Η συντονίστρια ανθρωπιστικών υποθέσεων του ΟΗΕ για την Ουκρανία Ντενίζ Μπράουν «καταδίκασε με ισχυρό τρόπο» σήμερα τις ρωσικές επιθέσεις κατά διαφόρων ουκρανικών πόλεων, μεταξύ των οποίων το Κίεβο, που προκάλεσαν «δεκάδες θανάτους και τραυματισμούς».

«Είναι ασυνείδητο να σκοτώνονται και τραυματίζονται παιδιά σε αυτόν τον πόλεμο», δήλωσε η Μπράουν σε ανακοίνωση, αναφορικά με το νοσοκομείο παίδων του Κιέβου που επλήγη, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, από ρωσικό πύραυλο κρουζ.

«Η εβδομάδα στην Ουκρανία ξεκίνησε με νέο κύμα φονικών πληγμάτων από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις», κατήγγειλε η Μπράουν.

Παράλληλα, η ίδια θύμισε ότι το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο προβλέπει ειδική προστασία για τα νοσοκομεία καθώς και ότι «οι άμαχοι πρέπει να προστατεύονται».

