Ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Γιασάρ Γκιουλέρ, δήλωσε ότι η χώρα του θα προμηθευτεί 40 μαχητικά αεροσκάφη Eurofighter Typhoon, λέγοντας πως η Γερμανία, που είχε αντιρρήσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα στην πώλησή τους, ανταποκρίθηκε θετικά στο τουρκικό αίτημα με τη βοήθεια των τριών άλλων ΝΑΤΟϊκών χωρών, της Βρετανίας, της Ιταλίας και της Ισπανίας, που συμμετέχουν στην κοινοπραξία.

Σε συνέντευξή του εφ' όλης της επικαιρότητας στον τουρκικό τηλεοπτικό σταθμό TV100 και απαντώντας στην ερώτηση εάν αναμένει επιτάχυνση των διαδικασιών αναφορικά με το θέμα των αμερικανικών μαχητικών F-16 επί Προεδρίας Τραμπ, ο κ. Γκιουλέρ ανέφερε: «Οι σχέσεις μας με τους Αμερικανούς φίλους μας είναι πολύ θετικές. Θέλουμε να αγοράσουμε 40 F-16 Viper, οι συμβάσεις έχουν υπογραφεί. Θα αγοράσουμε, επίσης, 40 αεροσκάφη Eurofighter Typhoon. Η Γερμανία αντιστεκόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά με τη θετική συμβολή των φίλων μας στο ΝΑΤΟ, της Βρετανίας, της Ιταλίας και της Ισπανίας, η Γερμανία ανταποκρίθηκε θετικά».

Σε ερώτηση της δημοσιογράφου για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο Τούρκος υπουργός Άμυνας απάντησε: «Ο πρόεδρός μας έχει αναπτύξει μία πολύ θετική σχέση με τον Έλληνα πρωθυπουργό. Και πράγματι έκαναν πολύ σημαντικά βήματα για να μετατρέψουν το Αιγαίο σε θάλασσα φιλίας και όχι εχθρότητας. Ασφαλώς, είναι χρέος μας να το υποστηρίξουμε αυτό. Ο υπουργός Εξωτερικών μας κάνει πολύ σημαντικές εργασίες επ' αυτού. Έχουν αρκετά καλές και σοβαρές συνομιλίες με τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών και εκτιμούμε ότι θα είναι θετικές. Κι εμείς φυσικά, παρέχοντας κάθε είδους υποστήριξη, καταβάλλουμε προσπάθειες για να κάνουμε να προχωρήσει αυτή η κίνηση που ξεκίνησε ο Πρόεδρός μας».

Όσον αφορά το Κυπριακό υποστήριξε ότι «η λύση των δύο κρατών, πλέον, αποτελεί μία ανυποχώρητη λύση για μας» και κατηγόρησε την Κυπριακή Δημοκρατία ότι επιδιώκει νέους ρόλους για τον εαυτό της. «Τη στιγμή που συνεχίζονται γενοκτονικές ενέργειες στη Γάζα, η ίδια ανοίγει και προσπαθεί να ανοίξει στρατιωτικές βάσεις. Ισχυρίζεται ότι προσπαθεί να κατευθύνει δράσεις παροχής βοήθειας ή κάτι τέτοιο. Ωστόσο, μελλοντικά, αυτό ενδέχεται να λειτουργήσει ακόμη και εναντίον της» είπε ο κ. Γκιουλέρ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

