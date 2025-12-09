Επίθεση στην Κυπριακή Δημοκρατία και στην Ευρωπαϊκή Ενωση εξαπολύει ο εκπρόσωπος του Κόμματος Δημοκρατίας και Ανάπτυξης (AKP) Ομέρ Τσελίκ, με αφορμή πληροφορίες ότι η Λευκωσία, ενόψει της ανάληψης της προεδρίας της ΕΕ, προτίθεται να προωθήσει μια ευρύτερη προσέγγιση για τη Μεσόγειο.

«Δεν θα επιτρέψουμε να αγνοηθούν τα κυριαρχικά δικαιώματα της ''Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου'', ούτε θα επιτρέψουμε να αγνοηθεί η Τουρκία με αυτόν τον τρόπο» αναφέρει προκλητικά όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστίδης.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει καταφέρει να αντισταθεί στην αλαζονεία της ''ελληνοκυπριακής πλευράς της Νότιας Κύπρου''» δήλωσε ο εκπρόσωπος του AKP.



Αναλυτικά η δήλωση του Ομέρ Τσελίκ

«Η ''ελληνοκυπριακή πλευρά'' (Κυπριακή Δημοκρατία) θα ασκήσει την προεδρία της ΕΕ την επόμενη περίοδο. Υπάρχουν ορισμένες αναφορές ότι θα προτείνει μια προσέγγιση που θα περιλαμβάνει ολόκληρη τη Μεσόγειο. Ας το δηλώσουμε αυτό ξεκάθαρα και ευθέως. Αυτό το θεωρούμε παράνομo.. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει καταφέρει να αντισταθεί στην αλαζονεία της ''ελληνοκυπριακής πλευράς της Νότιας Κύπρου'' (Κυπριακή Δημοκρατία) εδώ και χρόνια. Έχει παρασυρθεί από αυτήν την αλαζονεία. Αλλά σε αυτό το σημείο, αυτή η αλαζονεία δεν περιορίζεται στην αλαζονεία της ελληνοκυπριακής πλευράς της ''Νότιας Κύπρου''. αποτελεί ένα σημαντικό πλήγμα στους βασικούς πυλώνες της αρχιτεκτονικής ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα επιτρέψουμε να αγνοηθούν τα κυριαρχικά δικαιώματα της ''Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου'', ούτε θα επιτρέψουμε να αγνοηθεί η Τουρκία με αυτόν τον τρόπο».

Πηγή: skai.gr

