλά και προς το τριμελές όργανο που προβλέπεται από τον ισχύοντα νόμο δεν απέδωσε. Σημειώνεται εδώ, ότι με τον νόμο 5002 του 2022 που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και διαφορετικές νομικές προσεγγίσεις, προβλέφθηκε, ότι η ΑΔΑΕ δεν είναι πλέον αρμόδια να ικανοποιεί, με τις προϋποθέσεις που θέτει αυτός ο νόμος, αιτήματα πολιτών που ζητούν να ενημερωθούν αν έχουν παρακολουθηθεί. Αντί της ΑΔΑΕ ο νόμος αυτός προβλέπει για αυτή την αρμοδιότητα τριμελές όργανο από δύο εισαγγελείς και τον πρόεδρο της ΑΔΑΕ.

Τέλος να σημειωθεί, ότι για τις διατάξεις αυτού του νόμου (5002 του 2022) είχε εκδοθεί η πολυσυζητημένη γνωμοδότηση του τότε Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρου Ντογιάκου.

Τέλος να σημειωθεί ότι η έρευνα Ζήση είναι προς το τέλος της καθώς πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν εξεταστεί ήδη δεκάδες μάρτυρες και έχουν απαντηθεί και αιτήματα δικαστικής συνδρομής που είχαν αποσταλεί σε διάφορες αλλοδαπές αρχές μεταξύ των οποίων και στις ΗΠΑ.

Πηγή: skai.gr

