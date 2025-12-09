Υπερψηφίστηκε στη Βουλή η τροπολογία για τα μέτρα στήριξης συγγενών θυμάτων και πληγέντων στο Μάτι και στη Μάνδρα.

Εκτός της Νέας Δημοκρατίας, θετικά ψήφισαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης (ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ, ΝΙΚΗ).

Η Πλεύση Ελευθερίας επιφυλάχθηκε να καταθέσει αργότερα τα πρακτικά των ψηφοδελτίων της.

Οι ρυθμίσεις προβλέπουν:

Πλήρη θωράκιση των αποζημιώσεων που έχουν επιδικαστεί με δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες χαρακτηρίζονται αφορολόγητες, ανεκχώρητες και ακατάσχετες.

Θεσμοθέτηση ειδικής σύνταξης ύψους 1.700 ευρώ μηνιαίως , ίσης με το τετραπλάσιο της πλήρους εθνικής σύνταξης. Δικαιούχοι είναι οι συγγενείς των θυμάτων , καθώς και οι εγκαυματίες της πυρκαγιάς στο Μάτι με εγκαύματα δεύτερου ή τρίτου βαθμού και ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω που συμπεριλαμβάνονται στο Μητρώο Εγκαυματιών . Η σύνταξη είναι αφορολόγητη και ακατάσχετη, δεν συμψηφίζεται με οφειλές, δεν στερεί άλλες κοινωνικές παροχές, καταβάλλεται ανεξαρτήτως εργασίας ή λήψης άλλης σύνταξης και αυξάνεται αυτόματα με την εθνική σύνταξη.

Με τις ρυθμίσεις αυτές, οι πληγέντες στο Μάτι και στη Μάνδρα αντιμετωπίζονται με την ίδια θεσμική φροντίδα και προστασία που ισχύει και για τα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών. Το νομοσχέδιο και οι εν λόγω ρυθμίσεις θα ψηφιστούν σήμερα από τη Βουλή.

«Καμία νομοθετική ρύθμιση, καμία αποζημίωση, καμία σύνταξη δεν μπορεί να επαναφέρει τους ανθρώπους που χάθηκαν. Δεν μπορεί να απαλύνει τον πόνο των συγγενών τους. Δεν μπορεί να διορθώσει όσα έγιναν μέσα σε λίγες ώρες», τόνισε νωρίτερα ο Υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακακης παρουσιάζοντας την τροπολογία η οποία ενισχύει με σύνταξη ύψους 1700 ευρώ τους πληγέντες και τις οικογένειες θυμάτων των τραγωδιών σε Μάτι και Μάνδρα.

Πηγή: skai.gr

