Αύριο, Τετάρτη, στις 12 το μεσημέρι, θα διεξαχθεί η εκλογή του νέου προέδρου της Βουλής, μετά την παραίτηση του Κωνσταντίνου Τασούλα, ο οποίος έχει προταθεί από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για το αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Η κυβερνώσα παράταξη έχει προτείνει για νέο πρόεδρο της Βουλής τον βουλευτή Α' Αθηνών της ΝΔ, Νικήτα Κακλαμάνη.

Μετά την εκλογή του νέου προέδρου του σώματος, θα ακολουθήσει τελετή παράδοσης-παραλαβής.

Σήμερα, ο κ. Τασούλας είχε αποχαιρετιστήρια συνάντηση με τους διευθυντές των υπηρεσιών του κοινοβουλίου, ενώ προσέφερε, ως συμβολικό δώρο, στη Βιβλιοθήκη της Βουλής το τελευταίο τεύχος του λογοτεχνικού περιοδικού «Επίλογος», που μόλις είχε λάβει στην αλληλογραφία του.

Την έκδοση του περιοδικού «Επίλογος», που διάγει τον 33ο χρόνο της, προλογίζει ο προσφάτως εκλιπών συγγραφέας, κριτικός θεάτρου, μεταφραστής και στιχουργός Κώστας Γεωργουσόπουλος, ο οποίος γράφει στον πρόλογο:

«Η Ελλάδα, όπως και όλος ο πολιτισμένος κόσμος, διέρχονται από αντίπνευματικές συμπληγάδες. Κανένα μεγάλο λογοτεχνικό κείμενο στον παγκόσμιο χάρτη, κανένας μεγάλος εικαστικός, καμιά μουσική πρωτοτυπία ή πρωτοπορία, καμιά νέα χορευτική πρόταση.

Αν δεν υπήρχε η τηλεόραση να προβάλει, λόγω ελλείψεων νέων δημιουργιών, παλιές σημαντικές προτάσεις, η νέα γενιά θα μεγάλωνε μέσα σε ένα νεκροταφείο ιδεών, μορφών, ρήξεων με τη μετριότητα.

Στην έκδοση του ΕΠΙΛΟΓΟΥ, στην οποία και φέτος τολμούμε να συγκεντρώσουμε την πνευματική παραγωγή της χώρας, με αναφορές και στην παγκόσμια αγορά ιδεών και μορφών, γίνεται προσπάθεια να συγκεντρωθούν όσα λογοτεχνικά και καλλιτεχνικά έργα διεκδικούν μια μοίρα στην ιστορία του πνεύματος. Είμαστε ευγνώμονες στους δημιουργούς που τολμούν να διασχίσουν την έρημο με το χαλίκι, πατώντας ξυπόλητοι. Ό,τι ακόμη αναπνέει, υπόσχεται και συντηρεί το λάλον ύδωρ».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.