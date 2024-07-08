Στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ ο Νίκος Δένδιας

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, θα συνοδεύσει τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία λαμβάνει χώρα στην Ουάσιγκτον (9/7 -11/7/2024).

Στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην εν λόγω Σύνοδο Κορυφής, η οποία είναι επετειακή, καθώς συμπληρώνονται 75 χρόνια από την ίδρυση του ΝΑΤΟ, ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Άμυνας θα παραστεί, το βράδυ της Τετάρτης 10/7/2024, στο δείπνο το οποίο παραθέτει ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Lloyd J. Austin III στους ΥΠΑΜ των κρατών μελών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.

Την Πέμπτη 11/7/2024, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής, ο κ. Δένδιας θα υπογράψει με τους ομολόγους του της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, κ.κ. Atanas Zaprianov και Angel Tîlvăr αντίστοιχα, Επιστολή Προθέσεων (LoI) για τη δημιουργία Εναρμονισμένου Στρατιωτικού Διαδρόμου Κινητικότητας («Harmonized Military Mobility Corridor»).

Η δημιουργία του εν λόγω διαδρόμου έρχεται σε συνέχεια της υπογραφής από τους Υπουργούς Άμυνας της επιστολής προθέσεων Ελλάδας, Βουλγαρίας και Ρουμανίας, για την επέκταση του Δικτύου Αγωγών του ΝΑΤΟ προς την Ανατολική Πτέρυγα της Συμμαχίας, τον Οκτώβριο του 2023.

Με την υπογραφή της Επιστολής Προθέσεων (LoI) οι τρεις χώρες εκφράζουν το ενδιαφέρον τους, μεταξύ άλλων, για:

Την εναρμόνιση διαφορετικών εθνικών διαδικασιών

Τη μείωση του χρόνου που απαιτείται για την έκδοση αδειών διέλευσης

Τη διασφάλιση της ομαλής, αποτελεσματικής και απρόσκοπτης μετακίνησης στρατιωτικού προσωπικού και μέσων μεταξύ των τριών χωρών, όποτε απαιτείται

Την ύπαρξη ταχύτερης ανταπόκρισης, αναλόγως των αναγκών των τριών χωρών.

Επιπλέον, η Επιστολή Προθέσεων (LoI), αποσκοπεί στη συνεργασία των τριών χωρών στο πλαίσιο του κοινού δικτύου υποστήριξης Διοικητικής Μέριμνας του ΝΑΤΟ και αναβαθμίζει περαιτέρω τις υποδομές και τα δίκτυα διοικητικής μέριμνας σε περιοχές όπως η Αλεξανδρούπολη και η Θεσσαλονίκη, υπογραμμίζοντας τη σημασία τους για την αποτελεσματική αποτρεπτική ικανότητα της ανατολικής πτέρυγας της Συμμαχίας.

