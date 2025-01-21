Υπέρ του Ν. Κακλαμάνη για ΠτΒ εισηγήθηκε ο Ν. Ανδρουλάκης

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Υπέρ του Νικήτα Κακλαμάνη για Πρόεδρο της Βουλής - πρόταση της Νέας Δημοκρατίας - εισηγήθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης στη συνεδρίαση της Κ.Ο. του κόμματος που συνεδρίασε νωρίς το απόγευμα στα γραφεία του στη Βουλή.

Ειδικότερα, ανοίγοντας τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής με θέμα τη στάση του κόμματος στην αυριανή ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου της Βουλής, ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε: «Ο κ. Μητσοτάκης έσπασε μια πολιτική παράδοση 30 ετών και οι χειρισμοί του στο θέμα της Προεδρίας της Δημοκρατίας δεν συνάδουν με το πνεύμα του Συντάγματος που επιτάσσει ευρείες συναινέσεις. Το ΠΑΣΟΚ δεν θα ακολουθήσει τη Νέα Δημοκρατία στην καταπάτηση των θεσμικών παραδόσεων. Εισηγούμαι να ψηφίσουμε τον Νικήτα Κακλαμάνη για Πρόεδρο της Βουλής αναδεικνύοντας τη διαφορετική αντιμετώπιση των θεσμών εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ».

Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες η κουβέντα που εξελίσσεται στην Κ.Ο. πήγε μοιραία και στις συνεργασίες ενώ ο κ. Ανδρουλάκης φέρεται να παρότρυνε τους βουλευτές του αν γίνεται κάποιο λάθος να το διορθώνουν άμεσα και να είναι καλά διαβασμένοι. Στην εισήγησή του μίλησε και για τα ασφαλιστικά. Ο κ. Ανδρουλάκης έκανε ακόμη αναφορά στη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, τονίζοντας ότι έχει αυτόνομη πορεία στο Κέντρο γιατί, όπως υπογράμμισε, «κάθε ψήφος στο Κέντρο μετράει διπλά»

Σημειώνεται ότι αύριο αναμένεται να διεξαχθεί η ψηφοφορία και για πρόεδρο της Βουλής, με τον Νικήτα Κακλαμάνη να αποτελεί την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας.

Όπως μετέδιδε νωρίτερα το skai.gr, ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε δεχτεί διαφορετικές εισηγήσεις για τη στάση που θα πρέπει να τηρήσει το ΠΑΣΟΚ με άλλα στελέχη να κλίνουν προς το “παρών” και άλλους να προτάσσουν τη θεσμικότητα του κόμματος και να εισηγούνται “υπέρ”. Η αλήθεια είναι ότι το πρόσωπο του Νικήτα Κακλαμάνη συγκεντρώνει πολλούς υποστηρικτές ενώ αρκετοί βουλευτές του ΠΑΣΟΚ εξέφραζαν τη θετική τους γνώμη μιλώντας στο skai.gr. “Ο πρόεδρος της Βουλής προέρχεται από το κυβερνών κόμμα και ψηφίζοντάς τον ψηφίζουμε τον Θεσμό” είναι ένα από τα επιχειρήματα των στελεχών εντός της πράσινης παράταξης που λένε ναι στην πρόταση Κακλαμάνη.Ο Ανδρουλάκης επιχείρησε να σβήσει τη φωτιά που άναψαν οι συνεργασίες

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιχείρησε με τη δημόσια παρέμβαση του να σβήσει τη φωτιά στέλνοντας μηνύματα εντός και εκτός Χαριλάου Τρικούπη και ξεκαθαρίζοντας ότι η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ είναι να συνεχίσει τη “αυτόνομη πορεία” του, κλείνοντας την πόρτα σε "δραχμιστές" και "ακροδεξιούς".

Την ίδια ώρα πολλοί ακούγοντας τη χθεσινή συνέντευξη του Παύλου Γερουλάνου στα Παραπολιτικά 90.1 εκτιμούν ότι επιχείρησε μια αναδίπλωση της τοποθέτησης του για τις μετεκλογικές συνεργασίες.

«Τους ρωτήσατε αυτούς τι λένε για μας; Θεωρείτε δυνατό να συζητάμε για μία συγκυβέρνηση με ανθρώπους που έχουν μιλήσει έτσι για το ΠΑΣΟΚ; Δεν το θέλουν το ΠΑΣΟΚ. Δεν το 'θέλαν ποτέ» απάντησε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ οταν του τέθηκε το ερώτημα για ενδεχόμενη συγκυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με το Μέρα 25 την Πλεύση Ελευθερίας και την Νέα Αριστερά.

Δεν είναι λίγα τα στελέχη της πράσινης παράταξης που δείχνουν τα όργανα για τις όποιες αποφάσεις μετεκλογικής συμπόρευσης.

«Η δέσμευση του Προέδρου μας και η εντολή που μας έχει δοθεί, να είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα στις επόμενες εκλογές.Την απόφαση για συνεργασίες δεν θα την πάρει ούτε ο Κωνσταντινόπουλος, ούτε κάποιος άλλος, έχουμε συνέδριο μπροστά μας το οποίο θα αποφασίσει» ανέφερε ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος στον ΑΝΤ1.

Τουλάχιστον 33 βουλευτές θα ψηφίσουν Γιαννίτση

Και μπορεί στη Χαριλάου Τρικούπη να διαμηνύουν ότι η πρόταση για Πρόεδρο της Δημοκρατίας είναι θέμα συμβολισμού και να αποφεύγουν τον διαγκωνισμό με τον ΣΥΡΙΖΑ για το ποιο κόμμα θα λάβει τη δεύτερη θέση στην ψηφοφορία, όμως οι αριθμοί είναι συγκεκριμένοι και η πλάστιγγα γέρνει υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ και της Λούκα Κατσέλη έναντι του Τάσου Γιαννίτση που είναι ο υποψήφιος της πράσινης παράταξης. Με τα μέχρι ώρας δεδομένα το ΠΑΣΟΚ έχει 33 σίγουρες θετικές ψήφους, των 31 βουλευτών της Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ, του διαγραφέντα Μπαρχάν Μπουράν και του Ανεξάρτητου βουλευτή Πέτρου Παππά. Η Ράνια Θρασκιά φέρεται να μην έχει ακόμα καταλήξει σε ποιόν προοδευτικό υποψήφιο θα δώσει τη θετική της ψήφο και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αμφιταλαντεύεται ανάμεσα σε Κατσέλη και Γιαννίτση.

Φουλ αντιπολίτευση – Στη μάχη και το τικ τοκ - Επιχείρηση «εξωστρέφειας»

Στη Χαριλάου Τρικούπη ετοιμάζονται να συνεχίζουν με μπαράζ πρωτοβουλιών που θα αναδεικνύουν τις αβελτηρίες της Κυβέρνησης σε κρίσιμους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ζωής. Σε μια προσπάθεια περαιτέρω διείσδυσης στους νέους ο Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται να αξιοποιήσει το τικ τοκ, ένα όπλο που το τελευταίο διάστημα έχει προσθέσει στην επικοινωνιακή στρατηγική του για να μιλήσει για τα ολιγοπώλια στην ενέργεια, τις τράπεζες, την υγεία και τις αυξήσεις στη λιανική αγορά. Εξάλλου το ΠΑΣΟΚ αναμένεται να ζητήσει ενημέρωση από την Επιτροπή ανταγωνισμού στη Βουλή για το κόστος ζωής και την ακρίβεια.

Την Πέμπτη ο Νίκος Ανδρουλάκης θα πραγματοποιήσει θεσμική συνάντηση με τον σύνδεσμο παραγωγής βιομηχάνων ενώ το επιτελείο του ετοιμάζει και εξόρμηση στην Περιφέρεια και πιθανότητα στην Κόρινθο για τις επόμενες μέρες όπου ο πρόεδρος θα έχει την ευκαιρία να ενημερωθεί από κοντά για τα ζητήματα της περιοχής.

Πηγή: skai.gr

