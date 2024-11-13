Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο αναμόρφωσης του προσωπικού ιατρού

Με ευρεία πλειοψηφία υπερψηφίστηκε από τη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας «Αναμόρφωση του θεσμού του Προσωπικού Ιατρού – Σύσταση Πανεπιστημιακών Κέντρων Υγείας και άλλες διατάξεις». Με τις νέες αλλαγές που εισάγει το νομοσχέδιο, το Υπουργείο Υγείας στοχεύει να εξασφαλίσει πρόσβαση σε Προσωπικό Ιατρό σε κάθε ενήλικο πολίτη της χώρας, προσφέροντας δωρεάν υπηρεσίες πρόληψης και φροντίδας. Στο πλαίσιο αυτό, αυξάνεται ο αριθμός των Προσωπικών Ιατρών, έτσι ώστε να μπορεί κάθε πολίτης να εγγραφεί και να έχει τη δυνατότητα για δωρεάν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας στην περιοχή όπου ζει και κατοικεί. Δίνεται, ωστόσο, η δυνατότητα, εφόσον ο πολίτης δεν επιθυμεί να εγγραφεί σε δωρεάν Προσωπικό Ιατρό, να εγγραφεί στον ιδιώτη Εσωτερικό Παθολόγο ή Γενικό/Οικογενειακό Ιατρό που τον παρακολουθεί, αποζημιώνοντάς τον.

Για πρώτη φορά δίνονται ισχυρά κίνητρα ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των Γενικών Ιατρών και των Παθολόγων στη χώρα. Επιπλέον, για πρώτη φορά στη χώρα μας θεσμοθετείται ο προσωπικός παιδίατρος, όπου σε πρώτη φάση, περίπου 530.000 παιδιά θα έχουν δωρεάν πρόσβαση, ενώ ιδρύονται 8 Πανεπιστημιακά Κέντρα Υγείας και ενισχύεται η τηλεϊατρική για απομακρυσμένες περιοχές, ώστε όλοι οι πολίτες να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας όπου κι αν βρίσκονται.

Στην ομιλία του στη Βουλή, ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε ότι η μεταρρύθμιση αυτή που έκανε τότε ο Θάνος Πλεύρης, η Μίνα Γκάγκα, ο Μάριος Θεμιστοκλέους και η Ειρήνη Αγαπηδάκη, «είναι η πρώτη επιτυχημένη εφαρμογή του οικογενειακού γιατρού μετά από πολλούς προηγούμενους υπουργούς που είχαν νομοθετήσει το θεσμό, μέσα σε αυτούς και εγώ». Συγκεκριμένα τόνισε, ότι επί υπουργίας Θάνου Πλεύρη «ο νόμος λειτούργησε από το μηδέν» και καλύψαμε παραπάνω από το μισό πληθυσμό της χώρας, φτάνοντας στα 5,5 εκατομμύρια, ενώ τώρα στοχεύουμε να φτάσουμε στα 7,5 εκατομμύρια. «Άρα όχι μόνο δεν απέτυχε η μεταρρύθμιση, αλλά πέτυχε και εξελίσσεται. Και αυτό το νομοσχέδιο είναι η εξέλιξή της», ανέφερε ο Υπουργός και συνεχάρη ιδιαίτερα την κυρία Αγαπηδάκη για τα Πανεπιστημιακά Κέντρα Υγείας, χαρακτηρίζοντας τα μία μεγάλη μεταρρύθμιση γιατί «μπορούν όχι μόνο να συμβάλουν με πρωτογενή τρόπο στη παροχή υπηρεσιών υγείας, αλλά και ταυτόχρονα να ανεβάσουν το κύρος της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας».

Αναφορικά με την έναρξη λειτουργίας των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων στις 28 Νοεμβρίου, ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε ότι «η μεταρρύθμιση αυτή, η οποία αξιολογήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως δομική σπουδαία μεταρρύθμιση» δίνει τη δυνατότητα να δημιουργηθούν οι δομές για να πραγματοποιηθούν 37 χιλιάδες δωρεάν απογευματινά χειρουργεία. Ο Υπουργός Υγείας ευχαρίστησε τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, «ο οποίος αντιλήφθηκε από την αρχή αυτή την πρόταση, την υιοθέτησε και βοήθησε με το προσωπικό του κύρος να γίνει πραγματικότητα», τον πρώην Επίτροπο της Ελλάδας στην Ε.Ε. Μαργαρίτη Σχοινά, «ο οποίος συνέβαλε καθοριστικά στο να εγκρίνουν οι ευρωπαϊκές αρχές αυτή τη μεγάλη μεταρρύθμιση», τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση «γιατί χωρίς τη δική του ενεργό συμβολή δεν θα μπορούσαμε να πάρουμε τόσο γρήγορα αυτή την έγκριση» και τον Υφυπουργό Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους, «με τον οποίο συνεργαστήκαμε και συνεργαζόμαστε για να κάνουμε τα απογευματινά χειρουργεία πραγματικότητα». Τέλος, σχολίασε την απόφαση του ΠΑΣΟΚ να ψηφίσει «παρών» στη μεταρρύθμιση για τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία, λέγοντας ότι «δεν υπάρχει ούτε ένας που θα κάνει δωρεάν απογευματινό χειρουργείο και θα χρωστάει στο ΠΑΣΟΚ μία ηθική επιβράβευση».

Στην ομιλία της στη Βουλή, η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, τόνισε ότι το νομοσχέδιο συνιστά μια ιστορική στιγμή για τον τομέα της Υγείας στην Ελλάδα, καθώς σηματοδοτεί τα πρώτα μεγάλα βήματα για την αναμόρφωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στη χώρα. «Όλες οι ρυθμίσεις που πραγματοποιούμε είναι σταθερά προσανατολισμένες στην ΠΡΟΛΗΨΗ και την εγκαθίδρυση στη χώρα μας για πρώτη φορά ενός οργανωμένου συστήματος δωρεάν πρόληψης. Η ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε συνδυασμό με το Εθνικό Πρόγραμμα Προσυμπτωματικού Ελέγχου – «Προλαμβάνω» και τον Προσωπικό Γιατρό χτίζουν ένα στέρεο οικοδόμημα ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Εστιάζοντας στις 4 βασικές μεταρρυθμίσεις του νομοσχεδίου, η Αναπληρώτρια Υπουργός εξήγησε ότι «Ενισχύουμε τον πρώτο βαθμό, το πρώτο σκαλί της φροντίδας υγείας με: Δωρεάν Προσωπικό Γιατρό για όλους τους πολίτες, οικονομικά κίνητρα σε νέους γιατρούς για να ενταχθούν στο σύστημα, Προσωπικό παιδίατρο για τα παιδιά, Τηλεϊατρική & Πανεπιστημιακά Κέντρα Υγείας», ενώ παράλληλα υπογράμμισε ότι «ο Προσωπικός Γιατρός που είναι ενταγμένος στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, είναι κατεξοχήν ο γιατρός της πρόληψης, δεν είναι ο γιατρός που απλώς συνταγογραφεί φάρμακα, αλλά αυτός που υποστηρίζει, συμβουλεύει και καθοδηγεί υπεύθυνα τους ανθρώπους μέσα στο σύστημα υγείας».

«Πρώτη μας μέριμνα είναι κυρίως ο πολίτης που μαστίζεται από τις ανισότητες στην Υγεία. Είναι διακηρυγμένη επιλογή του Υπουργείου Υγείας και της Κυβέρνησης, όχι απλώς ένα καλύτερο Εθνικό Σύστημα Υγείας, αλλά η καταπολέμηση των ανισοτήτων στην πρόσβαση στην Υγεία», υπογράμμισε η Αναπληρώτρια Υπουργός, καταλήγοντας ότι «Αποστολή όλων μας στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι να λύνουμε προβλήματα. Αυτό κάναμε, αυτό κάνουμε, αυτό θα κάνουμε, για τους ανθρώπους, με τους ανθρώπους».

Τα βασικά σημεία του νομοσχεδίου:

Διεύρυνση Προσωπικών Ιατρών: Συμμετοχή περισσότερων ιατρών, και πιο συγκεκριμένα ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου και ιατρών που επιθυμούν να αποκτήσουν την ειδικότητα της Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής, κατά το πέμπτο έτος της εκπαίδευσής τους.

Οικονομικά κίνητρα για νέους ιατρούς: Για πρώτη φορά δίνονται εφάπαξ 40.000 ευρώ σε επίπεδο μικτών απολαβών σε όσους ιατρούς επιλέξουν κατά το έτος 2025 να εκπαιδευτούν σε κενές θέσεις στις ειδικότητες της Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής και Εσωτερικής Παθολογίας.

Εγγραφή σε Προσωπικό Ιατρό σε τοπικό επίπεδο (σε επίπεδο Δήμου ή Όμορων Δήμων ή Περιφερειακής Ενότητας) ώστε κάθε πολίτης να έχει πρόσβαση σε ιατρό κοντά στο μέρος που κατοικεί, μειώνοντας τα εμπόδια πρόσβασης. Αυτόματη εγγραφή για όσους πολίτες δεν πραγματοποιήσουν εγγραφή σε Προσωπικό Ιατρό της επιλογής τους έως την 01.06.2025.

Προσωπικός Παιδίατρος για τα παιδιά (χωρίς υποχρεωτική εγγραφή): Το Υπουργείο Υγείας επιδιώκει να αυξήσει τον αριθμό των διαθέσιμων παιδιάτρων κατά 100, ώστε να καλύψει πάνω από μισό εκατομμύριο παιδιά σε πρώτη φάση και σε επόμενο στάδιο να αυξήσει το ποσοστό κάλυψης του παιδικού πληθυσμού.

Ιδρύονται 8 Πανεπιστημιακά Κέντρα Υγείας στις 7 Ιατρικές Σχολές/Τμήματα της χώρας (2 στην Αθήνα και από 1 στις υπόλοιπες). Στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Υγείας θα υπηρετούν 35 μέλη ΔΕΠ, με επίκεντρο την παροχή υπηρεσιών Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας στους πολίτες, την εκπαίδευση ιατρών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, την έρευνα, την ανάπτυξη προγραμμάτων με στόχο την προαγωγή υγείας της κοινότητας και την παροχή υπηρεσιών τηλεϊατρικής.

Εισάγονται Σταθμοί Τηλεϊατρικής στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Υγείας με στόχο τα μέλη ΔΕΠ που θα αναλάβουν το έργο της Επείγουσας Ιατρικής να μπορούν να εξετάζουν πολίτες που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές και να συμβουλεύουν κατάλληλα συναδέλφους τους ώστε να αντιμετωπίζονται έγκαιρα και αποτελεσματικά τα επείγοντα περιστατικά και να μειωθούν οι αχρείαστες διακομιδές. Επιπλέον, το Δίκτυο Τηλεϊατρικής περιλαμβάνει 3.500 σημεία κατ’ οίκον νοσηλείας σε όλη τη χώρα ώστε να μπορούν οι ασθενείς να έχουν φροντίδα κατ’οίκον με 24ωρη αδιάλειπτη ιατρική παρακολούθηση σε όποιο σημείο της χώρας κι αν διαμένουν.

Πηγή: skai.gr

