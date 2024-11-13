Βουλή: «Παρών» του ΠΑΣΟΚ στα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία – «Δριμύ κατηγορώ» Γεωργιάδη

Του Γιάννη Ανυφαντή

Στο στόχαστρο του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη μπήκε το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη, μετά την γνωστοποίηση της στάσης του να ψηφίσει «παρών» στα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία, που θα ξεκινήσουν από τις 28 Νοεμβρίου με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.

«Τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία μου τα χαρίζετε. Συνδέεται προσωπικά με εμένα. Όποιος ασθενείς πάει από εδώ και μπρος, πρέπει να ξέρει 2 πράγματα: ότι το πέρασε η κυβέρνηση της ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ ψήφισε παρών. Άρα δεν υπάρχει ούτε ένας που να οφείλει έστω και μια ηθική ευγνωμοσύνη στο ΠΑΣΟΚ», τόνισε από το βήμα της Ολομέλειας ο Υπουργός, απαντώντας παράλληλα στα δηκτικά σχόλια της αντιπολίτευσης στις αναφορές του πρωθυπουργού στον υγιεινό τρόπο ζωής. «Με τέτοια αντιπολίτευση περιμένετε να κερδίσετε τον πρωθυπουργό; Θα περιμένετε μία χιλιετία», πρόσθεσε.

Το ενδιαφέρον πάντως κέντρισε και σήμερα, η τροπολογία του ΠΑΣΟΚ για ένταξη όλων των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά, με τον Υπουργό Υγείας να καταλογίζει στην Χαριλάου Τρικούπη ασυνεννοησία με αφορμή συνέντευξη της Άννας Διαμαντοπούλου στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ. «Η διαφωνία μας ήταν από την αρχή απλή. Εμείς λέγαμε ότι θα φύγουν (7.500 υγειονομικοί). Εσείς είπατε όχι. Η Γραμματέας Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ θεωρεί περίπου 2.000. Βρείτε τα μεταξύ σας», επισήμανε ο Υπουργός, τονίζοντας ότι η κα Διαμαντοπούλου περιέγραψε μια τροπολογία που αφορά συγκεκριμένους νοσηλευτές και γιατρούς και όχι όλους τους υγειονομικούς. «Η κα Διαμαντοπούλου μας καλεί σε μια πολιτική συνεννόηση που θα αφορά μόνο κάποιους νοσηλευτές και κάποιους γιατρούς και το ΠΑΣΟΚ καταθέτει μια τροπολογία που θα τους αφορά όλους. Άρα η Γραμματέας Πολιτικού Σχεδιασμού είπε άλλα σε σχέση με την τροπολογία σας».

Μάλιστα ο Άδωνις Γεωργιάδης καταλόγισε στο ΠΑΣΟΚ απόπειρα λαθροθηρίας. «Το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη έχει γίνει ένα κόμμα που δεν μπορεί να αναλάβει την παραμικρή ευθύνη και όπου προφανώς οι πρώην εσωκομματικοί αντίπαλοι δεν μπορούν να συνεννοηθούν ούτε σε τι λένε, όμως πρέπει να έχεις σοβαρότητα και υπευθυνότητα για να κυβερνήσεις την Ελλάδα. Αν η τροπολογία ήταν έτσι όπως την παρουσίασε σήμερα η κα Διαμαντοπούλου θα είχε κάποιο νόημα να την συζητήσουμε, η τροπολογία που φέρατε εσείς είναι άλλο πράγμα. Σας τσάκωσα για την λαθροθηρία που θέλετε να κάνετε», πρόσθεσε ο ίδιος.

Σε ερώτηση πάντως των κοινοβουλευτικών συντακτών, για την επιλογή της Χαριλάου Τρικούπη να δηλώσει «παρών» στην τροπολογία για τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία, ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Τσίμαρης τόνισε:

«Είπαμε «παρών» στην τροπολογία για την πληρωμή από το Ταμείο Ανάκαμψης των απογευματινών χειρουργείων γιατί το 35% των ανεπτυγμένων χειρουργικών αιθουσών παραμένει κλειστό. Άρα δεν προσθέτει τίποτα στην λύση του προβλήματος».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.