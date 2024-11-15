Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το μεσημέρι φυτώριο στο Καπανδρίτι, όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με αγρότες για την πρωτοβουλία της κυβέρνησης να στηρίξει τις θερμοκηπιακές καλλιέργειες με πρόγραμμα προϋπολογισμού 150 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και για τα υπόλοιπα μέτρα που έχουν ληφθεί για τη μείωση του κόστους παραγωγής και στήριξη του πρωτογενούς τομέα.

«Προσωπικά πιστεύω πολύ στις δυνατότητες που έχουμε να βελτιώσουμε την παραγωγικότητα του πρωτογενούς τομέα και η αλήθεια είναι ότι όταν παρουσίασαν τα συγκριτικά στοιχεία σχετικά με την παραγωγικότητα των θερμοκηπιακών καλλιεργειών σε σχέση με τις κανονικές καλλιέργειες, κι εγώ έμεινα άφωνος. Οπότε ζήτησα από το Υπουργείο να δρομολογήσουμε άμεσα μία στοχευμένη δράση, η οποία έχει σκοπό την κατασκευή καινούργιων θερμοκηπίων, αλλά και την ανακατασκευή παλιών», ανέφερε ο Πρωθυπουργός.

«Αλλά το ζήτημα είναι να καταλάβουμε ποιες πρέπει να είναι οι προδιαγραφές, δηλαδή αυτό το οποίο θα φτιάχνουμε να είναι πραγματικά κάτι το οποίο θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των συνθηκών, οι οποίες θα αλλάζουν. Έχουμε κάνει και μία συζήτηση με την Τράπεζα Πειραιώς, η οποία και αυτή είναι διατεθειμένη να προσθέσει σημαντικούς δανειακούς πόρους σε αυτή την προσπάθεια. Ο σκοπός μας είναι να αυξήσουμε σημαντικά τα στρέμματα τα οποία καλλιεργούνται σε θερμοκηπιακές και άλλες στεγασμένες καλλιέργειες», προσέθεσε.

Στόχος του προγράμματος είναι ο εκσυγχρονισμός της καλλιέργειας κηπευτικών, τόσο για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα όσο και για την άμβλυνση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής. Με τη μετάβαση στη θερμοκηπιακή παραγωγή αυξάνεται δραστικά η αποδοτικότητα πόρων, όπως το νερό και τα λιπάσματα, παρατείνεται η καλλιεργητική περίοδος και προστατεύονται περισσότερο οι καρποί, σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον. Στις επιλέξιμες δαπάνες για τους δικαιούχους θα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η ανέγερση, η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός στεγάστρων για θερμοκήπια, η αγορά γης και κατασκευές για υποστηρικτικές υποδομές, όπως αποθήκες, αλλά και μηχανολογικός εξοπλισμός, όπως υδροπονικά συστήματα και συστήματα θέρμανσης-ψύξης.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης εξετάστηκαν προβλήματα και προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος, όπως η έλλειψη εργατών, το κόστος της ενέργειας και των λιπασμάτων αλλά και η διασφάλιση υδάτινων πόρων για την άρδευση.

Μιλώντας για τις ελλείψεις που παρουσιάζονται στο εργατικό δυναμικό, ο Πρωθυπουργός στάθηκε στη σημασία διακρατικών συμφωνιών για την εποχική προσέλκυση εργατών.

«Το βλέπουμε αυτό το πρόβλημα παντού, δεν το βλέπουμε μόνο εδώ. Έχουμε, ήδη, μία συμφωνία με την Αίγυπτο και ολοκληρώνουμε και μια ακόμα με την Ινδία. Θέλουμε να μπορούμε να έχουμε χώρες με τις οποίες έχουμε καλές γεωπολιτικές σχέσεις και που έχουμε δοκιμάσει τους εργαζομένους, οι οποίοι έρχονται και κατά κανόνα είναι άνθρωποι που μπορούν και σχετικά εύκολα να ενταχθούν στην επαγγελματική και στην κοινωνική ζωή της χώρας, για να μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα αυτό, διότι ελληνικά χέρια δεν θα βρούμε εύκολα γι’ αυτές τις δουλειές», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Άρα, το ζήτημα για εμάς είναι να κλείσουμε γρήγορα τις συμφωνίες και μετά να μπορούν οι εργοδότες και με έναν πιο οργανωμένο τρόπο να πηγαίνουν και να βρίσκουν τους εργαζόμενους τους οποίους θέλουν», συμπλήρωσε.

Όσον αφορά το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας, σημειώθηκε ότι με τα τιμολόγια «ΓΑΙΑ» εξασφαλίζεται η παροχή ρεύματος σε μειωμένες τιμές για τις αγροτικές συνδέσεις για 2+8 έτη, επιτρέποντας στους παραγωγούς να προγραμματίσουν καλύτερα τις λειτουργικές δαπάνες και τις επενδύσεις τους.

«Εμείς πήραμε ηλεκτρικό χώρο, το εξηγώ πολύ απλοϊκά, για να μπορέσουμε να δώσουμε στους αγρότες μας μια τιμή που να είναι προβλέψιμη, κυρίως. Εμένα αυτό με νοιάζει, να ξέρεις εσύ ότι το κοστολόγιό σου για τα επόμενα δύο χρόνια θα είναι αυτό και μετά θα έχεις μια αρκετά καλή εικόνα», είπε ο Πρωθυπουργός.

«Εσύ από τι προστατεύεσαι από αυτό; Από την εποχικότητα του ρεύματος. Το σκαμπανέβασμα είναι το χειρότερο άμα θες να κάνεις τον προγραμματισμό σου. Τώρα ξέρεις, η τιμή σου για τα επόμενα δύο χρόνια είναι αυτή. Μεσομακροπρόθεσμα οι τιμές θα πέφτουν», συνέχισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Έγινε ακόμα ανταλλαγή απόψεων για μέτρα που θα μπορούσαν να διευκολύνουν περαιτέρω τον αγροτικό τομέα, όπως η μετάπτωση σε χαμηλότερο συντελεστή ΦΠΑ ορισμένων λιπασμάτων, πέραν αυτών που έχουν ήδη υπαχθεί στον υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ του 6%.

Επισημάνθηκε ακόμα η σημασία μικρών αλλά αποτελεσματικών αρδευτικών έργων, τα οποία θα μπορούσαν να υλοποιηθούν σε συνεννόηση με την Τοπική Αυτοδιοίκηση. «Έχουμε αποτύχει συνολικά ως χώρα εδώ και δεκαετίες στη σωστή διαχείριση του νερού. Είναι πολύ δύσκολο ζήτημα. Το 85% του νερού είναι άρδευση, το υπόλοιπο είναι ύδρευση. Θα πάμε τώρα να κάνουμε μια δουλειά να εξορθολογήσουμε λίγο το σχήμα των ΔΕΥΑ για να μπορούμε τουλάχιστον όλες να βλέπουμε ότι έχουν την ίδια απόδοση. Και στα ζητήματα της άρδευσης, δυστυχώς είμαστε και δέσμιοι πολλών μεγάλων έργων τα οποία έγιναν, τα πληρώσαμε πολλά λεφτά και ουδέποτε ολοκληρώθηκαν, και δεν δώσαμε αρκετή έμφαση σε μικρά έργα, τα οποία όμως πρέπει να είναι λειτουργικά», σημείωσε ο Πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε την κεντρική πλατεία στο Καπανδρίτι, όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με κατοίκους και καταστηματάρχες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε επίσης το Κέντρο Υγείας Καπανδριτίου, όπου γίνονται έργα ανακαίνισης και αναβάθμισής του. Συνομίλησε με εργαζόμενους και ενημερώθηκε για την πορεία υλοποίησής τους.

