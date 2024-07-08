Του Γιάννη Ανυφαντή

Αυστηρή προειδοποίηση προς τους ιδιώτες γιατρούς που δεν συνδράμουν στα δημόσια νοσοκομεία της περιοχής τους, απηύθυνε από το Βήμα της Ολομέλειας ο Άδωνις Γεωργιάδης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτας Γρηγοράκου για το νοσοκομείο Μολάων Λακωνίας.

Ο Υπουργός κάλεσε εκ νέου τους γιατρούς να στηρίξουν τα δημόσια νοσοκομεία που αντιμετωπίζουν ελλείψεις ιατρικού προσωπικού, προειδοποιώντας για τη λήψη αυστηρότερων μέτρων, όπως η αποβολή τους από το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

«Είμαι πολύ κοντά για πιο δραστικά μέτρα ως προς το πώς οι ιατροί ενός νομού θα στελεχώνουν ή όχι το δημόσιο νοσοκομείο και αναφέρομαι σε ιδιώτες ιατρούς. Θεωρώ παντελώς αδιανόητο για εμένα ένας ιδιώτης παθολόγος να αδιαφορεί για το πως λειτουργεί το νοσοκομείο δίπλα του. Ένας ιατρός όταν κάνει χρήση του συστήματος συνταγογράφησης του κράτους γίνεται κρίκος του συνολικού συστήματος υγείας του κράτους. Δεν θέλω να πω περισσότερα αυτή τη στιγμή γιατί πριν φτάσω στην τελική μου απόφαση θέλω να δω μήπως υπάρξει αυτόβουλη απόφαση των ιδιωτών ιατρών», τόνισε ο Υπουργός, προσθέτοντας «εάν δεν υπάρξει καμία διάθεση και καμία συνεργασία από κανένα σας διαβεβαιώ ότι ο νυν υπουργός υγείας, η περίπτωση να βλέπει νοσοκομεία χωρίς ιατρούς και να βγαίνουν οι διαγωνισμοί συνεχώς άγονοι και έξω από το νοσοκομείο να ανθεί μια ιδιωτική αγορά ιδιωτών ιατρών, που καλύπτουν τις ανάγκες του πληθυσμού με τη δική τους αμοιβή, θα μας βρουν απολύτως απέναντι και ο νοών νοείτω. Το κράτος έχει πολλούς τρόπους να δράσει».

Μιλώντας πάντως, για το πρόβλημα της υποστελέχωσης των δημόσιων νοσοκομείων, αποκάλυψε πως εντός της εβδομάδας θα υπογράψω ΚΥΑ με το υπουργείο Οικονομικών για το νέο πλαίσιο των άγονων περιοχών. «Μια από τις προβλέψεις που βάζουμε μέσα σε αυτή την ΚΥΑ, είναι ότι αν σε κάποια περιοχή έχουμε ένα νοσοκομείο που διαρκώς οι προκηρύξεις βγαίνουν άγονες, αυτή η περιοχή αυτόματα πέφτει σε καθεστώς άγονης περιοχής και προστίθεται στις αμοιβές τα ωφελήματα για τις άγονες περιοχές, τα οποία μάλιστα θα είναι αυξημένα κατά πολύ σύμφωνα με την νέα ΚΥ», υπογράμμισε ο Υπουργός.

Πηγή: skai.gr

