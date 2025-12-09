Του Γιάννη Ανυφαντή

«Καμία νομοθετική ρύθμιση, καμία αποζημίωση, καμία σύνταξη δεν μπορεί να επαναφέρει τους ανθρώπους που χάθηκαν. Δεν μπορεί να απαλύνει τον πόνο των συγγενών τους. Δεν μπορεί να διορθώσει όσα έγιναν μέσα σε λίγες ώρες», τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακακης παρουσιάζοντας την τροπολογία η οποία ενισχύει με σύνταξη ύψους 1700 ευρώ τους πληγέντες και τις οικογένειες θυμάτων των τραγωδιών σε Μάτι και Μάνδρα.

«Υπάρχει, όμως, κάτι που η Πολιτεία μπορεί, και οφείλει, να κάνει: Να μην προσθέτει αδικία πάνω στον πόνο. Να μην βαραίνει κι άλλο μια ήδη ασήκωτη απώλεια. Να στέκεται δίπλα στους πολίτες της. Και όχι απέναντί τους. Για οκτώ ολόκληρα χρόνια, οι οικογένειες των θυμάτων και οι ίδιοι οι πληγέντες περίμεναν το κράτος να είναι παρόν. Και αυτή η βασανιστική αναμονή, μετατράπηκε σε ένα δεύτερο τραύμα , θεσμικό, διοικητικό, αλλά πάνω απ’ όλα ανθρώπινο», πρόσθεσε ο Υπουργός, υπενθυμίζοντας ότι η πρώτη θεσμική πράξη του κράτους, αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων του ήταν η παραίτηση του Ελληνικού Δημοσίου από τα ένδικα μέσα στις συγκεκριμένες υποθέσεις.

«Το κράτος έπαψε να αντιδικεί με ανθρώπους που είχαν ήδη χάσει τα πάντα.Ήταν μια καθαρή πολιτική επιλογή. Και, πάνω απ’ όλα, μια ηθική στάση. Από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε μια διαφορετική λογική. Μια λογική δικαιοσύνης, ευθύνης και ουσιαστικού σεβασμού προς τον πολίτη» υπογράμμισε.

Ήδη πάντως το Ελληνικό Δημόσιο - όπως επισήμανε ο Υπουργός - έχει παραιτηθεί από 52 υποθέσεις για το Μάτι και 17 για τη Μάνδρα. Συνολικά 69 υποθέσεις μέσα σε διάστημα οκτώ μηνών. Το ύψος των αποζημιώσεων που έχουν καταβληθεί ή πρόκειται να καταβληθούν, με βάση τις παραιτήσεις αυτές, ανέρχεται μέχρι σήμερα σε 15,1 εκατ. ευρώ για το Μάτι και σε σχεδόν 3 εκατ. ευρώ για τη Μάνδρα.

Με το νομοσχέδιο θωρακίζονται πλήρως οι αποζημιώσεις «που επιδικάστηκαν με δικαστικές αποφάσεις για το Μάτι και τη Μάνδρα. Τα ποσά αυτά χαρακτηρίζονται ρητά αφορολόγητα, ανεκχώρητα και ακατάσχετα». Επιπλέον θεσπίζεται «ειδική σύνταξη ίση με το τετραπλάσιο της πλήρους εθνικής σύνταξης, δηλαδή 1.700 ευρώ μηνιαίως. Δικαιούχοι είναι οι συγγενείς όσων έχασαν τη ζωή τους στη Μάνδρα και στο Μάτι. Επιπλέον, δικαιούχοι είναι οι εγκαυματίες της πυρκαγιάς στο Μάτι, εγγεγραμμένοι στο επίσημο Μητρώο Εγκαυματιών, με εγκαύματα δεύτερου ή τρίτου βαθμού και με αναπηρία ποσοστού 50% και άνω».

Επιπλέον, το κράτος «προχωρά σε εκτεταμένη, καθολική και αυτοδίκαιη διαγραφή οφειλών». Σύμφωνα με τον Υπουργό: «Διαγράφονται όλες οι υφιστάμενες, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νομοσχεδίου, βεβαιωμένες και ανεξόφλητες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση, τα ασφαλιστικά ταμεία, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα νομικά τους πρόσωπα, ακόμη και όσες βρίσκονται σε ρύθμιση ή στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Επίσης , οι οφειλές που προέκυψαν από συμμετοχή σε διοίκηση ή εταιρική σύνθεση νομικών προσώπων. Αυτό αφορά τόσο τους συγγενείς των νεκρών ( δηλαδή γονείς, συζύγους συμβίους, τέκνα και αδέρφια), αλλά και τους εγκαυματίες , με τις ίδιες προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη λήψη της σύνταξης».

Παράλληλα προβλέπεται πως διασφαλίζεται πλήρης κάλυψη νοσηλείας, θεραπείας και αποκατάστασης των εγκαυματιών — στην Ελλάδα και στο εξωτερικό — καθώς και δωρεάν, εξατομικευμένη ψυχολογική στήριξη για τις οικογένειες των θυμάτων. «Με αυτές τις ρυθμίσεις, οι πληγέντες στο Μάτι και στη Μάνδρα αντιμετωπίζονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, όπως τα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών. Γιατί, δεν υπάρχουν ανθρώπινες απώλειες διαφορετικής αξίας. Γιατί, υπάρχει μία Πολιτεία και μία αδιαίρετη υποχρέωση: Ιση αναγνώριση, ίση προστασία», τόνισε ο κ. Πιερρακάκης, προσθέτοντας: «Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να πούμε καθαρά ότι η σχέση κράτους και πολίτη μετασχηματίζεται. Ότι η Πολιτεία μπορεί να διορθώνει, να μαθαίνει, να αναγνωρίζει, να αποκαθιστά. Αυτό το νομοσχέδιο είναι ευθύνη. Είναι το ελάχιστο που όφειλε να κάνει η Πολιτεία».

Αμέσως μετά από την τοποθέτησή του, ο Yπουργός συναντήθηκε στο εντευκτήριο με συγγενείς θυμάτων των τραγωδιών στο Μάτι και στη Μάνδρα, οι οποίοι παρακολούθησαν τη συνεδρίαση από τα θεωρεία.

