Η Άννα Διαμαντοπούλου,﻿ μιλώντας σήμερα στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ 100. 3 αναφέρθηκε στις εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ, δηλώνοντας πως δεν θα είναι απούσα.

Πιο συγκεκριμένα, η κυρία Διαμαντοπούλου υποστήριξε πως «η διαδικασία στο ΠΑΣΟΚ είναι η πιο κρίσιμη από την κρίση και μετά, γιατί όλο το πολιτικό σύστημα ρευστοποιείται. Δηλαδή, η ΝΔ μετά από έναν πενταετή κύκλο, που δείχνει ότι κλείνει και σε πολλές πλευρές και δεν υπάρχει το αφήγημα που σε μεγάλο βαθμό έχει επικοινωνιακά χαρακτηριστικά».

Στη συνέχεια, η ίδια είπε πως «από τότε που το ΠΑΣΟΚ ήταν στο 44% και στους 3,5 εκατομμύρια ψηφοφόρους, τώρα έφτασε σε κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες» και υπογράμμισε την ανάγκη για «ένα ισχυρό και δυνατό (κόμμα), που θα έχει μια κούρσα στις επόμενες εκλογές», καθώς όπως ανέφερε αν δεν γίνει αυτό «κινδυνεύει να ιταλοποιηθεί το πολιτικό σύστημα».

«Nα απαντήσουμε στα προβλήματα μιας πολύ μεγάλης μικρομεσαίας τάξης»

Σύμφωνα με την ίδια, «η εσωκομματική εκλογή προκάλεσε μεγάλο ενδιαφέρον τουλάχιστον στον κόσμο των Media».

Η κ. Διαμαντοπούλου τόνισε πως πρέπει «να αντιληφθούμε ότι η συντηρητική κυριαρχία δεν εγκλωβίζεται σε ένα πρόσωπο...Το αφήγημα αυτό πρέπει να έχει συμμάχους, που δεν είναι μόνο τα κομματικά στελέχη». Όπως δήλωσε η ίδια χρειαζόμαστε να μιλήσουμε, κατανοήσουμε και απαντήσουμε στα προβλήματα μιας πολύ μεγάλης μικρομεσαίας τάξης.

«Δεν θα είμαι απούσα σε αυτή την ιστορία»

Μάλιστα, σύμφωνα με την ίδια, ήταν σωστό που μπήκαν γρήγορα οι εσωκομματικές εκλογές (του ΠΑΣΟΚ) και ισχυρίστηκε πως «υπάρχει χρόνος να αντιστραφεί το πολιτικό σκηνικό».

Μιλώντας για το πρόσωπο που πρέπει να ηγηθεί, έκανε λόγο για «κάποιον που πρέπει να μπει μπροστά και να εμπνεύσει τον κόσμο, να δώσει τα εχέγγυα τι έχει κάνει και τι θα κάνει».

Αναφερόμενη στην ίδια, χαρακτήρισε ευεργετικό το διάστημα που ήταν εκτός των κομματικών πραγμάτων, σχολιάζοντας πως «όταν είσαι συνέχεια σε ένα κόμμα, ιδρυματοποιείσαι».

Στην ερώτηση αν είναι ώρα να επιστρέψει, η κ. Διαμαντοπούλου απάντησε: «με αφορά σε κάθε περίπτωση, οτιδήποτε και να γίνει δεν θα είμαι απούσα σε αυτή την ιστορία».

Ακούστε αναλυτικά όσα δήλωσε η κ. Διαμαντοπούλου:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.