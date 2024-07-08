«Η Ελλάδα καταδικάζει έντονα τις σημερινές πυραυλικές επιθέσεις της Ρωσίας σε διάφορες πόλεις της Ουκρανίας και ιδιαιτέρως στο νοσοκομείο παίδων Okhmatdyt του Κιέβου», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο twitter.

«Οι επιθέσεις που είχαν ως αποτέλεσμα πολυάριθμους νεκρούς και τραυματίες αμάχους συνιστούν άλλη μια σοβαρή παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου», σημειώνει χαρακτηριστικά και προσθέτει:

«Η Ελλάδα θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία και να στέκεται στο πλευρό του λαού της».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

