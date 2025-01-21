Ομόφωνα «παρών» θα ψηφίσουν, οι βουλευτές της Νέας Αριστεράς, στην ψηφοφορία για την εκλογή του νέου προέδρου της Βουλής, σύμφωνα με πηγές του κόμματος.

Συνεδρίασε η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς σχετικά με τη στάση της στην ψηφοφορία για τον πρόεδρο της Βουλής, σύμφωνα με κομματικές πηγές.

Όπως ανέφεραν οι εν λόγω πηγές, λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική πολιτική κατάσταση ομόφωνα ελήφθη η απόφαση να ψηφίσει «παρών».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

