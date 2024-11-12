Στην ολομέλεια της Βουλής μίλησε σήμερα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης για το σχέδιο νόμου του υπουργείο Υγείας «Αναμόρφωση του θεσμού του Προσωπικού Ιατρού – Σύσταση Πανεπιστημιακών Κέντρων Υγείας και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Υγείας» που εισάγεται σήμερα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε γνωστό μεταξύ άλλων ότι από 28 Νοεμβρίου θα ξεκινούν τα 37.000 δωρεάν απογευματινά χειρουργεία ενώ παράλληλα αναφέρθηκε στον προσωπικό γιατρό, στις προληπτικές εξετάσεις και τις δυνατότητες που δίνει το κράτος, για την αναβάθμιση των δομών Υγείας καθώς επίσης και για τους μισθούς και τις προσλήψεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και που θα συνεχίσουν να γίνονται στον τομέα.

Για τον προσωπικό γιατρό

Ο προσωπικός γιατρός «είναι ένας θεσμός ο οποίος στην πατρίδα μας άργησε γιατί η σημασία του υποτιμήθηκε τόσο από την ιατρική κοινότητα όσο και από τους πολίτες» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέγοντας ότι το 44% των ασφαλισμένων δεν έχει ενταχθεί ακόμα στον προσωπικό γιατρό.

«Είναι εκείνος που θα μας συμβουλεύει για τα εμβόλια, τις εξετάσεις. Που θα μας κατευθύνει στο νοσοκομείο. Θα ενημερώνει τον ψηφιακό φάκελο του ασθενούς, που σε λίγο θα έχουμε όλοι».

Όπως είπε ο πρωθυπουργός, προστίθενται όλοι οι αγροτικοί και οι ειδικευόμενοι του τελευταίου της γενικής ιατρικής.

«Προσωπικοί γιατροί θα μπορούν να γίνουν όλοι» τόνισε υπογραμμίζοντας ότι τα έσοδά τους ανά ασθενή θα είναι ανεξάρτητα από τις άλλες αποδοχές τους.

Επιπλέον, τόνισε ότι «το όριο των εγγραφών θα φτάνει τους 2000 πολίτες ανά προσωπικό γιατρό. Μια πρόσθετη αμοιβή που μπορεί να φτάνει τα 11.000 ευρώ ετησίως».

Για τους πολίτες επισήμανε ότι δε θα επιβαρύνονται για τις υπηρεσίες ενώ επίσης θα έχουν τη δυνατότητα να συνεργάζονται με τον γιατρό της προτίμησής τους ακόμα και εκτός από το δήμο που κατοικούν.

Επίσης, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι θα δίνεται από εδώ και στο εξής η δυνατότητα να αμείβονται με ένα εφάπαξ με το ποσό των 40.000 ευρώ όσοι απόφοιτοι ακολουθούν την ειδικότητα της γενικής οικογενειακής ιατρικής ή της εσωτερικής παθολογίας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην ίδρυση 8 πανεπιστημιακών κέντρων υγείας τα οποία είναι στελεχωμένα με διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό. «Στόχος είναι να μην φτάνουν τόσο επείγοντα περιστατικά στα νοσοκομεία, αλλά να φτάνουν σε ένα πρωτοβάθμιο κέντρο υγείας» είπε ο πρωθυπουργός.

Για τον τομέα της πρόληψης

Αναφορά έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και στα βήματα που γίνονται στον τομέα της πρόληψης λέγοντας ότι είναι καθοριστική για το προσδόκιμο ζωής.

«Για πρώτη φορά αποκτούμε ένα οργανωμένο πρόγραμμα πρόληψης και δημόσιας υγείας» είπε.

«Το πρόγραμμα “Προλαμβάνω” ένα πρόγραμμα “ομπρέλα” που δίνει τη δυνατότητα σχεδόν στο σύνολο του πληθυσμού να κάνει εγκαίρως και δωρεάν τις βασικές προληπτικές εξετάσεις. Ξεκίνησε με το πρόγραμμα Φώφη Γεννηματά για την έγκυρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού. 500.000 γυναίκες έκαναν προληπτική μαστογραφία ως αποτέλεσμα αυτού του προγράμματος. Περίπου 30.000 εντοπίστηκαν με ευρήματα. Στόχος είναι να εξετασθούν 2.000.000 Ελληνίδες.

Επίσης, 2,6 εκατομμύρια γυναίκες 21 – 65 ετών έχουν ενημερωθεί για την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας. Η δράση αυτή συνδυάζεται με τον εμβολιασμό κατά του καρκίνου.

Αναφορά έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και στα βήματα που γίνονται στον τομέα της πρόληψης λέγοντας ότι είναι καθοριστική για το προσδόκιμο ζωής.

«Για πρώτη φορά αποκτούμε ένα οργανωμένο πρόγραμμα πρόληψης και δημόσιας υγείας» είπε.

«Το πρόγραμμα “Προλαμβάνω” ένα πρόγραμμα “ομπρέλα” που δίνει την δυνατότητα σχεδόν στο σύνολο του πληθυσμού να κάνει εγκαίρως και δωρεάν τις βασικές προληπτικές εξετάσεις. Ξεκίνησε με το πρόγραμμα Φώφη Γεννηματά για την έγκυρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού. 500.000 γυναίκες έκαναν προληπτική μαστογραφία ως αποτέλεσμα αυτού του προγράμματος. Περίπου 30.000 εντοπίστηκαν με ευρήματα. Στόχος είναι να εξετασθούν 2.000.000 Ελληνίδες.

Πρόσφατα ξεκίνησε και η πρωτοβουλία κατά του καρκίνου του παχέος εντέρου. Έχουν ήδη εκδοθεί παραπεμπτικά για 1,5 εκατομμύρια δικαιούχους.

Σχετικά με την παιδική παχυσαρκία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι η Ελλάδα βρίσκεται στις τρεις πρώτες θέσει της Ευρώπης.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στα νέα νοσοκομεία που χτίζονται αλλά και στη γενικότερη βελτίωση των νοσοκομειακών κτιρίων.

«Βρίσκεται σε εξέλιξη η μεγαλύτερη κτιριακή παρέμβαση που γίνεται στο χώρο της υγείας με πόρους 650 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ. Ανακαινίζονται νοσοκομεία και κέντρα υγείας σε ολόκληρη την επικράτεια. Τα πρώτα 130 κέντρα υγείας θα είναι έτοιμα μέχρι το επόμενο καλοκαίρι και τα υπόλοιπα μέχρι τα 156 που συνολικά αναβαθμίζονται μέχρι το τέλος του 2025. Γίνονται παρεμβάσεις, στα τμήματα επειγόντων περιστατικών σε 93 νοσοκομεία».

«Επίσης χτίζονται 3 ολοκαίνουργια νοσοκομεία, δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Το νέο υπερσύγχρονο παιδιατρικό νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη, το υπερσύγχρονο νοσοκομείο Κομοτηνής και το υπερσύγχρονο νοσοκομείο Σπάρτης».

«Κτιριακά αριστουργήματα αλλά και νοσοκομεία που θα λειτουργούν με ψηφιακές διαδικασίες. Νέες εγκαταστάσεις στο Σωτηρία στο Παπαγεωργίου. Σημαντικές παρεμβάσεις 3 σε όλη τη χώρα» επισήμανε.

Για προσλήψεις

«Πολυτιμότερος πόρος του ΕΣΥ είναι το έμψυχο δυναμικό του», τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και συνέχισε: «Την τελευταία 5ετία έχουν προσληφθεί 30.00 γιατροί, νοσηλευτές και διοικητικά στελέχη. Μια διαδικασία που συνεχίζονται αφού προβλέπονται 10.000 επιπλέον διορισμοί μέχρι το 2027. Από αυτούς 2.000 θα κατευθυνθούν στην πρωτοβάθμια φροντίδα» είπε ο πρωθυπουργός.

«Το 3ο μέτωπο είναι οι αποδοχές του υγειονομικού προσωπικού. Αυτές ακολουθούν μια σημαντική ανοδική τροχιά. Πέρυσι αυξήθηκαν κατά 10%» υπογράμμισε. «Ήταν οι πρώτες αυξήσεις στους δημοσίους υπαλλήλους. Τον Ιανουάριο θα ακολουθήσει η νέα ετήσια αύξηση στον μισθό. Η αυξημένη κατά 20% αποζημίωση για όλες τι εφημερίες. Υπάρχουν κι άλλες επιμέρους ενισχύσει και κίνητρα. Όπως οι πρόσθετες αμοιβές για τους προσωπικούς γιατρούς, για το προσωπικό των μανάδων εντατικής θεραπείας, τους αναισθησιολόγους, όσους υπηρετούν στα επείγοντα και στο ΕΚΑΒ και γιατροί του ΕΣΥ θα μπορούν να συμμετέχουν στα απογευματινά χειρουργεία, εφόσον το επιθυμούν και με αυστηρές δικλίδες ασφαλείας. Από 1η Ιανουαρίου η αποζημίωση των εφημεριών τους θα φορολογείται αυτοτελώς με 22%, κάτι που αποτελούσε πάγιο αίτημα. Τι σημαίνει αυτό; Καθαρό όφελος 200 ευρώ το μήνα. Στοχευμένες πολιτικές υγείας προσαρμοσμένες στη νησιωτικότητα του τόπου μας. Θεσπίσαμε ξεχωριστά κίνητρα για να κρατήσουμε ιατρούς σε απομακρυσμένες περιοχές και σε νησιά. Πέραν του μισθού τους και των διευκολύνσεων θα λαμβάνουν πρόσθετη αμοιβή περίπου 600 ευρώ το μήνα» είπε.

Για τα απογευματινά χειρουργεία

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στα απογευματινά χειρουργεία λέγοντας ότι «προωθούμε και την ολική αναδιάταξη των απογευματινών χειρουργείων» υπογραμμίζονται ότι από τις 28 Νοεμβρίου ξεκινάνε τα 37.000 δωρεάν χειρουργεία που θα γίνουν με πόρους του ταμείου Ανάκαμψης. Μάλιστα ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η λίστα θα ξεκινήσει «από πίσω προς τα εμπρός, από εκείνους δηλαδή που περιμένουν περισσότερο», με τον ίδιο να προσθέτει: «Υπάρχουν απαράδεκτα μεγάλες λίστες αναμονής και αυτό ακριβώς καλούμαστε να χρηματοδοτήσουμε από το ταμείο ανάκαμψης ώστε πρόσβαση στα απογευματινά να έχουν όλοι οι πολίτες και όχι μόνο αυτοί που έχουν χρήματα».

«Ο σκοπός μας είναι να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε τους 4 μήνες στις αναμονές των χειρουργείων» είπε.

Επίθεση στο ΠΑΣΟΚ

Από το βήμα της βουλής, ο πρωθυπουργός εξαπέλυσε επίσης εκ νέου σφοδρή επίθεση στο ΠΑΣΟΚ, για το γεγονός ότι ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει τη στάση του στο νομοσχέδιο.

«Πριν ακόμα διαλυθεί (ο ΣΥΡΙΖΑ) σπεύδετε να πάρετε την θέση του κάτω από την σκιά του λεφτόδεντρου», είπε ο χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, αναφερόμενος στην τροπολογία της Χαριλάου Τρικούπη, για την ένταξη ιατρών και νοσηλευτών του ΕΣΥ στα βαρέα και ανθυγιεινά – θέμα που παλαιότερα είχε φέρει με ερώτηση στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ. «Είναι αντιγραφή ερώτησης που είχε καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ το 2020. Να ενταχθεί όλο το προσωπικό του ΕΣΥ στα βαρέα και ανθυγιεινά. Δείγμα της αγωνίας σας να αντικαταστήσετε τον ΣΥΡΙΖΑ ακόμα και στα λάθη του», τόνισε ο Πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας πως ένα τέτοιο μέτρο υπερβαίνει τους δημοσιονομικούς κανόνες, ενώ παράλληλα δίνει την δυνατότητα να βγει κάποιος σε σύνταξη στα 62 αυτόματα. «Από το ΕΣΥ την επόμενη θα φύγουν 7.500 γιατροί και νοσηλευτές; Αυτό θέλετε; Να αδειάσει το ΕΣΥ; Αυτή είναι η απάντησή σας;», διερωτήθηκε ο πρωθυπουργός.

Για τις υπερσυνταγογραφήσεις

Τέλος, ο πρωθυπουργός έστειλε αυστηρό μήνυμα και στους επίορκους ιατρούς και φαρμακοποιούς οι οποίοι με την υπερβολική συνταγογράφηση υπεξαιρούν χρήματα από τον ΕΟΠΥΥ: «Κλέβουν την Ελληνίδα και τον Έλληνα. Όσοι υπολογίζουν σε ένα τέτοιο κέρδος να ξέρουν: Και θα τους βρούμε και θα τους τιμωρήσουμε . Η τεχνολογία εντοπίζει τις ύποπτες πρακτικές και η ηλεκτρονική συνταγογράφηση μπορεί να χτυπά αμέσως καμπανάκι» είπε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.